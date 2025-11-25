Chiara Ferragni, chiesta condanna di un anno e 8 mesi per il pandoro gate: il ‘mistero’ delle telecamere in tribunale La Procura ha avanzato la sua richiesta di condanna per truffa aggravata nei confronti dell’influencer, che si è detta sicura: “Nessuno di noi ha lucrato”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Chiara Ferragni si prepara a difendersi. Oggi martedì 25 novembre 2025, infatti, l’influencer cremonese si è presentata in aula al tribunale di Milano, dove la Procura ha chiesto una condanna di un anno e 8 mesi nei suoi confronti per truffa aggravata. I fatti (arcinoti) risalgono alle operazioni di presunta beneficienza legati al pandoro Balocco e alle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Proprio nei corridoi del tribunale, però, si è verificato un episodio particolare. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e il pandoro gate: la Procura chiede condanna di unno a 8 mesi

Nell’udienza di oggi martedì 25 novembre 2025 tenutasi al tribunale di Milano i pm Eugenio Fusco e Cristian Barilli hanno chiesto una condanna di anno e 8 mesi per Chiara Ferragni, nell’ambito del proceso con rito abbreviato per truffa aggravata risalente all’ormai celebre pandoro gate. L’influencer cremose è accusata di avere generato un "ingiusto profitto" di oltre 2 milioni di euro tramite operazioni di falsa beneficienza legate al Pandoro Pink Christmas Balocco e alle uova di Pasqua Dolci Preziosi. I pm hanno chiesto anche un anno per Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-ID, e un anno e 8 mesi per Fabio Damato, ex collaboratore di Chiara Ferragni. Nonostante la richiesta di condanna di oltre 20 mesi, l’influencer si è detta fiduciosa: "Abbiamo agito in buona fede, nessuno ha mai lucrato" le dichiarazioni spontanee dell’imprenditrice in aula. La difesa interverrà alla prossima udienza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il mistero delle telecamere non autorizzate: il racconto a La Volta Buona

Oggi martedì 25 novembre 2025 si è parlato dell’udienza e della richiesta di condanna per Chiara Ferragni anche a La Volta Buona di Caterina Balivo. In collegamento con il salotto del daytime pomeridiano di Rai 1, l’inviato Domenico Marocchi ha commentato a caldo quanto accaduto in tribunale, raccontando anche un retroscena molto particolare: "Una piccola nota di colore. Ci conosciamo ormai tutti noi, ci sono i colleghi della giudiziaria, a un certo punto sono arrivati i carabinieri e c’erano persone con la telecamera che non erano una testata, sono stati invitati a lasciare il corridoio". L’inviato ha anche scherzato: "Chi saranno? Forse si sta girando qualcosa? Forse è una terza serie dei Ferragnez? È stato chiesto loro di allontanarsi".

Potrebbe interessarti anche