Chi vuol essere milionario, Giacomo vince 200mila euro: perché Gerry Scotti stava per piangere Domenica 1° marzo 2026 è tornato in onda Chi vuol essere milionario: Giacomo è il nuovo campione, ma Gerry Scotti si commuove per l'eliminazione di un concorrente.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Dopo la pausa della scorsa settimana, quando il programma è stato sospeso per non scontrarsi con la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 trasmessa in diretta su Rai 1, Chi vuol essere milionario? è tornato in onda domenica 1° marzo con una puntata ricca di colpi di scena. Alla fine ha vinto Giacomo, che porta a casa una somma notevole fermandosi però a un passo dalla domanda da 1 milione di euro, tra i rimpianti malcelati dello stesso Gerry Scotti. La serata è stata segnata anche dalla forte emozione del conduttore, apparso particolarmente affranto per l’eliminazione di un giovane concorrente che – per sua stessa ammissione – lo ha fatto quasi piangere. Ecco com’è andata.

Chi vuol essere milionario: cosa è successo nella puntata del 1° marzo

La dodicesima puntata di Chi vuol essere milionario si apre con Gerry Scotti che accoglie i 10 aspiranti concorrenti con il suo stile coinvolgente e il suo solito discorso motivazionale iniziale:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Passiamo una notte insieme, perché? Guardo queste facce… giurate voi mi avete mai visto prima? No, mai. E io vi ho mai visti prima? Mai. È la cosa bella, la sorpresa di conoscervi qua, altrimenti dov’è il gusto. Certo, i miei autori in giro per l’Italia hanno fatto un lavoro capillare, hanno fatto le selezioni, vi hanno scelti ed ecco 10 che potrebbero uscire da questa arena con in tasca 1 milione di euro".

I tre aspiranti che superano i tre blocchi delle qualificazioni sono Adalisa, Giacomo e Gabriele, in ordine di piazzamento.

La delusione di Gabriele. Il primo a sedersi davanti al conduttore è Gabriele, 23 anni, di origine siciliana ma residente a Grosseto, studente di giornalismo al secondo anno di magistrale. Fissa il suo traguardo a 150mila euro e conquista il pubblico e il conduttore con la sua simpatia, ma si ferma alla settima domanda. A tradirlo è un quesito sulla celebre serie The Big Bang Theory: non riesce a individuare quale personaggio avesse interpretato in un famoso film l’attore che nella serie celebra il matrimonio tra Sheldon e Amy (Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker nella saga di Star Wars).

Gerry lo saluta con grande trasporto: "Non sai quanto avrei voluto vederti andare avanti". E subito dopo aggiunge: "Che peccato. Mamma mia, lo dico con un dispiacere quasi da lacrime agli occhi: sentivo che questo ragazzo poteva dare molto a questa sua avventura e prendere molto da questo gioco. Mi spiace che questa sua sicurezza l’abbia portato ad abbandonare la posizione".

La scalata di Giacomo. Si passa quindi a Giacomo, avvocato di Dolo, che piazza la sua asticella a 100mila euro, anche se Scotti prova a convincerlo ad alzare il tiro: "Guarda che quella lì è tremenda", dice riferendosi alla concorrente che chiuderà la puntata. Lui però procede deciso nella sua scalata al montepremi. Dopo aver superato domande non semplici su temi come la guerra del Peloponneso e il Bernini, raggiunge il target dei 100mila euro indovinando il soprannome con cui era conosciuta la Regina Elisabetta II: Lilibet. Forte del traguardo raggiunto, l’avvocato veneziano non si ferma e risolve anche i quesiti da 150mila euro (sulle vendite record di Robbie Williams) e da 200mila euro (sui film del cuore di Papa Leone XIV, tra cui non figura Roma città aperta).

Arriva così alla domanda da 300mila euro, penultimo step prima del milione:

Cosa teneva John F. Kennedy, come fermacarte e portafortuna, sulla scrivania dello Studio Ovale?

Una bussola nautica

Una noce di cocco

Un cubo di vetro blu

Un piccolo mappamondo

"Qui brancolo nel buio", ammette Giacomo, che decide di chiamare in suo soccorso Francesca, sua amica dai tempi del liceo. "Io ho una reminiscenza sulla sua passione per la nautica, ma non ho la sicurezza al 100%: io mi fermerei qua", suggerisce lei. Giacomo accetta il consiglio e si ferma a 200mila euro. Una scelta prudente e azzeccata, visto che la risposta corretta era la noce di cocco. Gerry applaude: "Bravo, la tua strada l’hai fatta e l’hai fatta bene".

Adalisa non ce la fa. Chiude la puntata Adalisa, insegnante di storia e italiano originaria di Roverchiara (Veneto), con l’obiettivo di eguagliare almeno i 200mila euro del precedente concorrente per diventare campionessa. La sua partita, però, si ferma alla settima domanda.

Chi è Giacomo, nuovo campione di Chi vuol essere milionario

Il nuovo campione di Chi vuol essere milionario della dodicesima puntata è quindi Giacomo, 30 anni, che incassa un assegno da 200mila euro. Nella vita fa l’avvocato ma ha il sogno di diventare professore universitario di diritto. "Un personaggio curioso", così lo ha introdotto Gerry Scotti durante la partita, raccontando che il concorrente ha viaggiato in cinque continenti e che nutre una grandissima passione per Vasco Rossi (che ha imitato per qualche secondo) e per i Pooh, passione quest’ultima condivisa con il conduttore. "Io li amo, li adoro – ha scherzato Scotti – ogni anno ci fanno venire un colpo al cuore perché dicono basta, ci ritiriamo, e poi l’anno dopo tornano".

Giacomo si è fatto accompagnare in studio da Francesca, sua cara amica dai tempi del liceo. Durante la serata ha mantenuto un profilo riservato sulla sua vita privata, concentrandosi esclusivamente sulla partita. A fine puntata, Gerry Scotti ha voluto rivolgergli un ultimo pensiero, sottolineando il rammarico per la mancata lettura dell’ultima domanda:

"Sono dispiaciuto solo di una cosa: uno bravo come te meritava almeno di leggere la domanda da un milione, ma non ci siamo arrivati".

Chi vuol essere milionario, tutti i campioni dell’edizione 2025/2026

Anche questa volta il premio massimo non è stato assegnato: finora l’unica a riuscirci è stata la concorrente Vittoria nella seconda puntata del 14 dicembre. Ecco il recap dei campioni dell’edizione 2025/2026 di Chi vuol essere milionario con relative vincite:

Potrebbe interessarti anche