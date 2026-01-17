Chiara Ferragni torna alla ribalta dopo il Pandoro-gate: sarà davvero la prossima stella di Netflix?
Dopo il proscioglimento in aula, Chiara Ferragni pronta a tornare in tv, magari con una docu-serie Netflix
Dopo il recente proscioglimento di Chiara Ferragni presso il Tribunale di Milano, la celebre imprenditrice e influencer è finalmente libera di tornare a cavalcare l’onda mediatica dopo circa due anni di basso profilo intenzionale, nel tentativo di calmare le acque e ricostruire (almeno un po’) l’immagine mediatica crollata per colpa del famigerato "Pandoro-gate".
Sono lontanissimi i tempi in cui trionfava tra passerelle, red carpet e jet set e ogni cosa che toccava sembrava trasformarsi in oro, così come distanti anni luce sono i riflettori puntati sulla sua vita privata nel reality The Ferragnez. Eppure, la rinascita di Ferragni potrebbe passare di nuovo dall’etere e da una piattaforma streaming, se le indiscrezioni degli ultimi giorni si concretizzassero e fosse davvero in arrivo una docu-serie Netflix a lei dedicata.
Chiara Ferragni pronta alla riscossa
Ferragni avrebbe, di fatto, cancellato in extremis la sua quantomai prossima partecipazione al salotto di Verissimo, una vetrina importantissima per il suo pubblico potenziale. Perché mai? Per quanto nel regno delle congetture, forse, basta unire i puntini e pensare come un influencer, che coglie i segnali e cavalca la corrente. "Sono contenta di poter parlare, di aver riacquistato la mia voce dopo due anni in cui per rispetto sono stata in silenzio" ha affermato dopo la sentenza, e il modo migliore per riacquistare spazi e consenso perduto non sarebbe una trasmissione mordi e fuggi del pomeriggio su cui non ha controllo, ma qualcosa di più costruito e permanente, come una docu-serie di quelle che vanno tanto di moda, specialmente su Netflix, che negli ultimi anni ha dato voce a tutte le spigolature possibili di personaggi che hanno fatto (nel bene e nel male) la storia dello spettacolo italiano: vedi la serie biografica Supersex su Rocco Siffredi, il documentario Miss Italia non deve morire o il recentissimo e controverso Fabrizio Corona: Io sono notizia.
Il post Pandoro-gate è tutto da scrivere per Chiara Ferragni
Una serie del genere sicuramente creerebbe un enorme buzz e sarebbe Ferragni stessa a poter fornire gran parte del materiale d’archivio. E, a proposito di questo, finalmente la pulce nell’orecchio mediatico messa dal giornalista Domenico Marocchi troverebbe posto nell’organigramma complessivo delle cose:
"Vi dico una piccola nota di colore: ormai ci conosciamo un po’ tutti, c’erano i giornalisti che fanno giudiziaria, tutti i telegiornali, tutte le testate, i giornali, le agenzie e a un certo punto sono arrivati pure i Carabinieri per fare dei controlli e hanno trovato delle persone con una telecamera che non erano una testata, non erano accreditati e per questo sono stati invitati a lasciare il corridoio. Chi saranno? Forse si sta girando qualcosa? Una terza serie che riguarda questa vicenda? Ovviamente è stato chiesto loro di uscire." dichiarò riguardo alle misteriose figure che hanno registrato "di straforo" durante il processo.
Se si fosse trattato di paparazzi o agenzie, avrebbero rivenduto o pubblicato subito il materiale, mentre è chiaro che si tratti di footage destinato a un archivio e a un successivo montaggio. Attualmente non c’è alcuna conferma a queste indiscrezioni, ma neanche una smentita, quindi tutto può succedere: non ci resta che attendere e vedere come si evolverà il futuro del brand Ferragni, sempre e comunque inscindibile dalla personalità pubblica in questione.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
