Chiara Ferragni, la mamma Marina Di Guardo innamorata di un noto chef: "Le presentazioni in famiglia", chi è lui
Vita sentimentale a gonfie vele per Marina Di Guardo: la scrittrice e madre di Chiara Ferragni felice con Filippo La Mantia. Ecco come va la relazione tra i due.
La vita sentimentale di Marina Di Guardo, celebre scrittrice e madre di Chiara Ferragni, sembra aver trovato una nuova armonia grazie al suo rapporto con Filippo La Mantia, noto chef palermitano. La coppia, insieme da meno di un anno, sta vivendo una relazione lontana dai riflettori, ma sempre più consolidata, tanto da aver fatto entrare l’uno nella famiglia dell’altro.
La relazione tra Marina Di Guardo e Filippo La Mantia e le presentazioni in famiglia Ferragni
Come già emerso lo scorso agosto, la frequentazione tra Marina Di Guardo e Filippo La Mantia non è passata inosservata: tra varie cene, i due sono stati avvistati nei locali più esclusivi della città e chi li ha visti insieme descrive una coppia affiatata e complice. Milano è stata testimone dei primi incontri pubblici della coppia, che ha subito mostrato un legame speciale, fatto di complicità e sorrisi condivisi. Oggi, secondo quanto riportato nella newsletter di Parpiglia, la relazione ha raggiunto un livello di profondità tale da includere anche le rispettive famiglie. Marina Di Guardo ha trascorso un weekend a San Vito Lo Capo, in Sicilia, proprio a casa del suo compagno: "La storia ha superato le presentazioni in famiglia", ha confermato l’esperto di gossip, condividendo anche la foto che immortala per la prima volta la scrittrice insieme alla figlia di Filippo La Mantia. Questo passo importante dimostra quanto il legame tra i due sia solido e pronto a confrontarsi con la quotidianità e le dinamiche familiari. Ovviamente i due non hanno mai parlato apertamente della loro relazione, quindi qualsiasi indiscrezione a riguardo resta da prendere assolutamente con le pinze, solo le parole due diretti interessati potrebbe confermato ufficialmente quanto emerso.
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La vita privata di Marina e Filippo
Per Marina Di Guardo si tratta della prima relazione dopo la fine di quella lunga con l’imprenditore Frank Kelcz, mentre Filippo La Mantia ha alle spalle una vita sentimentale intensa: è stato sposato con Stefania Scarampi, autrice televisiva, da cui ha avuto una figlia, Carolina, nata nel 2007 a Roma, e successivamente ha avuto una relazione con la foodblogger Chiara Maci, da cui è nato il figlio Andrea. Lo chef siciliano è noto anche per il suo impegno sociale: nel 2021 ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro per aver tenuto aperta la cucina del suo ristorante durante la pandemia, preparando pasti per i sanitari dell’Ospedale Niguarda. Nonostante la notorietà dei protagonisti, Marina Di Guardo e Filippo La Mantia hanno scelto di vivere la loro storia lontano dai media, rafforzando così la loro intimità. La coppia si muove tra Milano e la Sicilia, con incontri che consolidano il rapporto e rafforzano la complicità.
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