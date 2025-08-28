Chiara Ferragni, il post d'amore con Tronchetti Provera diventa un ‘autogol’ (e agita la famiglia di lui) Dopo la prima foto social della coppia, pubblicata giorni fa dall'influencer, si parla già di tensioni con i genitori dell'imprenditore. E ora il profilo torna basso.

Solo pochi giorni fa, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera uscivano allo scoperto con la loro prima foto di coppia. Uno scatto d’amore al tramonto, che però sembra aver generato – stando alle ultime indiscrezioni social – parecchio scompiglio nella famiglia dell’imprenditore. Pare che i genitori di Giovanni, infatti, preferissero evitare attenzioni mediatiche indesiderate. E anche per questo, il recente compleanno di Provera sarebbe stato celebrato da Chiara un po’ in sordina. Quasi per farsi perdonare dell’hype generato dall’ultimo post. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, le conseguenze (pesanti) del post d’amore con Tronchetti Provera

Ad aggiornare i fan di Chiara con le ultime indiscrezioni ci ha pensato Gabriele Parpiglia, giornalista esperto di gossip. "Cosa è successo dopo quel post? Qualcosa si è mosso", ha scritto nella sua newsletter. Per poi aggiungere altri dettagli clamorosi sulle possibili conseguenze del famoso post di coppia postato dalla Ferragni. "A noi è arrivato un messaggio diretto: ‘Ha sfidato la sua famiglia’. Sì, questa situazione ha creato un po’ di agitazione, e le prove si sono viste nel modo in cui lei ha gestito il compleanno di Provera: ha cercato di farlo passare in sordina, con una semplice tortina presa a St. Moritz dove si trovava con lui".

Insomma, l’attenzione dei media dopo l’uscita allo scoperto della coppia avrebbe infastidito parecchio la famiglia Provera. Tanto da spingere Chiara, dice Parpiglia, a riabbassare di nuovo il profilo. "Nessun augurio pubblico, nessuna foto, niente di niente", continua l’esperto. "L’effetto è stato quello di passare da ‘adesso postiamo tutto al mondo’ a ‘adesso ci nascondiamo dal mondo più di prima’…Sono tornati i bicchieri a tavola per due senza volto, qualche mano di sfuggita, le foto in aeroporto a debita distanza e come abbiamo appena svelato, il compleanno ieri sera".

Le foto del compleanno di Tronchetti Provera

Nella sua newsletter, Parpiglia ha infine condiviso alcune foto della coppia durante la cena di compleanno per Giovanni. "Seduti al tavolo", scrive, "erano in tre coppie, ovvero altri amici di Tronchetti…il tutto mantenendo il basso profilo predicato da anni dalla signora Cecilia Pirelli che non ha mai amato la sovra esposizione. Non mancheranno però le immagini sui settimanali…che mostreranno sorrisi e bacioni a dispetto della realtà, quella vera che non prende in giro il lettore e che è raccontata in questa newsletter. Dunque, il post di coppia si è verificato un autogoal clamoroso". Resta da vedere se le indiscrezioni di Parpiglia verranno confermate da altre voci. Per ora, ci accontentiamo del sentiamo dire.

