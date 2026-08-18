Chiara Ferragni e José Hernandez, fuga d’amore in Perù: l’incontro (“spaventoso”) coi leoni marini
Dopo Ibiza, l'influencer è volata in Sudamerica con José Hernandez: tra dune, immersioni e incontri ravvicinati con i leoni marini, la nuova coppia si regala un’altra avventura
L’estate di Chiara Ferragni prosegue all’insegna dei viaggi e del nuovo amore. Dopo la parentesi a Ibiza, l’influencer è volata in Perù insieme a José Hernandez, il manager e imprenditore colombiano con cui fa coppia da diversi mesi. I due stanno condividendo sui social alcuni momenti della loro vacanza, tra paesaggi spettacolari, avventure e teneri siparietti a due. Dopo l’esperienza rilassante tra le dune del deserto, è arrivato un incontro decisamente più adrenalinico con le creature marine, raccontato dalla stessa Ferragni nelle sue Stories. Vediamo cosa è successo.
Chiara Ferragni, la vacanza in Perù e l’incontro con i leoni marini
Il viaggio in Perù sta regalando a Chiara Ferragni e José Hernandez momenti molto diversi tra loro. Dopo aver trascorso del tempo tra le dune del deserto, la coppia ha scelto di vivere anche un’esperienza decisamente più movimentata, questa volta a contatto con la natura e con gli animali del Sudamerica. A raccontare sui social quanto accaduto è stata la stessa Ferragni, che ha condiviso nelle sue Stories alcuni momenti dell’avventura. Protagonista è José, che si è immerso in acqua per avvicinarsi ai leoni marini. Un’esperienza che, almeno per Chiara, non è stata vissuta con grande tranquillità. "Lui si è immerso con i Leoni marini, ero tanto spaventata", ha scritto l’imprenditrice a corredo delle immagini del fidanzato, con tanto di tuta da sub. La vacanza in Perù si trasforma così in un’avventura ben più adrenalinica rispetto alle giornate trascorse nel deserto. José si è avvicinato ai leoni marini mentre Chiara ha seguito la scena con una certa apprensione, documentando poi l’esperienza per i suoi follower.
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Chiara Ferragni e Fedez, due vite ormai lontane
Quella di Chiara Ferragni e Fedez è ormai una storia archiviata, con entrambi impegnati nella costruzione di una nuova vita lontano dalla relazione che per anni li ha visti insieme. Mentre l’imprenditrice si gode il viaggio in Perù accanto a José Hernandez, il rapper ha appena iniziato un nuovo capitolo familiare con la compagna Giulia Honegger. Lo scorso 16 luglio è nato infatti Edoardo Lupo, terzo figlio di Fedez e primo avuto con Giulia. Il piccolo ha già festeggiato il primo mese di vita, con una torta preparata proprio da Leone e Vittoria, i due figli che il rapper ha avuto con Chiara. Due percorsi ormai distinti, dunque, ma con un legame che resta inevitabilmente attraverso i loro figli. Chiara, intanto, sembra vivere con serenità la sua relazione con José, al suo fianco ormai da diversi mesi e protagonista insieme a lei di una lunga estate tra viaggi e momenti di coppia.
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