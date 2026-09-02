Chiara Ferragni in Colombia per conoscere la famiglia di José Hernández: la relazione decolla L’imprenditrice ha condiviso alcuni scatti direttamente da Barranquilla, dove è stata accolta calorosamente dai parenti del suo nuovo compagno

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Prosegue il viaggio sudamericano di Chiara Ferragni, recentemente atterrata in Colombia, dove l’imprenditrice digitale ha vissuto un momento particolarmente significativo accanto a José Hernández. A Barranquilla, città d’origine della famiglia del compagno, Chiara ha avuto modo di entrare nella sua quotidianità e conoscere da vicino i suoi parenti, raccontando l’esperienza sui social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Chiara Ferragni vola in Colombia per conoscere la famiglia di José Hernández: l’accoglienza della famiglia

Dopo le tappe in Perù, la visita in Colombia ha rappresentato per Chiara Ferragni un’occasione per scoprire anche e soprattutto il mondo ‘familiare’ di José Hernández. L’imprenditrice, infatti, è stata accolta con calore dai parenti del compagno, che hanno voluto farle trovare anche un piccolo messaggio di benvenuto scritto a mano: «Benvenuta nella nostra famiglia, speriamo che ti senta come a casa tua». Un gesto semplice ma significativo, che Chiara ha condiviso con i suoi follower su Instagram insieme a una serie di immagini della sua permanenza a Barranquilla. Tra pranzi in famiglia, colazioni tradizionali, specialità del posto e momenti di vita quotidiana, l’influencer ha raccontato di essersi immersa completamente nella cultura della città, arrivando a definirsi scherzosamente una "quillera", un’abitante di Barranquilla. Al termine del soggiorno Chiara ha ringraziato Josè e la sua famiglia: "Grazie a tutti per avermi fatto sentire parte della famiglia".

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La relazione tra Chiara e José è sempre più importante

Nata proprio in Sudamerica lo scorso inverno durante uno dei viaggi di Chiara Ferragni, la relazione con José Hernández si è consolidata negli ultimi mesi. José vive e lavora a Milano da circa dodici anni, mentre le sue radici familiari sono rimaste in Colombia. La lunga esperienza condivisa tra Perù e Colombia ha permesso alla coppia di trascorrere molto tempo insieme, praticamente un’intera estate lontano dai ritmi e soprattutto dall’attenzione mediatica della vita milanese. Sui social Chiara non sta nascondendo la crescente complicità con il compagno, lasciando emergere un rapporto vissuto con maggiore serenità dopo il burrascoso divorzio da Fedez. In passato, la stessa Ferragni aveva parlato della sua nuova relazione definendola "finalmente sana", non risparmiandosi forse una frecciata nei confronti dell’ex marito. L’incontro con la famiglia di José sembra ora confermare quanto il legame stia entrando in una fase più profonda, fatta non solo di viaggi e momenti di coppia, ma anche di condivisione delle rispettive realtà personali.

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