Chiara Ferragni, vacanze spericolate e l'incidente Namibia. Il messaggio (preoccupato) di mamma Marina Di Guardo L'influencer ha aggiornato i suoi follower sul viaggio in Africa, dove ha rischiato grosso dopo una caduta in e-bike. Poi l'intervento esilarante della mamma. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Chiara Ferragni è volata in Namibia, e non ci è andata da sola. Al suo fianco c’è José Hernandez, il manager colombiano sempre più presente nella sua vita (e ormai considerato il nuovo compagno ufficiale, anche se nessuna conferma è ancora arrivata). Un viaggio da sogno tra safari, dune di sabbia e paesaggi mozzafiato, quello dell’influencer cremonese. Che però si è trasformato per qualche istante in una tragedia sfiorata: Chiara è infatti caduta dalla bici durante un’escursione. Ma per fortuna se l’è cavata meglio del previsto. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, la caduta dalla bici durante un’escursione

Tra i tanti contenuti condivisi nelle sue storie Instagram — video di safari, momenti di relax e scorci della Namibia — Chiara Ferragni ha aggiornato i suoi follower anche sull’incidente che le è capitato. "Ovviamente sono caduta sulla sabbia con la bici", ha detto a corredo delle immagini che mostravano il risultato del rovinoso ruzzolone. Pedalando tra le piste malferme ai margini della savana, un sobbalzo sul sellino ha scaraventato l’ex di Fedez dritta sulla sabbia. E per fortuna tutto si è risolto con un gomito sbucciato e un fianco (molto) dolorante.

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L’imprevisto non ha comunque compromesso quello che è a tutti gli effetti un viaggio da favola, per lei. Un’esperienza lontana dall’Italia che la Ferragni ha saputo raccontare con la solita leggerezza, apprezzata dai suoi tanti followers. E ovviamente la presenza del presunto compagno José ha aggiunto un sapore ancora più dolce all’intera faccenda.

Il video estremo di Chiara e la reazione preoccupata di mamma Marina

Archiviato l’incidente in bici, Chiara ha rincarato la dose con un’altra esperienza ‘estrema’. Si è fatta riprendere in un video decisamente più allegro, sdraiata a pancia in giù su un cartone, mentre scivolava lungo una duna di sabbia ad alta velocità. Con una risata finale soddisfatta, immancabile, che racconta meglio di qualsiasi parola tutta la sua felicità.

Sotto al video, è apparso pure un commento che ha subito strappato un sorriso ai fan. "Amore, cerca di tornare intera!", firmato Marina Di Guardo, la madre di Chiara. Un messaggio ironico ma con quel fondo di preoccupazione materna che qualsiasi genitore esprimerebbe, soprattutto a poche ore dalla notizia della caduta in bici. Ma si sa, le esperienze più profonde non ammettono compromessi. E quindi Chiara Ferragni si è data alla pazza gioia nel suo lungo safari africano. L’amore a fare da sfondo a questa evasione tanto agognata. E tanto divertimento anche per i fan che la seguono da lontano. Meglio di così, era difficile sperare.

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