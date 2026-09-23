Chiara Ferragni incinta? La smentita (categorica) sul figlio in arrivo con Jose Hernandez: “Persone vicine a lei lo escludono”. Cosa sappiamo L'influencer era stata recentemente al centro di voci su una possibile gravidanza in corso. Ma adesso fonti attendibili avrebbero rivelato qual è la verità. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Da settimane si fa un gran parlare della possibile gravidanza di Chiara Ferragni. L’influencer, dopo la rottura burrascosa con Fedez, si sta godendo una nuova storia d’amore con il manager colombiano José Hernandez. E alcuni indizi fotografici sembravano suggerire che per i due fosse già in arrivo il primo bambino. Ora però, alcune fonti vicine alla blogger avrebbero smentito nettamente le voci, ridimensionando quanto emerso solo pochi giorni fa. Ecco qui sotto che cosa hanno rivelato e tutti i dettagli di questa storia.

Chiara Ferragni, la smentita sul figlio in arrivo con Jose Hernandez

I fan ci speravano da tempo, come una sorta di ‘riposta’ in differita al nuovo bimbo nato a Fedez lo scorso 16 luglio 2026. Ma se per il rapper e Giulia Honegger la notizia corrisponde a verità, per Chiara Ferragni pare proprio che nessuno nuovo figlio sia al momento in arrivo. La creatrice di The Blonde Salad non sarebbe affatto incinta, come spiegato sul settimanale Chi da Giuseppe Candela, nella sua rubrica "C’è chi dice".

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Il giornalista non ci ha girato troppo attorno, rivelando che fonti vicine alla Ferragni avrebbero escluso in modo categorico la gravidanza. Niente da fare, insomma, nonostante il rapporto con il manager José Hernandez prosegua effettivamente nel migliore dei modi. I due stanno vivendo la relazione il più possibile lontano dai riflettori, dopo l’esperienza (almeno per Chiara) di un rapporto costantemente sottoposto all’attenzione dei social e dei media con Fedez. E non è ovviamente escluso che il dolce annuncio possa arrivare, in un futuro non troppo lontano. Solo, questo non sembra essere il momento giusto.

Come sono nati i rumors sulla possibile gravidanza di Chiara Ferragni

A far pensare a un bimbo in arrivo, per Chiara Ferragni, erano stati alcuni indizi interpretati (con un pizzico di fantasia) da fan ed esperti del settore. In primo luogo, la recente tendenza dell’influencer a indossare abiti più casual, spesso larghi e oversize, che aveva fatto gridare subito al ‘pancino’, per così dire. Poi si era aggiunta un’abitudine salutare attribuita a Chiara negli ultimi tempi. Secondo alcuni beninformati, infatti, la madre di Vittoria e Leone avrebbe praticamente rinunciato all’alcol, rimuovendolo dalle sue abitudini quotidiane.

Terzo indizio, solo pochi giorni fa Chiara aveva rinunciato a un’uscita in barca accampando motivazioni (giudicate da alcuni) molto vaghe. Sommando le prove, qualcuno si era arrischiato a dire che forse la blogger era in dolce attesa. Ma nulla di concreto sembra suggerire questo. E la smentita recente mette il punto alla questione. In attesa che sia lei stessa, magari, a scherzare pubblicamente sulle voci che la vorrebbero futura madre per la terza volta. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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