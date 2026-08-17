Chiara Ferragni e José Hernandez in dolce attesa: spunta il nome Iris e si rincorrono le voci sulla gravidanza Una semplice parola e un cuore rosso sono bastati a riaccendere i sospetti dei fan, che da settimane si interrogano su una possibile dolce attesa dell’influencer.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Le voci su una possibile gravidanza di Chiara Ferragni, nate nelle ultime due settimane, non si sono mai completamente spente. Ora, nelle ultime orem un nuovo dettaglio condiviso sui social ha finito per alimentare nuovamente le ipotesi. Nessuna conferma è arrivata direttamente dall’imprenditrice digitale, ma alcuni particolari dell’ultimo contenuto pubblicato su Instagram sono stati interpretati dai follower come possibili indizi. Al centro dell’attenzione è comparso soprattutto un nome: Iris.

Chiara Ferragni e José Hernandez in dolce attesa? Il dettaglio sospetto

Tutto è partito da un carosello di fotografie delle vacanze estive che Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi seguaci. Tra gli scatti dedicati ai momenti trascorsi insieme a José Hernandez, il nuovo compagno dell’influencer, alcuni utenti hanno notato quello che secondo loro potrebbe essere un accenno di pancino. Un dettaglio tutt’altro che sufficiente per parlare di gravidanza, ma che, inserito nel contesto delle indiscrezioni delle ultime settimane, ha immediatamente riacceso la curiosità. A rendere ancora più particolare il post è stata però la didascalia scelta da Ferragni, estremamente semplice ma, proprio per questo sospetta: "Iris", seguito da un cuore. In pochi istanti il nome è diventato l’elemento centrale delle speculazioni, con alcuni follower che hanno ipotizzato che potesse trattarsi addirittura del nome scelto per una possibile figlia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nessuna conferma sulla presunta gravidanza e le voci delle scorse settimane

Per il momento, tuttavia, non esiste alcuna conferma che Chiara Ferragni sia incinta. Già nelle scorse settimane l’influencer era stata interrogata direttamente dai suoi follower sulla possibilità di una nuova maternità, senza però fornire né una conferma né una smentita. Il silenzio mantenuto sulla questione ha inevitabilmente lasciato spazio alle supposizioni, che sono tornate a circolare con maggiore insistenza dopo le nuove immagini.

Anche il significato della parola "Iris" resta completamente aperto. Potrebbe essere semplicemente un riferimento personale, un nome legato a una persona, a un luogo oppure a qualcosa che nulla ha a che vedere con una possibile gravidanza. Trasformare quel nome in un annuncio di maternità sarebbe quindi, al momento, un’azzardo.

La nuova storia con José Hernandez

Il clamore nasce anche dal fatto che la relazione tra Chiara Ferragni e José Hernandez appare oggi particolarmente visibile. Dopo la fine del matrimonio con Fedez e la successiva relazione con Giovanni Tronchetti Provera, rimasta perlopiù lontana dall’esposizione diretta sui social, l’imprenditrice sembra infatti vivere il nuovo rapporto con una maggiore naturalezza davanti alle telecamere virtuali di Instagram. Con José, Ferragni ha condiviso numerosi momenti di coppia, mostrando una dimensione sentimentale più esplicita rispetto al passato recente. Ed è proprio questo nuovo capitolo della sua vita privata ad aver fatto da sfondo alle indiscrezioni sulla presunta gravidanza. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche