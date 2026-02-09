Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Pierre Aldo: vincita (storica) dopo l’eliminazione, Gerry Scotti incredulo Eliminato nelle qualifiche, il carabiniere Pierre Aldo viene ripescato e vince 300mila euro: ecco cosa è successo nella decima puntata di Chi vuol milionario dell’8 febbraio 2026.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la decima puntata di Chi vuol essere milionario, una serata a suo modo sorprendente che ha visto trionfare Pierre Aldo, inizialmente eliminato durante le qualifiche e ripescato solo a causa del flop lampo della concorrente che le aveva vinte. Il nuovo campione ha portato a casa 300mila euro, la seconda cifra più alta incassata in questa edizione, e ha deciso di non rispondere alla domanda da 1 milione di euro. Ecco cosa è successo nella puntata di domenica 8 febbraio, la decima dell’edizione 2026 dello storico quiz show di Gerry Scotti.

Chi vuol essere milionario, cosa è successo nella puntata dell’8 febbraio

Gerry Scotti apre la puntata con la standing ovation dello studio:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Grazie vi voglio bene. State per assistere alla 1700esima puntata di Chi vuol essere milionario. Ad ascoltare i miei autori siete delle pietre preziose, anche se ora siete allo stato grezzo. Ma tra 20 minuti scopriremo chi di voi è un rubino, uno smeraldo, anche se noi cerchiamo il diamante."

Come al solito, l’inizio della puntata prevede le qualifiche composte da 3 manches da 5 domande ciascuna, con 10 aspiranti concorrenti per selezionare i 3 concorrenti che tenteranno la scalata al milione davanti a Gerry Scotti. A spuntarla sono: Lucia (14 risposte esatte), Cristiano (12) e Paolo (12), mentre Pierre Aldo si classifica quarto con 11 risposte corrette, relegato al ruolo di riserva.

Il primo concorrente è Paolo da Fontanella (Bergamo), fotografo professionista, che fissa la sua asticella a 150mila euro. Si dimostra preparato e analitico, ma cade alla domanda numero 7 da 200mila euro, riguardante l’ideatore del termine "stanza dei bottoni": Paolo punta su Nikita Krusciov, mentre la risposta corretta era Pietro Nenni.

Segue Cristiano da Milano, medico nucleare al San Raffaele, che a sua volta piazza il traguardo a 150mila euro. Risolve positivamente le prime sei domande ma casca sul quesito da 200mila euro sul disegno fatto da Giotto quando fu scoperto da Cimabue (una pecorella).

Tocca quindi Lucia, prima classificata alle qualifiche, studentessa di fisica di Gallicano. Deve almeno eguagliare i 150mila raggiunti da Paolo. Visibilmente emozionata, davanti a Gerry Scotti riceve incoraggiamento:

"Non lo devi essere, ci hanno detto tutti che sei non brava, bravissima."

Purtroppo, proprio l’emozione le gioca un brutto scherzo e Lucia termina la sua scalata alla terza domanda sul termine giapponese "yaki" (grigliato).

Secondo il regolamento di Chi vuol essere milionario, quando un concorrente viene eliminato entro la terza domanda, subentra la riserva. Così a sorpresa entra in gioco Pierre Aldo da Roma, maresciallo dei Carabinieri, costretto a superare i 150mila euro di Cristiano. Fissa il suo traguardo all’ottava domanda (200mila euro). La sua scalata è fulminea: risponde correttamente alle prime cinque domande – sul film Inception, calcolo matematico, Coppa Davis 1976, sul funambolo Philippe Petit e sui baci Perugina – portandosi a quota 70mila euro. Poi indovina la parola più utilizzata da Mattarella nel discorso di fine anno 2025 (Repubblica) e la parola più cercata su Google nel 2025 (sacramento, secondo Gemini, la nuova AI di Google).

Alla domanda numero 8 da 200mila euro: "Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni", sulla paternità della frase, Pierre Aldo dice:

"Gerry quando sono venuto qui mi sono ripromesso che se avessi pensato a una risposta prima che tu le leggessi, non avrei chiesto l’aiuto. E per me questa frase è di Umberto Eco."

Stupendo lo studio e Gerry Scotti: "Incredibile, tutto per caso. Era la riserva, se ne stava già andando. Signor maresciallo, tanto di cappello."

Alla domanda numero 9, da 300mila euro: "Il 15 maggio 1939, cosa fece per la prima volta la futura regina Elisabetta II d’Inghilterra?", Pierre Aldo chiama l’aiuto dell’amico Giacomo, che lo guida ricordandogli la data di nascita di Elisabetta (1926). Con coraggio risponde: "Non ho niente da perdere, devo dare una risposta quindi scelgo la C: prese la metropolitana."

Gerry Scotti esclama: "Signori, è una serata spettacolare!"

Quindi, arriva a leggere la domanda da 1 milione di euro:

"Tra questi episodi della vita di Gesù, quale è narrato in tutti e quattro i Vangeli?"

Cena in Emmaus

La resurrezione di Lazzaro

La cacciata dei mercanti dal Tempio

La fuga in Egitto

Pierre Aldo stavolta ammette: "Non ho letto nella loro interezza tutti e quattro i Vangeli. Temo di non avere un reale appiglio per dare la risposta. Chiaro che vincere 700mila euro in più sarebbe notevole, però per un padre di famiglia quale sono anche 100mila lo sono. Il rischio di perderli mi spaventa. Mi fermo qui." Decide quindi di non rispondere e tornare a casa con 300mila euro, una scelta giusta: avrebbe scelto "la resurrezione di Lazzaro", mentre la risposta corretta era la cacciata dei mercanti dal Tempio.

Chi è Pierre Aldo, nuovo campione di Chi vuol essere milionario

Pierre Aldo, il vincitore della decima puntata, ha incassato 300mila euro, la seconda cifra più alta vinta in questa edizione dello show, dopo il milione vinto da Vittoria il 14 dicembre 2025. Originario di Roma, il suo nome riflette le origini franco-svizzere del padre. Oltre al lavoro di maresciallo dei Carabinieri, Pierre Aldo ha una moglie e una figlia, Virginia, di 4 anni. Durante la sua scalata ha raccontato di essere un grande appassionato di cinema. Il suo miglior amico, che lo ha aiutato durante la puntata, si chiama Giacomo.

Chi vuol essere milionario, tutti i campioni dell’edizione 2026

Potrebbe interessarti anche