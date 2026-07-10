Lorella Cuccarini, la figlia Chiara Capitta mostra la fidanzata dopo il coming out. La foto inedita infiamma il gossip Chiara Capitta è apparsa sui social (per la prima volta) con la sua fidanzata e le foto hanno già fatto il giro del web. Eccole bellissime

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Mediaset Infinity

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Chiara Capitta è la figlia bellissima di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, diventata famosa sui social e che lavora spesso con la mamma in qualità di social media manager e di content creator. La ragazza ha parlato della sua vita sentimentale nel 2023, quando ha annunciato di avere un proprio modo di vivere l’amore e di non essersi quindi mai lasciata definire dalle etichette.

Il suo stato sentimentale è tornato al centro del gossip proprio in queste ore, quando la 26enne ha pubblicato sul suo account Tik Tok un video che la ritrae insieme a una ragazza. Ad accompagnare il post è stata una didascalia ironica che risponde a una delle domande più frequenti: "Ma il fidanzatino?". Un contenuto che è stata anche una sorta di conferma sull’identità di quella fanciulla, che potrebbe appunto essere la sua fidanzata.

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Chiara Capitta per la prima volta con la fidanzata sui social

L’account Tik Tok della figlia di Cuccarini è ormai seguito da più di 30.000 utenti e, proprio su quel canale, Chiara Capitta si è mostrata in compagnai di una sua coetanea aggiungendo al post anche il brano Surprise Surprise di Cilla Black. Dopo che qualcuno le ha domandato ripetutamente se avesse il "fidanzatino", lei ha voluto rispondere mostrando proprio la persona che avrebbe rubato il suo cuore. Non ci sono state altre dichiarazioni d’amore oppure frasi troppo esplicite, ma sono in molti a credere che quella possa essere proprio la sua fidanzata.

Non sono inoltre mancati numerosi messaggi pieni di affetto da parte degli utenti del web. In molti hanno augurato ad entrambe le ragazze una grande serenità.

Il coming out nel 2023 e il commento di mamma Lorella Cuccarini

Qualche anno fa, la stessa Chiara Capitta è finita al centro dei riflettori per il suo inaspettato coming out, fatto proprio sui suoi profili social ufficiali. Nell’aprile 2023, la ragazza ha infatti parlato liberamente del suo orientamento sentimentale: "Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza".

Ad intervenire è stata all’epoca anche la mamma Lorella Cuccarini, che ha spiegato di non aver capito appieno il grande clamore che c’è stato attorno alle parole di sue figlie, che hanno descritto – senza troppi fronzoli – la sua libertà di amare senza bisogno di etichette. In un’intervista rilasciata per il settimanale Gente, la showgirl ha infatti spiegato: "È grande, è libera di esprimere ciò che sente. Rispetto le idee e la vita dei miei figli. Se si fidanza con una donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. L’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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