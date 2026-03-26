Chiara Ferragni ha perso la testa per Jose Hernandez, parla l'amico stretto: "Sembrano due 14enni, intesa evidente" Chiara Ferragni e Jose Hernandez sempre più uniti: tra cene, sorrisi e complicità, la loro storia sembra seria e segna un nuovo inizio per l’influencer.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Sembra tutt’altro che un flirt passeggero quello tra Chiara Ferragni e il nuovo compagno Jose Hernandez. La relazione, nata lontano dai riflettori durante le vacanze natalizie, starebbe diventando sempre più solida giorno dopo giorno. A raccontarlo è una fonte molto vicina alla coppia, che descrive un’intesa spontanea e autentica. Un feeling così forte da riportare l’imprenditrice a una dimensione quasi adolescenziale, fatta di entusiasmo e leggerezza. Dopo mesi complicati, Ferragni sembra aver ritrovato serenità, dentro e fuori la sfera sentimentale.

Il nuovo flirt di Chiara Ferragni

A svelare i retroscena della relazione è il settimanale Oggi, che ha paparazzato la coppia durante una passeggiata serale per le vie di Milano. Nelle immagini, i due appaiono sorridenti e complici, senza il bisogno di nascondersi dagli obiettivi. Un atteggiamento che lascia intuire quanto il rapporto sia ormai consolidato.

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Secondo quanto riportato, Chiara avrebbe già fatto un passo importante: organizzare una cena in un noto ristorante milanese per presentare Hernandez agli amici più stretti. Un gesto che racconta molto più di mille parole e che conferma la serietà della relazione. Chi li conosce bene parla di una sintonia evidente, quasi sorprendente per naturalezza. "Sembrano due 14enni alla prima cotta", avrebbe confidato un amico della coppia, sottolineando un’energia fresca e spontanea che difficilmente passa inosservata. Dopo la serata, i due sarebbero rientrati insieme nell’attico dell’imprenditrice.

Chi è Jose Hernandez e la nuova fase di Chiara Ferragni

Ma chi è l’uomo che ha conquistato il cuore dell’influencer? Jose Hernandez è un imprenditore e manager di origini colombiane, lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori costanti che hanno caratterizzato le precedenti relazioni di Ferragni. Una discrezione che sembra aver giocato un ruolo fondamentale nel creare un equilibrio nuovo. Proprio questa distanza dal clamore mediatico rappresenterebbe, secondo le indiscrezioni, la chiave della rinascita dell’imprenditrice digitale. Dopo il periodo turbolento segnato dalla separazione da Fedez e dalle polemiche mediatiche, oggi la situazione appare decisamente più distesa.

Anche il rapporto con l’ex marito sembra aver trovato una nuova armonia: i due sono stati recentemente visti insieme in occasione del compleanno del figlio Leone, segno di un equilibrio familiare ritrovato. Nel frattempo, Fedez prosegue la sua vita accanto a Giulia Honegger, in un intreccio di nuove relazioni che racconta come, dopo la tempesta, ognuno abbia trovato la propria direzione. Per Chiara Ferragni, dunque, questo nuovo amore non è solo una storia sentimentale, ma anche il simbolo di una ripartenza. E, a giudicare dai sorrisi e dalla complicità, sembra proprio essere quella giusta.

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