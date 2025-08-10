Chiara Ferragni svela come stanno i figli spariti dai social: "Vorrei che li vedeste" La influencer parla per la prima volta dopo molto tempo dei suoi figli: come stanno e cosa fanno oggi Leone e Vittoria dopo il naufragio del matrimonio dei genitori

Che fine hanno fatto i figli di Chiara Ferragni e Fedez? I piccoli Leone e Vittoria, da quando sono nati e fino alla primavera 2024 sono praticamente cresciuti sotto gli occhi dei follower dei Ferragnez. Mamma e papà infatti, li avevano resi grandi protagonisti dei loro profili social e i fan erano affezionatissimi ai due fratello e sorella, biondini, vivaci, carini, capaci di mettere in mostra già in tenerissima età caratteri e personalità che scatenavano l’empatia di chi seguiva l’allegra famigliola.

Chiara Ferragni svela come stanno e cosa fanno Leone e Vittoria lontano dai social

Da quando però Chiara Ferragni e Fedez hanno messo fine al loro matrimonio, in maniera non esattamente pacifica, Leone e Vittora sono letteralmente spariti dai social. Un’assenza che si fa sentire, anche in termini di coinvolgimento dei follower, ma un’assenza necessaria visto che la tempesta tra i genitori potrebbe portare l’uno a creare problemi all’altra e viceversa, in caso di pubblicazione delle immagine dei figli. Dunque, i due bambini che fine hanno fatto? Cosa fanno lontano dagli occhi curiosi di milioni di persone?

A parlare, dopo veramente molto tempo, dei suoi figli nelle ultime ore è stata Chiara Ferragni, durante una diretta TikTok in cui ha svelato dettagli delle sua vacanze da mamma, raccontando un’estate con i suoi bambini tra mare, gite e momenti conviviali circondati da amici e parenti di tutte le età.

"Ciao ragazzi, mi sembra di non aver parlato di storie da così tanto tempo, ma mi sono davvero goduta le vacanze con i bambini", racconta ai suoi follower Chiara Ferragni, parlando della sua estate di relax in cui si è goduta a pieno Vittoria e Leone.

"Ho fatto cose da mamma, escursioni e sono stata al mare ed è stato fantastico, senza trucco, solo con i capelli naturali e un bikini con le trecce".

Potevano mai mancare anche dettagli sull’outfit? No, certo, ma sicuramente quello che avrà reso più felici i suoi fan sono state le notizie sui due piccoli Ferragnez e anche mamma Chiara, sempre più orgogliosa di loro pare non vedesse l’ora di darne, almeno a giudicare dalle sue parole:

"Vorrei che vedeste Leone e Vittoria, hanno sette e quattro anni. Sono così grandi ora e sono come i miei piccoli avventurieri perché fanno tutto con me. Usciamo a cena ogni sera con i nostri amici e gli altri bambini. È fantastico".

Se quindi, in questa estate 2025 si è parlato di un’altalena sentimentale di Chiara Ferragni con il giovane Tronchetti Provera, le gioie maggiori di queste vacanze sono arrivate dai suoi bambini che lontani dalle iperattive videocamere degli smartphone dei genitori pare siano tornati a godersi un’infanzia fatta di giochi, scoperte e amore.

