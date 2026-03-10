Chiara Ferragni, chi è il nuovo fidanzato José Hernandez: l'amore ritrovato in Colombia dopo Tronchetti Provera
Dopo la fine del matrimonio con Fedez e la rottura con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni è stata fotografata a Milano insieme al manager José Hernandez: ecco chi è e cosa fa
Dopo un periodo complicato segnato dalla fine del matrimonio con Fedez, dalle vicende giudiziarie legate al Pandoro-gate e dalla relazione terminata con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni sembra pronta a voltare pagina. Nelle ultime ore l’influencer e imprenditrice digitale è tornata al centro dell’attenzione per una nuova frequentazione che potrebbe segnare l’inizio di un capitolo sentimentale completamente diverso dai precedenti.
Accanto a lei sarebbe comparso José Hernandez, manager colombiano che da anni vive e lavora in Italia. Le fotografie pubblicate dal settimanale Chi li mostrano insieme a Milano, tra passeggiate e momenti di complicità che hanno subito acceso il gossip.
Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato? Le foto a Milano che fanno parlare
Le immagini diffuse nelle ultime ore raccontano una scena semplice ma significativa: Ferragni e Hernandez passeggiano in un parco milanese insieme a Paloma, il cane dell’imprenditrice. Durante l’uscita i due incontrano anche Marina Di Guardo, madre dell’influencer. Un dettaglio che molti osservatori interpretano come un segnale importante: la frequentazione, almeno secondo alcune ricostruzioni, potrebbe essere già più seria di quanto sembri. Secondo i racconti dei paparazzi, tra i due ci sarebbe stata anche grande complicità, con uno scatto che immortalerebbe un bacio. Per ora nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma l’episodio è bastato per riaccendere l’attenzione mediatica attorno alla vita privata della celebre imprenditrice digitale.
Il viaggio in Colombia e l’amore improvviso
La storia tra Ferragni e Hernandez non sarebbe nata in Italia. Le prime indiscrezioni raccontano che i due si sarebbero incontrati durante le vacanze natalizie del 2025, quando l’influencer aveva trascorso alcuni giorni in Colombia insieme alla sorella Valentina e a un gruppo di amici. Il viaggio l’aveva portata tra Cartagena e Medellín, e proprio durante quel soggiorno sarebbe avvenuto il primo incontro. Da allora la frequentazione sarebbe proseguita lontano dai riflettori, almeno fino alle fotografie scattate recentemente a Milano.
Chi è José Hernandez, nuovo compagno di Chiara Ferragni
Se la relazione dovesse essere confermata, per Chiara Ferragni si tratterebbe di una scelta sentimentale molto diversa rispetto al passato. José Hernandez non appartiene infatti al mondo dello spettacolo o dell’influencer marketing. Nato e cresciuto in Colombia, avrebbe circa 35 anni e una carriera costruita nel settore industriale. Dopo la laurea in ingegneria gestionale all’Universidad del Norte, si è trasferito in Italia per completare la sua formazione con un master al Politecnico di Milano, dove ha studiato tra il 2014 e il 2016. Da quel momento è iniziata la sua carriera manageriale nel settore degli pneumatici. Nel corso degli anni ha lavorato in diverse realtà industriali, tra cui Pirelli, e oggi ricoprirebbe il ruolo di Global Business Manager per Yokohama TWS. A differenza di molti personaggi legati al mondo dei social, Hernandez mantiene un profilo molto discreto: il suo account Instagram sarebbe privato e seguito da poche migliaia di persone.
Un amore più discreto rispetto al passato?
Proprio questa riservatezza potrebbe rappresentare un cambiamento nella vita dell’imprenditrice. Negli ultimi anni la vita sentimentale di Chiara Ferragni è stata spesso vissuta sotto i riflettori, tra social network, eventi pubblici e una costante attenzione mediatica. Un partner lontano dal mondo dello spettacolo potrebbe quindi segnare l’inizio di una fase più privata. Naturalmente, al momento si tratta ancora di indiscrezioni e fotografie paparazzate. Come spesso accade nella vita delle celebrity, sarà il tempo a chiarire se si tratta di una semplice frequentazione o dell’inizio di una relazione importante.
Gli amori di Chiara Ferragni: dalle prime relazioni al matrimonio con Fedez
La vita sentimentale di Chiara Ferragni è sempre stata seguita con grande curiosità dal pubblico. Prima della fama internazionale, l’imprenditrice ha avuto una lunga relazione con Riccardo Pozzoli, imprenditore con cui ha condiviso anche i primi anni del progetto The Blonde Salad, il blog che ha dato origine alla sua carriera. Successivamente è arrivata la storia più famosa della sua vita: quella con Fedez. I due si sono conosciuti nel 2016 e nel giro di poco tempo sono diventati una delle coppie più seguite d’Italia. Nel 2018 hanno celebrato il loro matrimonio a Noto, in Sicilia, in un evento mediatico che ha attirato l’attenzione internazionale. Dalla loro relazione sono nati due figli, Leone e Vittoria. Negli anni successivi la coppia è stata spesso al centro dell’attenzione pubblica, fino alla separazione definitiva avvenuta nel 2024 e al divorzio ufficializzato nel 2025. Dopo la fine del matrimonio, Ferragni è stata legata all’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, manager del gruppo Pirelli, con cui ha avuto una relazione durata circa un anno.
Oggi, con l’arrivo nella sua vita di José Hernandez, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo. Se sarà una semplice parentesi o l’inizio di una storia importante, lo diranno i prossimi mesi. Ma una cosa è certa: quando si parla di Chiara Ferragni, l’attenzione mediatica non manca mai.
