Chi vuol essere milionario, stasera niente puntata: Gerry Scotti si ferma dopo due flop (ma 'salva' La Ruota della fortuna) Stasera 22 febbraio Chi vuol essere milionario lascia spazio a Io sono Farah, mentre La Ruota della Fortuna sarà regolarmente in onda: ecco perché

"Chi vuol essere milionario" rappresenta ormai da anni una delle colonne del palinsesto Mediaset, in onda prima nella fascia preserale, ora in prima serata, cosa che ha permesso al quiz di entrare nel cuore dei telespettatori, che hanno la possibilità di mettere alla prova le proprie conoscenze mentre i concorrenti sono chiamati a rispondere a domande sempre più complesse. Il game è tornato a inizio dicembre in versione ‘Il Torneo’, una formula del tutto rinnovata che prevede tre concorrenti a puntata e un solo vincitore.

Ora che è arrivata la domenica è quasi naturale attendersi su Canale 5 l’appuntamento con "Chi vuol essere milionario", che sta vivendo una vera seconda giovinezza, al punto tale da proseguire con la messa in onda da mesi. E invece questa sera, 22 febbraio 2026, non ci sarà alcuna puntata. Ecco perché

"Chi vuol essere milionario" non è in onda domenica 22 febbraio 2026: il motivo

Il quiz sarà sostituito da un’altra proposta Mediaset che si è guadagnata l’affetto del pubblico, soprattutto femminile, la soap turca "Io sono Farah". Sentirsi delusi per chi si augurava di potersi mettere alla prova con le domande del game potrà essere naturale, anche se questo avverrà a causa di una scelta strategica da parte dell’azienda di Cologno Monzese, che vuole tutelare il suo "gioiellino".

Questa sera, infatti, è in programma la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, manifestazione che ha regalato importanti soddisfazioni all’Italia e che ha generato interesse anche in chi solitamente non è un grande appassionato di sport. A trasmettere l’evento sarà Rai1, consapevole di come un appuntamento simile possa rivelarsi interessante e coinvolgente per tantissime persone, che potrebbero quindi perdersi "Chi vuol essere milionario" se dovesse essere in palinsesto come ogni settimana.

Niente paura, il conduttore e il suo game torneranno regolarmente tra sette giorni, domenica 1° marzo, subito dopo la fine del Festival di Sanremo 2026. Ancora non sappiamo fino a quando il programma resterà in palinsesto, ma non è escluso si possa procedere in questo modo fino alla fine di questa stagione Tv, anche se nelle ultime settimane il trend d’ascolti del programma è in discesa. Sette giorni fa, lo show domenicale di Scotti ha raccolto il 13,2% di share, mentre 7 giorni prima aveva raggiunto il 14,5%, battuto nettamente in entrambi i casi dalla serie Tv di Rai 1 Cuori. Sono numeri nettamente inferiori rispetto a quelli raccolti nelle prime puntate di questa edizione, che si erano piazzate attorno al 20% di share battendo regolarmente la concorrenza della Rai.

Gerry Scotti non molla La Ruota della Fortuna

L’inizio della serie Io sono Farah è previsto a partire dalle ore 22, subito dopo un altro successo targato Gerry Scotti, "La Ruota della Fortuna", che invece stasera sarà regolarmente in onda dalle ore 20.40 nonostante la puntata si sovrapporrà alla cerimonia olimpica su Rai 1 (prevista dalle ore 20.20). Salterà però la consueta sfida con Affari Tuoi: stasera, infatti, il gioco dei pacchi di De Martino non andrà in onda.

