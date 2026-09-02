Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Chiara Ferragni in Colombia per conoscere la famiglia di José Hernández: la relazione decolla

L’imprenditrice ha condiviso alcuni scatti direttamente da Barranquilla, dove è stata accolta calorosamente dai parenti del suo nuovo compagno

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Prosegue il viaggio sudamericano di Chiara Ferragni, recentemente atterrata in Colombia, dove l’imprenditrice digitale ha vissuto un momento particolarmente significativo accanto a José Hernández. A Barranquilla, città d’origine della famiglia del compagno, Chiara ha avuto modo di entrare nella sua quotidianità e conoscere da vicino i suoi parenti, raccontando l’esperienza sui social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Chiara Ferragni vola in Colombia per conoscere la famiglia di José Hernández: l’accoglienza della famiglia

Dopo le tappe in Perù, la visita in Colombia ha rappresentato per Chiara Ferragni un’occasione per scoprire anche e soprattutto il mondo ‘familiare’ di José Hernández. L’imprenditrice, infatti, è stata accolta con calore dai parenti del compagno, che hanno voluto farle trovare anche un piccolo messaggio di benvenuto scritto a mano: «Benvenuta nella nostra famiglia, speriamo che ti senta come a casa tua». Un gesto semplice ma significativo, che Chiara ha condiviso con i suoi follower su Instagram insieme a una serie di immagini della sua permanenza a Barranquilla. Tra pranzi in famiglia, colazioni tradizionali, specialità del posto e momenti di vita quotidiana, l’influencer ha raccontato di essersi immersa completamente nella cultura della città, arrivando a definirsi scherzosamente una "quillera", un’abitante di Barranquilla. Al termine del soggiorno Chiara ha ringraziato Josè e la sua famiglia: "Grazie a tutti per avermi fatto sentire parte della famiglia".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La relazione tra Chiara e José è sempre più importante

Nata proprio in Sudamerica lo scorso inverno durante uno dei viaggi di Chiara Ferragni, la relazione con José Hernández si è consolidata negli ultimi mesi. José vive e lavora a Milano da circa dodici anni, mentre le sue radici familiari sono rimaste in Colombia. La lunga esperienza condivisa tra Perù e Colombia ha permesso alla coppia di trascorrere molto tempo insieme, praticamente un’intera estate lontano dai ritmi e soprattutto dall’attenzione mediatica della vita milanese. Sui social Chiara non sta nascondendo la crescente complicità con il compagno, lasciando emergere un rapporto vissuto con maggiore serenità dopo il burrascoso divorzio da Fedez. In passato, la stessa Ferragni aveva parlato della sua nuova relazione definendola "finalmente sana", non risparmiandosi forse una frecciata nei confronti dell’ex marito. L’incontro con la famiglia di José sembra ora confermare quanto il legame stia entrando in una fase più profonda, fatta non solo di viaggi e momenti di coppia, ma anche di condivisione delle rispettive realtà personali.

Potrebbe interessarti anche

Paura per Chiara Ferragni e José Hernandez in Perù, la reazione al forte terremoto

Paura per Chiara Ferragni e José Hernandez in Perù, la reazione al forte terremoto di magnitudo 6.7: “Tutto il mio amore”

L’imprenditrice è in vacanza in Perù con il fidanzato José Hernandez quando una fort...
Chiara Ferragni e Josè Hernandez

Chiara Ferragni e José Hernandez, fuga d’amore in Perù: l’incontro (“spaventoso”) coi leoni marini

Dopo Ibiza, l'influencer è volata in Sudamerica con José Hernandez: tra dune, immers...
Chiara Ferragni e José Hernandez

Chiara Ferragni e José Hernandez in dolce attesa? Spunta il nome Iris e si rincorrono le voci sulla gravidanza

Una semplice parola e un cuore rosso sono bastati a riaccendere i sospetti dei fan, ...
Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, malore dopo l'escursione col fidanzato José Hernandez: "Non riuscivo a respirare" e la corsa all'ossigeno

L'imprenditrice ha raccontato la disavventura vissuta dopo l'escursione sulla Montag...
Chiara Ferragni e José Hernandez

Chiara Ferragni, vacanze sul lago di Como col fidanzato José Hernandez, poi il gesto del figlio Leone che la commuove

Una parentesi di serenità insieme ai figli e al nuovo compagno viene accompagnata, p...
chiara ferragni perù

Chiara Ferragni vacanza da sogno in Perù: treno luxury, cibo gourmet e carrozza pregiata. Quanto costa tutto

Chiara Ferragni è volata in Perù insieme al suo nuovo fidanzato. La coppia è salita ...
Chiara Ferragni

"Chiara Ferragni è incinta e aspetta un figlio da José Hernandez": perché i fan sono impazziti dopo le ultime foto dell'influencer

Le immagini condivise dall'influencer durante la vacanza alimentano indiscrezioni su...
Fedez

Fedez, la dolce sorpresa per il primo mese di Edoardo: cosa hanno fatto Leone e Vittoria

Il piccolo, nato dalla relazione con Giulia Honegger, festeggia il suo primo mesiver...
chiara ferragni fidanzato

Chiara Ferragni esce allo scoperto e ufficializza Jose Hernandez: la prima foto con il nuovo fidanzato è tenerissima

L'imprenditrice digitale ha pubblicato per la prima volta una foto insieme al nuovo ...

Trenord

Gran Premio d’Italia

Come raggiungere Monza senza stress e con un solo biglietto

LEGGI

Personaggi

Chiara Ferragni

José Hernandez
sfera ebbasta chi è

Sfera Ebbasta
Vanessa Bellini

Vanessa Bellini
Bernadette Cinquegrana

Bernadette Cinquegrana di Temptation Island 2026

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963