Chi vuol essere milionario, chi è il primo campione Filippo: maxi-vincita con rimpianto di Gerry Scotti
Nella serata del 7 dicembre 2025, Filippo trionfa nella prima puntata del Torneo di “Chi vuol essere milionario”: ecco cosa chi è e cosa è successo su Canale 5.
Chi vuol essere milionario, il nuovo regolamento
La prima puntata di Chi vuol essere milionario ha subito chiarito le intenzioni di questa nuova edizione: mantenere la tensione tipica della "scalata al milione", costruendo però attorno al gioco un meccanismo più dinamico e competitivo. A differenza del format tradizionale, dove ogni concorrente affronta in solitaria la propria scalata verso il montepremi, Il Torneo introduce alcune novità chiave:
- Sfida diretta tra concorrenti: non uno, ma tre partecipanti qualificati in precedenza si alternano sulla sedia, con lo scopo di stabilire il punteggio più alto della serata.
- Qualificazioni: la fase preliminare, giocata da 10 concorrenti elezionati dagli autori, determina i tre finalisti in base al numero di risposte corrette e alla rapidità.
- Il "paracadute" personalizzato: ogni giocatore sceglie un importo di sicurezza prima di partire con la scalata. In caso di errore, la vincita si ferma a quota paracadute, introducendo una componente strategica mai vista prima nel programma.
- Un torneo a più puntate: solo chi vince la propria serata conquista un pass per la finalissima, dove verrà messo in palio il ricco premio complessivo del torneo.
Chi vuol essere milionario, cosa è successo nella prima puntata (7 dicembre)
Nella puntata d’esordio, Gerry Scotti ha svelato innanzitutto il nuovo meccanismo del programma, presentando i 10 concorrenti presenti in studio:
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"Vedete queste 10 persone? Sono il frutto di un grande lavoro dei miei autori. Hanno selezionato circa 10mila persone in tutta italia e voi dovete già sentirvi fortunati, perché siete stati chiamati a giocare. Ma non siete sicuri di sedervi davanti a me e di provare l’adrenalina della scalata al milione, perché ci sono le qualifiche e invece di farle in uno sgabuzzino le faremo qui davanti a tutti i telespettatori.
A spuntarla sono stati Filippo da Pietrasanta (Lucca), Michele da Torino e Valentina da Roma, qualificatisi come i migliori nelle prove preliminari.
Filippo – classificatosi al terzo posto nelle qualificazioni, è stato il primo a sedersi davanti al tabellone. Con sicurezza ha superato le domande iniziali, scegliendo come paracadute i 100.000 euro, una soglia ambiziosa che ha immediatamente acceso l’interesse del pubblico. La sua corsa si è però interrotta su una domanda da 150.000 euro, che gli è costata la scalata ma gli ha garantito la cifra scelta. Il quesito su cui è caduto era: "Il Black star of Queensland è uno zaffiro da 733 carati. Fu trovato negli anni ’30 da un dodicenne, che lo portò a casa, e fu usato per un decennio come…". Filippo ha optato per "Fermacarte", ma la risposta giusta era "Fermaporta".
Michele, secondo in ordine di classifica nelle qualificazioni, ha provato a replicare la strategia di Filippo, impostando lo stesso paracadute a quota 100mila euro. Tuttavia la sua partita è durata poco: dopo aver bruciato due aiuti nelle prime domande, è inciampato alla quarta. "Quale di questi personaggi dei fumetti è nato per ultimo: Lupo Alberto, Mafalda, Pimpa o Snoopy?". Michele ha optato per Lupo Alberto, ma la risposta giusta era Pimpa, fermandosi così molto prima della quota necessaria a superare il primo concorrente.
Valentina, prima classificata nelle qualificazioni, era la più attesa, ma ha deluso le attese. La sua scalata verso il milione di euro si è interrotta alla domanda da 50.000 euro, che le chiedeva in quale città è comparsa la prima opera di Banksy realizzata in Italia. La concorrente romana ha optato per Venezia, invece la risposta giusta era Napoli.
Chi è Filippo, il primo campione di Chi vuol essere milionario e quanto ha vinto
Il vincitore della prima puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo è stato quindi Filippo da Pietrasanta, in provincia di Lucca, che si è aggiudicato la vittoria della serata e 100.000 euro. "Un ragazzo bravo, simpatico, coraggioso", ha detto il conduttore Gerry Scotti mentre celebrava la sua vittoria. Ha vinto 100mila euro e se fosse stato un po’ più fortunato poteva arrivare più in alto, perché è un ragazzo davvero preparato". Filippo è uno sculture ed è stato accompagnato in studio da Francesco, un suo amico di infanzia. Ha una compagna, Irene, e una figlia di cinque anni, Vittoria. A Gerry Scotti ha confessato: "Sognavo di sedermi davanti a te da quando vedevo Chi vuol essere milionario da ragazzino". Oltre al ricco premio incassato a fine puntata, Filippo avrà l’occasione di tornare a giocare in occasione della finalissima del 28 dicembre che decreterà il campionissimo dell’edizione 2025.
Potrebbe interessarti anche
Chi vuol essere Milionario – Il torneo, Gerry Scotti cambia tutto: novità, maxi-premio, quante puntate sono
Il quiz televisivo è pronto a tornare in prima serata da stasera in una versione mai...
Gerry Scotti inarrestabile, torna ‘Chi vuol essere Milionario?’: la data del debutto (e perché la Rai trema)
Continua il periodo d’oro per il conduttore del Biscione che, molto presto, tornerà ...
Affari Tuoi, De Martino cancellato (e Gerry Scotti si prende tutto): perché salta la puntata del 7 dicembre
Salta la puntata di Affari Tuoi: stasera 7 dicembre De Martino rimpiazzato dalla Pri...
Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna raddoppia contro le fiction Rai: come cambia il palinsesto
La Ruota della Fortuna arriva in prima serata: Gerry Scotti sfida le fiction di Rai1...
La Ruota della Fortuna, Samira Lui sconvolge Gerry Scotti: "Mi sono commosso", l'sms segreto svelato in diretta
Cosa è successo nella puntata di domenica 16 novembre de La Ruota della Fortuna: Ric...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti emoziona con il figlio Edoardo ma è una serata maledetta: due campioni beffati
Nella puntata di martedì 2 dicembre 2025 tra il pubblico c'è una presenza speciale p...
Gerry Scotti, ancora lacrime e colpaccio storico a La Ruota della Fortuna: le maxi-vincite che hanno 'distrutto' Affari Tuoi
Grande trionfo del campione in carica che, nella puntata di giovedì 6 novembre, si è...
La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti in lacrime con Al Bano: “Sei come me”. Commozione e maxi-vincita
Il secondo appuntamento con La Ruota dei Campioni, in onda giovedì 27 novembre 2025,...