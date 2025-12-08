Nella serata del 7 dicembre 2025, Filippo trionfa nella prima puntata del Torneo di “Chi vuol essere milionario”: ecco cosa chi è e cosa è successo su Canale 5.

Nella puntata d’esordio, Gerry Scotti ha svelato innanzitutto il nuovo meccanismo del programma, presentando i 10 concorrenti presenti in studio:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Vedete queste 10 persone? Sono il frutto di un grande lavoro dei miei autori. Hanno selezionato circa 10mila persone in tutta italia e voi dovete già sentirvi fortunati, perché siete stati chiamati a giocare. Ma non siete sicuri di sedervi davanti a me e di provare l’adrenalina della scalata al milione, perché ci sono le qualifiche e invece di farle in uno sgabuzzino le faremo qui davanti a tutti i telespettatori.

A spuntarla sono stati Filippo da Pietrasanta (Lucca), Michele da Torino e Valentina da Roma, qualificatisi come i migliori nelle prove preliminari.

Filippo – classificatosi al terzo posto nelle qualificazioni, è stato il primo a sedersi davanti al tabellone. Con sicurezza ha superato le domande iniziali, scegliendo come paracadute i 100.000 euro, una soglia ambiziosa che ha immediatamente acceso l’interesse del pubblico. La sua corsa si è però interrotta su una domanda da 150.000 euro, che gli è costata la scalata ma gli ha garantito la cifra scelta. Il quesito su cui è caduto era: "Il Black star of Queensland è uno zaffiro da 733 carati. Fu trovato negli anni ’30 da un dodicenne, che lo portò a casa, e fu usato per un decennio come…". Filippo ha optato per "Fermacarte", ma la risposta giusta era "Fermaporta".

Michele, secondo in ordine di classifica nelle qualificazioni, ha provato a replicare la strategia di Filippo, impostando lo stesso paracadute a quota 100mila euro. Tuttavia la sua partita è durata poco: dopo aver bruciato due aiuti nelle prime domande, è inciampato alla quarta. "Quale di questi personaggi dei fumetti è nato per ultimo: Lupo Alberto, Mafalda, Pimpa o Snoopy?". Michele ha optato per Lupo Alberto, ma la risposta giusta era Pimpa, fermandosi così molto prima della quota necessaria a superare il primo concorrente.

Valentina, prima classificata nelle qualificazioni, era la più attesa, ma ha deluso le attese. La sua scalata verso il milione di euro si è interrotta alla domanda da 50.000 euro, che le chiedeva in quale città è comparsa la prima opera di Banksy realizzata in Italia. La concorrente romana ha optato per Venezia, invece la risposta giusta era Napoli.