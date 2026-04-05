Gerry Scotti fermato da Mediaset, 'Chi vuol essere milionario' non va più in onda: i motivi dello stop Niente quiz nella domenica di Pasqua: Chi vuol essere milionario ha chiuso i battenti la scorsa settimana, ma tornerà nella prossima stagione.

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Chi si aspettava di trascorrere la domenica di Pasqua in compagnia di Gerry Scotti resterà deluso: stasera, 5 aprile, ‘Chi vuol essere milionario – Il torneo’ non andrà in onda. Nessun cambio improvviso o decisione last minute legata alla festività, ma una scelta già prevista nei palinsesti Mediaset. Dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna, infatti, Canale 5 proporrà una serata completamente diversa. Al posto del quiz show arriverà la miniserie Le donne della Bibbia, programmata per due prime serate consecutive: domenica 5 e lunedì 6 aprile. Una scelta perfettamente in linea con il periodo pasquale, che mira a intercettare un pubblico più ampio e trasversale, offrendo una proposta alternativa rispetto all’intrattenimento puro.

Niente Chi vuol essere milionario? – Il torneo stasera su Canale 5: cosa succede e cosa vedremo al suo posto

In realtà, Chi vuol essere milionario? – Il torneo aveva già salutato il pubblico una settimana fa. La sedicesima e ultima puntata, andata in onda domenica 29 marzo, ha segnato la fine di questa edizione storica, riportata in prima serata dopo cinque anni di assenza dal piccolo schermo. A chiudere il cerchio è stato Pietro, ultimo campione del torneo, che ha conquistato una vincita da 150mila euro. Un epilogo che ha messo il sigillo su una stagione ricca di concorrenti e momenti di tensione, tra scalate al montepremi e domande decisive.

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Nel corso delle 16 puntate, distribuite in circa tre mesi e mezzo, si è registrato un solo vincitore del premio massimo: Vittoria Licari, che il 14 dicembre 2025 è riuscita nell’impresa di portarsi a casa il milione di euro, diventando il volto simbolo di questa stagione. Ecco l’elenco completo dei campioni dell’edizione appena conclusa con relative vincite:

Ascolti, critiche e futuro del programma

Dal punto di vista degli ascolti, l’andamento del quiz di Gerry Scotti è stato piuttosto chiaro e lineare. La puntata d’esordio ha fatto segnare un vero e proprio boom, superando i 3 milioni di spettatori e il 22% di share. Un risultato importante, che ha confermato l’affetto del pubblico verso il format. Nelle settimane successive, però, si è registrato un progressivo calo, con un assestamento intorno a 1,5–1,7 milioni di spettatori e share compreso tra il 13 e il 14%. Una flessione tutto sommato fisiologica, anche alla luce della forte concorrenza della domenica sera di Rai 1, tradizionalmente dominata da fiction di grande successo e capaci di fidelizzare il pubblico generalista. Non sono mancate le critiche, soprattutto sui social: molti telespettatori hanno sottolineato la durata eccessiva delle puntate e un ritmo percepito come troppo dilatato nella versione "torneo", con tempi morti più evidenti rispetto al format classico.

Nonostante ciò, il bilancio complessivo resta positivo per Mediaset. Il ritorno di Chi vuol essere milionario in prima serata è stato considerato un esperimento riuscito, tanto che il futuro è già stato delineato. A confermarlo è stato lo stesso Gerry Scotti che, nel salutare il pubblico durante la puntata finale, ha annunciato l’arrivo di una nuova edizione nella prossima stagione televisiva. Per i fan, dunque, si tratta solo di un arrivederci. Nel frattempo, la serata di oggi si tinge di atmosfere completamente diverse con Le donne della Bibbia, pronta a conquistare il prime time pasquale.

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