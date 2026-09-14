Chiara Ferragni incinta, i dubbi e il gossip che esplode: dall'evento cancellato agli outfit sospetti Le ultime indiscrezioni riaccendono l'attenzione sulla vita privata dell'imprenditrice, da tempo legata a Hernandez. Per ora non arrivano conferme, ma alcuni dettagli recenti alimentano le ipotesi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La domanda circola ormai con una certa insistenza: Chiara Ferragni è davvero incinta? Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale e sarebbe quindi prematuro parlare di gravidanza come di una notizia certa, ma nelle ultime ore sono emersi alcuni elementi che hanno riacceso il gossip intorno alla vita privata dell’imprenditrice digitale, oggi sentimentalmente legata a José Hernandez.

Chiara Ferragni, i tre indizi che alimentano il rumor sulla gravidanza

A ricostruire l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha raccolto alcuni dettagli considerati potenzialmente significativi. Il primo riguarda un’improvvisa rinuncia a un impegno già programmato: Chiara avrebbe infatti deciso di non partecipare a un evento in barca previsto per la prossima settimana, motivando il forfait con dei vaghi "motivi personali". Una spiegazione molto vaga che, proprio per l’assenza di ulteriori informazioni, ha lasciato spazio alle interpretazioni.

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A questo si aggiungono poi alcuni cambiamenti notati nel suo modo di vestirsi. Negli ultimi giorni Ferragni avrebbe mostrato una preferenza per outfit più morbidi e ampi rispetto a quelli che abitualmente caratterizzano il suo stile, una scelta che sui social non è passata inosservata e che qualcuno ha immediatamente collegato alla possibilità di voler nascondere eventuali cambiamenti del corpo.

Il terzo elemento riguarda invece le sue abitudini durante le occasioni mondane. L’alcool sarebbe praticamente scomparso dalle sue uscite più recenti, sempre stando alle voci. Questo è un altro dettaglio che, preso singolarmente, può significare tutto e niente, ma che sommato agli altri due ha contribuito a rendere più insistente la voce di una possibile gravidanza.

Nessuna conferma sulla presunta gravidanza

Nessuno dei tre elementi rappresenta una conferma di una gravidanza e ciascuno potrebbe avere una spiegazione completamente diversa. Se effettivamente confermati, la rinuncia a un evento potrebbe dipendere da questioni personali o professionali, la scelta di indossare abiti più larghi può essere semplicemente una preferenza di stile e l’assenza di alcol può rientrare in un cambiamento delle proprie abitudini.

Per questo, almeno per il momento, quella della gravidanza resta soltanto un’ipotesi alimentata da una serie di coincidenze e indiscrezioni, senza annunci da parte della diretta interessata. Dopo un periodo particolarmente complesso, Ferragni sembra infatti vivere una fase molto più riservata della propria vita.

Il nuovo capitolo con José Hernandez

Nel frattempo, la relazione con José Hernandez sembra procedere in modo sempre più stabile. La coppia è stata vista insieme in diverse occasioni e, dopo i mesi difficili attraversati da Ferragni, il nuovo rapporto rappresenta ormai una parte importante della sua vita privata. L’imprenditrice, va ricordato, è già madre di Leone e Vittoria, avuti durante il matrimonio con Fedez, e rappresenterebbe un nuovo capitolo anche sul piano familiare. Ma per sapere se dietro questi segnali ci sia davvero una gravidanza bisognerà attendere eventuali conferme dalla diretta interessata. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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