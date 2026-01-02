Chiara Ferragni rinasce in Colombia tra party e rap: il suo viaggio speciale (con un nuovo amore?)
L’influencer ha passato un Capodanno all’insegna del divertimento documentando tutto attraverso i social: ecco tutti i dettagli.
Chiara Ferragni ha salutato il vecchio anno e dato il benvenuto al 2026 direttamente dalla Colombia, festeggiando con diversi amici e la sorella Valentina. Giorni spensierati e di grande divertimento a seguito delle indiscrezioni emerse di recente secondo le quali la relazione tra l’influencer e Giovanni Tronchetti Provera sarebbe giunta ufficialmente al capolinea. Il rampollo di casa Pirelli è infatti stato avvistato in atteggiamenti affettuosi con l’ex moglie Nicole, mentre la bella Ferragni sarebbe addirittura già alle prese con un nuovo amore: scopriamo di più.
Chiara Ferragni, Capodanno in Colombia tra party e rap
Come ben dimostrano anche i contenuti pubblicati sui social dalla stessa Chiara Ferragni, l’influencer ha passato un Capodanno all’insegna del divertimento, partecipando insieme agli amici e alla sorella Valentina a un grande party organizzato nella magica cornice della Colombia, dove si trova ormai da qualche giorno. Le foto e i video mostrano una Chiara Ferragni serena, divertita e spensierata, un’immagine di lei che in realtà non si vedeva da tempo. Occhiali con scritte per dare il benvenuto al nuovo anno, capellini scintillanti, risate, buona compagnia, brindisi e molto di più. In questi ultimi giorni pare che l’imprenditrice digitale non si sia fatta mancare proprio nulla.
Negli ultimi video pubblicati tra le Instagram stories la vediamo in un locale di Cartagena intenta a ballare con un ragazzo del luogo, e successivamente con altri due ragazzi che per strada rappano con lei. Insomma, giorni di grande divertimento per l’influencer che, almeno all’apparenza, sembrerebbe aver già voltato pagina dopo la presunta rottura con Giovanni Tronchetti Provera, rampollo di una delle famiglie più facoltose d’Italia. Si vocifera, infatti, di un nuovo amore già alle porte.
Chiara Ferragni, i rumors sul nuovo amore
Se da un lato pare che Tronchetti Provera si sia riavvicinato alla moglie Nicole, dall’altro lato, secondo le ultime indiscrezioni, nemmeno Chiara Ferragni sarebbe rimasta ferma a guardare. Da quanto riportato sia dal settimanale Gente che dal Corriere dello Sport, la bella influencer sarebbe già alle prese con un nuovo amore: un noto procuratore sportivo di calcio, la cui identità ad oggi rimane però sconosciuta.
Chiara non ha ancora rivelato nulla al riguardo, anche perché dopo l’enorme caso del pandoro-gate e il chiacchieratissimo divorzio con Fedez, l’influencer ha iniziato a comunicare pubblicamente in maniera diversa, diventando molto più riservata soprattutto per ciò che riguarda la vita privata. Se questo nuovo amore si rivelerà reale sarà solo il tempo a raccontarlo (o qualche paparazzo nel posto giusto al momento giusto).
