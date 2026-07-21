Palinsesti Mediaset, non solo La Ruota: Gerry Scotti si prende la prima serata con un quiz già visto, ma la scommessa è delicatissima Dai primi listini emerge il ritorno del celebre quiz di Gerry Scotti nella prossima stagione televisiva. Una scelta che riapre il dibattito dopo gli ascolti altalenanti dell'ultima edizione

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I nuovi palinsesti Mediaset prendono forma. Dopo la presentazione con i giornalisti e le parole di Pier Silvio Berlusconi, il quadro diventa, man mano, sempre più completo. Ci sono state più conferme che l’annuncio di titoli inediti. Il Biscione sembra voler puntare sull’usato sicuro, rispolverare dal cilindro qualche vecchio format, puntando sull’effetto nostalgia e riproporre gli esperimenti andati meglio. Stando i primi listini disponibili, c’è una novità importante che riguarda Gerry Scotti. Per lui, non solo Ruota nella prossima stagione.

Gerry Scotti e Chi vuol essere milionario? Mediaset ripropone il format

La nuova formula, intitolata "Il torneo", in un primo momento, ha convinto il pubblico di Canale 5. L’effetto del grande ritorno sul piccolo schermo, insieme alle puntate domenicali, collocate subito dopo La Ruota della Fortuna, hanno inizialmente registrato ascolti convincenti in prima serata. In seguito, però, la situazione è cambiata. Scotti è scivolato sempre più in basso, arrivando anche a percentuali molto basse di share e negli ascolti Auditel. Risultati che, probabilmente, non bastano a compensare gli sforzi economici necessari per la realizzazione delle varie puntate dello show. A quanto pare, però, Mediaset ci riprova. Una nuova edizione del quiz è pronta a occupare la fascia domenicale in prima serata, piazzandosi come uno dei titoli di punta della nuova stagione televisiva. Ma quanto può funzionare?

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Chi vuol essere milionario? torna su Canale 5: mossa azzeccata o ennesima cantonata?

La soglia del 16% di share, e spesso anche inferiore, è stata ampiamente raggiunta al ribasso. Mediaset dà l’impressione di non voler proprio imparare dagli errori commessi e, dunque, ci riprova con un esperimento che, nella stagione appena trascorsa, non ha regalato i frutti sperati. Visto l’inizio positivo, si poteva tentare una diversa collocazione, magari anche in "pillole" o, semplicemente, in un altro giorno della settimana. Invece, stando al listino, Chi vuol essere milionario? Torna in onda, probabilmente, in autunno inoltrato. Naturalmente, tutto potrebbe essere smentito o modificato da qui all’inizio effettivo della nuova programmazione. A quanto pare, però, questa è la strada scelta da Mediaset per il futuro dello show, dei palinsesti e di Gerry Scotti. Il conduttore, fatta eccezione per il suddetto quiz, non ha condotto altro da quando La Ruota della Fortuna ha registrato risultati tanti soddisfacenti. Adesso si prepara a un nuovo incarico, ma con un format che, forse, ha già esaurito tutto quello che era in grado di dare. Il vero interrogativo è uno solo: il pubblico avrà ancora voglia di rimettersi davanti a un format che, appena pochi mesi fa, sembrava aver già esaurito la propria spinta? La risposta arriverà dagli ascolti.

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