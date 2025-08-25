Chiara Ferragni, l’affondo social di Fedez e la reazione (pesante) di Lucarelli: “È un poveretto” Il rapper milanese avrebbe attaccato (indirettamente) l'ex dopo il post pubblicato al fianco di Tronchetti Provera. Poi la replica velenosa di Selvaggia. Ecco i dettagli.

Tra i due litiganti, Fedez e Chiara Ferragni, si inserisce a gamba tesa Selvaggia Lucarelli. E subito la ‘baruffa’ social assume dimensioni preoccupanti. Nelle ultime ore, infatti, la blogger e giurata di Ballando con le Stelle ha replicato con una storia al veleno dopo aver notato una reazione provocatoria del rapper, che a quanto pare avrebbe commentato (indirettamente) l’ultimo post romantico dell’ex Ferragni. E insomma, pur di rifilare una stoccata a Fedez, Selvaggia si è ritrovata incredibilmente a difendere Chiara (che aveva attaccato in passato, a più riprese, per lo scandalo legato al Pandoro). Vediamo qui sotto tutti i particolari della storia.

Chiara Ferragni, il post con Tronchetti Provera scatena Fedez

Tutto è iniziato pochi giorni fa. Quando Chiara Ferragni, per la prima volta dall’inizio della sua relazione con Tronchetti Provera, ha deciso di ufficializzare il rapporto sui social. Lo ha fatto postando una foto tenerissima, in cui appariva al fianco di Giovanni in barca, al tramonto. E subito sono piovuti commenti di apprezzamento sul profilo dell’influencer. Ma a stretto di giro di posta, come era lecito attendersi, è arrivata anche la ‘replica’ ironica dell’ex Fedez.

Con una storia social, il rapper milanese ha risposto a distanza alla Ferragni, mostrandosi in compagnia dell’attuale fidanzata Giulia Honegger. Ma a scatenare la polemica è stato soprattutto il filtro usato da Fedez sulla propria faccia – i denti ingrossati, il viso quasi irriconoscibile. Filtro a cui il cantante ha aggiunto una frase sibillina: "L’amore è cieco". Secondo molti utenti, il riferimento implicito sarebbe stato al nuovo amore di Chiara, Tronchetti Provera. Criticato forse per il suo aspetto fisico.

La reazione velenosa di Selvaggia Lucarelli

Quale che fosse l’intenzione di Fedez, ci ha pensato Selvaggia Lucarelli a liquidare la questione con una contro-replica velenosissima. Un’altra storia, sempre su Instagram, in cui la giurata di Ballando ha riproposto il post di Fedez e commentato così la mossa del rapper: "Già prende per il cu*o il nuovo compagno della sua ex ed è un poveretto, ma poi la domanda è: lui pensa di essere f*go". E ancora: "è già finita la recita da vittimino a Sanremo in cui era tutto tremante e muto come un pesce, vedo. È tornato il Falena di sempre, invidioso della luce altrui".

A questo punto, ci si attende una risposta altrettanto infuocata dal musicista. Che ormai ha un conto aperto da tempo con l’arcinemica Lucarelli. Mentre Chiara Ferragni, saggiamente, preferisce tacere. Senza alimentare ulteriormente la polemica.

