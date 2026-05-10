Chiara Ferragni esce allo scoperto e ufficializza Jose Hernandez: la prima foto con il nuovo fidanzato è tenerissima L'imprenditrice digitale ha pubblicato per la prima volta una foto insieme al nuovo fidanzato. Un momento unico e pieno di emozioni.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

CONDIVIDI

Chiara Ferragni ha spento 39 candeline e, per l’occasione, ha riunito amici e parenti per un party super esclusivo. Per l’imprenditrice digitale, è tempo di felicità e pare che questo sia uno dei periodi più rosei dopo la netta separazione da Fedez, papà dei due figli Leone e Vittoria. "Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita", ha scritto lei sui social in occasione del suo compleanno.

Le immagini parlano forte e chiaro: ormai nella sua vita non c’è più tempo per il buio ed è per questo motivo che ha ritrovato il sorriso accanto al nuovo fidanzato José Hernandez. Ecco la loro prima foto di coppia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chiara Ferragni si mostra per la prima volta con José Hernandez: bellissimi insieme

Dopo la separazione da Fedez e la drastica rottura da Giovanni Tronchetti Provera, l’influencer ha ritrovato il sorriso accanto al fidanzato José Hernandez. Una relazione che, finora, non aveva mai avuto una piena ufficialità e che è uscita allo scoperto con il primo scatto che lei stessa ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale. In occasione della sua festa di compleanno – super esclusiva e che l’ha vista indossare una gonna celeste con un grande fiocco sul retro – i due si sono mostrati per la prima volta insieme. E hanno commosso i fan.

Ecco allora Chiara Ferragni e José durante un pranzo organizzato al lago, a cui hanno partecipato anche gli amici più intimi dell’imprenditrice, oltre che le due sorelle. Per il momento nessuna parola né dichiarazione d’amore: solo una foto che parla più di qualsiasi altra cosa e un cuore a corredo dello scatto. Le indiscrezioni dicono tra l’altro che il nuovo compagno della Ferragni abbia scelto la via della riservatezza, non apprezzando molto il fatto di apparire spesso sui social.

Chi è José Hernandez e come ha incontrato Chiara Ferragni

Le prime voci sulla loro storia d’amore sono uscite quando la coppia è stata paparazzata, non molto tempo fa, a Milano. Nessuna notizia ufficiale, solo tante indiscrezioni che solo ora hanno trovato un vero fondamento. I due si sarebbero incontrati durante le vacanze natalizie in Colombia, tra Cartagena e Medellìn. Lui è infatti di origini colombiane ma vive, ormai da dieci anni, a Milano. Laureato in Ingegneria Gestionale, ha conseguito un Master al Politecnico di Milano tra il 2014 e il 2016. Ha poi lavorato in Pirelli e, per sei anni, in Prometeon Tyre Group per cui è poi diventato Head of Sales OE Europe Business.

Hernandez è al momento Global Business Manager in Yokohama TWS, nell’ambito dei pneumatici. Si starebbe inoltre occupando del progetto Papi’s Kitchen, presumibilmente con Papi’s Milano.

Potrebbe interessarti anche