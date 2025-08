Chiara Ferragni, l’attesa d’amore a Ibizia: l’incontro con Tronchetti Provera “dopo lo strappo carico di sofferenza” Riavvicinamento tra l’influencer e il rampollo di Casa Pirelli, che sarebbero pronti a passare insieme qualche giorno di relax: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo la loro chiacchieratissima storia d’amore e l’improvviso allontanamento, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrerebbero aver ritrovato un briciolo di stabilità e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero pronti a passare qualche giorno di relax insieme lontani da occhi indiscreti e senza l’esposizione mediatica tanto criticata dalla famiglia di lui: ecco qualche dettaglio in più.

Chiara Ferragni a Ibiza in attesa di Giovanni Tronchetti Provera

Proprio come mostrato dalla stessa influencer nelle ultime immagini pubblicate sui social, Chiara Ferragni si trova in questo momento in vacanza a Ibiza insieme ai figli Leone e Vittoria e alcune amiche fidate. Dalle ultime indiscrezioni fornite dal noto settimanale Chi, all’allegra combriccola mancherebbe però ancora una persona: Giovanni Tronchetti Provera, che dovrebbe approdare sull’isola proprio nei prossimi giorni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Di recente la Ferragni e Tronchetti Provera si sono riavvicinati. Lo hanno fatto con la massima cautela. Ora Chiara è a Ibiza. È con i figli […] e aspetta l’amore", riporta il settimanale Chi a corredo di alcune immagini che ritraggono Chiara in spiaggia. "Tra Giovanni e Chiara c’è stato uno strappo carico di sofferenza. Durato alcune settimane", spiega Chi, sottolineando come l’influencer, in queste settimane di lontananza, sia riuscita a comprendere le ragioni di Giovanni, tanto da trovare il modo di tornare l’uno affianco all’altra e superare il periodo di maretta. La loro storia d’amore, d’ora in poi, riuscirà a proseguire senza ulteriori drammi? Solo il tempo ci darà la risposta.

Ferragni e Tronchetti Provera, le regole per far funzionare il rapporto

In tutto questo, pare anche che il riavvicinamento tra Chiara e Giovanni sia avvenuto mettendo però in chiaro (di nuovo) alcune regole che i due dovranno rispettare per far funzionare veramente il loro rapporto. A parlare di questo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che, attraverso la sua newsletter, ha rivelato: "Le regole restano sempre le stesse: nessuna foto insieme e infatti Tronchetti non può apparire sui social di lei, ma con il gruppo sì". In altre parole, nessuna apparizione insieme sui social per l’influencer e l’imprenditore che, ancora una volta, dovranno vivere la loro storia alla luce del sole, ma non a quella del flash dello smartphone.

Regole che, come ormai ben sappiamo, derivano dalla volontà della famiglia di Giovanni Tronchetti Provera di mantenere un profilo basso e, possibilmente, rimanere più lontano possibile dall’esposizione mediatica a cui invece è molto abituata Chiara Ferragni. Ecco allora il veto assoluto per l’influencer di postare immagini con il compagno e parlare della loro relazione durante le interviste. Una condizione che Chiara riuscirà davvero ad accettare anche in futuro? Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche