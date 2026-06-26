Chiara Ferragni, il like al post virale riapre la ferita della relazione clandestina di Fedez: "Era al telefono con l'amante" Un semplice gesto sui social riaccende i dubbi sul matrimonio con Fedez e sembra dare nuovo peso alle rivelazioni più dolorose emerse dopo la separazione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A volte per tornare al centro dell’attenzione basta un semplice gesto, apparentemente banale, per riaccendere una vicenda che sembrava aver già mostrato tutti i suoi retroscena. È quanto accaduto nelle ultime ore a Chiara Ferragni, finita nuovamente sotto i riflettori per un "Mi piace" lasciato su TikTok che molti utenti hanno interpretato come una sorta di conferma implicita di quanto emerso negli ultimi mesi sulla fine del suo matrimonio con Fedez.

La foto di Chiara Ferragni vestita da sposa, il like e la didascalia virale

Il like è apparso sotto un video pubblicato da una fanpage dedicata all’imprenditrice digitale. Il contenuto mostrava una fotografia del giorno delle nozze celebrate a Noto, con Chiara Ferragni ritratta nel celebre abito bianco firmato Dior. A colpire, però, non era l’immagine in sé, bensì la didascalia che accompagnava il filmato. Nel testo pubblicato dalla fanpage si leggeva: "Aveva solo 31 anni, era emozionata all’idea di sposarsi e nello stesso istante il suo futuro marito era al telefono con la sua amante, promettendo che avrebbe lasciato tutto per lei, se avesse detto sì".

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Una frase molto forte, che riprende alcune indiscrezioni circolate nei mesi scorsi e che descrive uno scenario particolarmente doloroso. Proprio il fatto che Chiara Ferragni abbia lasciato il suo apprezzamento a quel contenuto ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti, dando vita a migliaia di commenti e interpretazioni. Per molti osservatori, quel like non sarebbe stato casuale. Al contrario, rappresenterebbe un segnale preciso, soprattutto perché arriva dopo le dichiarazioni che l’influencer aveva già condiviso pubblicamente in passato.

Le confessioni dopo la separazione da Fedez

Dopo la fine del matrimonio, infatti, Chiara Ferragni aveva raccontato di aver ricevuto una telefonata particolarmente sconvolgente poco prima del Natale 2024. In quell’occasione aveva spiegato di aver scoperto dettagli che avrebbero cambiato radicalmente la sua percezione della relazione vissuta negli anni precedenti.

Le sue parole avevano colpito profondamente l’opinione pubblica: "Ho vomitato, ho capito che quello che avevo vissuto era stata una totale presa in giro. Federico mi ha chiamata e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017 e dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio ma poi non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente". Una confessione che aveva aperto uno squarcio su una vicenda molto più complessa di quanto apparisse dall’esterno e che aveva contribuito ad alimentare il dibattito attorno alla fine della loro storia.

I dettagli che continuano a far soffrire Chiara

Tra tutti gli aspetti emersi, ce n’è uno che sembra aver lasciato il segno più profondo. La stessa Ferragni aveva infatti spiegato quanto fosse difficile accettare alcune ricostruzioni legate ai giorni immediatamente precedenti alle nozze: "Dettagli come la sua chiamata all’amante appena prima di salire all’altare, dicendole che sarebbe bastato un cenno da parte sua per mollare tutto […] sono dettagli troppo dolorosi". Nello stesso sfogo aveva inoltre precisato che, dal suo punto di vista, la relazione era stata autentica e che non si era mai trattato di una coppia aperta. Per questo motivo il recente like su TikTok ha assunto un significato particolare agli occhi del pubblico.

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