Chiara Ferragni, è di nuovo amore con Tronchetti Provera? Il dettaglio sfuggito nella foto ad Ibiza Scatti rubati e vecchie fiamme: le immagini circolate nelle ultime ore sembrano ufficializzare molto più di qualsiasi comunicato dagli interessati.

L’estate di Chiara Ferragni sembra destinata a far parlare ancora. Dopo mesi di silenzi e di smentite indirette, l’imprenditrice digitale è stata fotografata a Ibiza in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera, e le immagini, pubblicate da Deianira Marzano, non lasciano spazio a troppi dubbi. La coppia sembra essere quindi tornata sui suoi passi, riaprendo le porte ad un nuovo capitolo della loro storia d’amore.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera dove tutto e iniziato

Nello scatto, Chiara si trova abbracciata a una fan per un selfie, ma dietro di lei, ben riconoscibile, c’è proprio Giovanni. Una coincidenza? Difficile. Ma per molti sarebbe la conferma di un ritorno di fiamma che, fino a pochi giorni fa, sembrava improbabile. A rendere la vicenda ancora più intrigante è il fatto che i due si trovino proprio a Ibiza, lo stesso luogo in cui, nell’estate 2024, si sarebbero incontrati per la prima volta. All’epoca era nata una storia che aveva subito catturato l’attenzione dei media, tra fughe romantiche e paparazzate in barca. Ma non era durata a lungo: secondo indiscrezioni, la rottura era stata tutt’altro che pacifica. Chiara, stando alle fonti, sarebbe stata furiosa e decisa a chiudere ogni contatto. "Non voglio più sentire parlare di questa storia" avrebbe detto in più di un’occasione a chi provava a nominarlo.

Dalla rottura alle foto insieme

La frattura era sembrata insanabile, anche perché, poco dopo la separazione, Giovanni era stato paparazzato mentre baciava la sua ex moglie. In più, si mormorava di una certa freddezza da parte della famiglia di lui nei confronti della relazione, con presunte regole ferree per tenere un basso profilo: niente foto di coppia sui social, zero esposizione pubblica. Una condizione che, per Chiara, abituata a condividere la sua vita con milioni di follower, non era certo semplice da accettare. Eppure qualcosa è cambiato. Forse la distanza ha fatto riaffiorare i ricordi e il desiderio di riprovarci, o forse si tratta solo di un incontro casuale in un luogo che frequentano entrambi da anni. Fatto sta che, al momento, i due non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

Il silenzio dei diretti interessati

Come spesso accade quando si parla di Tronchetti Provera, la discrezione è massima. Non è da lui commentare pubblicamente questioni sentimentali, e Chiara, reduce da un anno mediaticamente intenso tra la separazione da Fedez e le conseguenze dello scandalo legato al "Pandoro Gate", sembra aver adottato la stessa strategia. Ma il pubblico non dimentica e osserva: quella foto a Ibiza è già diventata il simbolo di un’estate che potrebbe riportare alla ribalta una coppia che, nel bene e nel male, ha sempre fatto discutere.

