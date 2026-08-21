Paura per Chiara Ferragni e José Hernandez in Perù, la reazione al forte terremoto di magnitudo 6.7: “Tutto il mio amore” L’imprenditrice è in vacanza in Perù con il fidanzato José Hernandez quando una forte scossa fa tremare il Paese: il messaggio ai follower.

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Paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per Chiara Ferragni e José Hernandez. La coppia si trova in questi giorni in Perù per una romantica vacanza a due, ma il viaggio è stato segnato dal forte terremoto di magnitudo 6.7 che ha colpito il Paese sudamericano. La scossa è stata avvertita anche a Lima, dove si trovano attualmente l’imprenditrice e il compagno.

Chiara Ferragni e il terremoto in Perù: il messaggio dopo la paura

A poche ore dal terremoto, Ferragni ha scelto di rassicurare personalmente i suoi follower attraverso una Instagram Story, dopo aver ricevuto numerosi messaggi di persone preoccupate per le sue condizioni.

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"Per tutti quelli che ci hanno scritto e si sono informati su di noi, grazie. Siamo tutti al sicuro e stiamo bene".

Poi ha aggiunto: "Oggi c’è stato un forte terremoto in Perù, con l’epicentro nella regione di Ayacucho, lontano da dove siamo noi. È stato avvertito in diverse parti del Paese, ma fortunatamente stiamo bene e non eravamo nella zona colpita. Mando tutto il mio amore e i miei pensieri a tutti coloro che si trovano più vicini all’epicentro e spero che tutti siano al sicuro"

Il terremoto ha colpito alle 13 ora locale, le 20 in Italia. Secondo l’US Geological Survey, l’epicentro si trovava a circa 38 chilometri a nord-ovest di Upahuacho, nella provincia di Parinacochas, nella regione di Ayacucho, a una profondità di circa 66 chilometri. La scossa è stata avvertita in tutto il Paese, compresa la capitale Lima dove attualmente si trova l’influencer. Al momento, per fortuna, il bilancio delle autorità non conta morti, ma alcuni feriti e ingenti danni alle abitazioni.

Chiara Ferragni e José Hernandez in Perù: tra dune, vino e leoni marini

Il terremoto arriva nel bel mezzo di un’estate decisamente speciale per Chiara Ferragni. Dopo i giorni trascorsi a Ibiza insieme a José Hernandez, la coppia è volata in Perù intorno a Ferragosto, dando il via a una nuova avventura a due. Per Chiara si tratta inoltre della prima volta nel Paese sudamericano, raccontata attraverso fotografie e video pubblicati sui social. Una delle prime tappe è stata Paracas, dove la coppia ha alternato romanticismo e avventura. Dalle dune del deserto alle corse in dune buggy, fino al sandboarding, con tanto di divertente caduta di Chiara sulla sabbia. Non sono mancati i momenti più suggestivi: tramonti nel deserto, cene sotto le stelle e scorci sull’oceano. Il viaggio è stato anche un’immersione nelle meraviglie naturali del luogo: Chiara e José hanno avvistato leoni marini, delfini e fenicotteri, mentre José si è concesso un’immersione nell’oceano. E poi una degustazione di vino locale prodotto tra le sabbie del deserto, altra esperienza raccontata durante la vacanza. Insomma, tra Ibiza e il Perù, Ferragni appare finalmente sempre più sorridente e serena accanto al suo nuovo compagno, con cui è riuscita a ritrovare il sorriso dopo i mesi difficilissimi dello scandalo Balocco e del divorzio da Fedez.

Chiara Ferragni incinta di José Hernandez? Il rumor sulla gravidanza

Come spesso accade quando una nuova relazione finisce sotto i riflettori, anche intorno alla coppia è tornato a circolare il gossip. Nelle ultime settimane alcuni profili e siti di gossip hanno rilanciato l’ipotesi di una possibile gravidanza di Chiara Ferragni. Le indiscrezioni sono state rilanciate anche nelle ultime ore, ma al momento non esiste alcuna conferma ufficiale di una presunta dolce attesa. La coppia non ha annunciato di aspettare un bambino: per ora, dunque, resta soltanto un rumor social. L’unica certezza è che la Ferragni si sta godendo il Perù insieme al suo José. Un viaggio magico, che nemmeno lo spavento per il terremoto potrà guastare.

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