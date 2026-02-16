Chi vuol essere Milionario, chi è il nuovo campione Matteo: vincita faraonica e polemiche Cosa è successo nella puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo in onda domenica 15 febbraio: il trionfo del giovanissimo storico Matteo spacca il web.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Domenica 15 febbraio è andata in onda l’undicesima puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Protagonista assoluto della serata è stato il giovanissimo Matteo, che con preparazione, sangue freddo e grande capacità di ragionamento ha conquistato il titolo di campione e un assegno da 150mila euro in soldi "veri". Da due settimane, infatti, il programma non assegna più vincite in gettoni d’oro ma premi in denaro, una novità che ha reso ancora più concreta la posta in palio. Matteo succede così nell’albo d’oro a Pierre Aldo, vincitore di 300mila euro nella scorsa puntata, mentre resta ancora imbattuto il montepremi massimo da un milione di euro: finora l’unica a centrarlo in questa edizione è stata Vittoria Licari, nella seconda puntata.

Chi vuol essere milionario – Il torneo, cosa è successo nella punata del 15 febbraio 2026

La serata si apre con il consueto saluto di Gerry Scotti al pubblico: un ringraziamento affettuoso ai telespettatori:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fatemi salutare i miei ragazzi e buonasera al pubblico. Vi voglio bene perché pur di godervi le atmosfere di questo programma che vi piace tanto, vi costringiamo a star svegli fino a tarda notte. Vi chiedo scusa, è la durata di questo programma con la sua formula. E sapendo che 2 milioni di persone aspettano di andare a letto dopo aver letto l’ultima domanda io vi devo semplicemente ringraziare

Si parte quindi con le qualifiche: dieci aspiranti concorrenti si sfidano in tre manche (Q1, Q2 e Q3), ciascuna composta da tre domande. Al termine della selezione emergono tre nomi: Matteo ed Elena con 11 risposte corrette (Matteo primo per il minor tempo impiegato) e Marco con 10.

MARCO SI FERMA A 100MILA EURO – Il primo a sedersi di fronte a Gerry è Marco, 42 anni, ingegnere meccatronico di Verona, impiegato in una nota azienda automobilistica italiana. Marco punta subito in alto, fissando come obiettivo minimo i 100mila euro. Con sicurezza e ottima capacità di analisi raggiunge rapidamente la cifra, ma la sua scalata si interrompe all’ottava domanda. Fatale il quesito sul Paese in cui si fanno più docce a settimana: la risposta corretta era il Brasile. Una battuta d’arresto che gli impedisce di proseguire oltre.

ELENA CADE SUL LIMONE – Dopo Marco tocca a Elena, fisioterapista di Arezzo e madre di due figli. Anche lei punta a superare quota 100mila euro per scalzare il precedente concorrente. Elena affronta con disinvoltura domande su cinema, gelati, aritmetica e Mantova, raggiungendo i 100mila euro e salendo poi a 150mila grazie alla corretta indicazione della data di invenzione del grammofono. A quel punto decide di fermarsi, non sapendo individuare quale tra cedro, limone, mandarino e pomelo non sia un agrume ancestrale (il limone). Una scelta prudente che le permette di sedersi momentaneamente sulla poltrona della vincitrice.

LA SCALATA DI MATTEO – Il protagonista della serata è però Matteo, originario di Serravalle Pistoiese, che deve raggiungere almeno quota 150mila euro per eliminare Elena e diventare campione dell’undicesima puntata di Chi vuol essere milionario. L’ultimo concorrente della serata è un giovanissimo ricercatore che conquista rapidamente Gerry Scotti con la sua bravura e la sua simpatia: "Ma come racconta le cose questo ragazzo – dice a un certo punto il conduttore – ma io stare qui fino alle 3 di notte". Effettivamente, risolve in una manciata di minuti le prime domande su Dan Brown, Bonifacio VIII, aritmetica, Bulgaria, Caravaggio e sulla Congiura dei pazzi in cui fu ucciso Giuliano de Medici, arrivando a 100mila euro.

La domanda numero 7 è il suo match point:

Tutti sappiamo che il Big Ben prende il nome dalla più grossa campana del suo orologio, ma chi sarebbe stato in realtà il Grande Ben? Un granatiere del re, Un ingegnere gallese, Un grosso corvo reale, Un cane da guardia

Matteo non conosce la risposta, quindi decide di giocare l’aiuto del 50:50 che elimina le opzioni del granatiere del re e del grosso corvo. "Bisognerebbe conoscere benissimo la storia inglese nei dettagli, perché questi appunti sono dettagli", dice il concorrente prima di decide di giocarsi anche l’aiuto della fidanzata. Insieme, risolvono l’enigma puntando sull’ingegnere gallese, risposta che consente allo storico toscano di volare a quota 150mila euro e conquistare la certezza di vincere la puntata.

Quindi, Gerry Scotti legge la domanda che vale la 200mila euro:

L’Italia attualmente detiene il record dei siti unesco, ben 61. Quale di queste non è nell’elenco:

Trulli di Alberobello

Centro storico di Pienza

L’orto botanico di Padova

Il Duomo di Milano

Matteo descrive alla perfezione i quattro siti, ma non riesce a individuare con ragionevole certezza quale tra loro non appartenga alla lista dei patrimoni dell’umanità, quindi con la tranquillità dei vincitori osserva: "Siamo qui per giocare e l’obiettivo l’ho raggiunto, male che vada il paracadute reta a 150mila euro. Io dico il centro storico di Pienza". La risposta corretta, però, era il Duomo di Milano. La scalata si ferma, ma il campione può comunque tornare a casa con un ricco assegno.

Chi è Matteo, il nuovo campione di Chi vuol essere milionario?

Matteo, 24 anni, è il campione più giovane dell’edizione 2025/2026 di Chi vuol essere milionario. Originario di Serravalle Pistoiese, dopo la laurea in Storia conseguita all’università di Pisa si è trasferito a Vercelli, dove lavora come ricercatore universitario. Fidanzato con Linda, che l’ha accompagnato in trasmissione, durante la puntata ha svelato qual è l’obiettivo principale che si è prefisso nella sua partecipazione al programma di Canale 5: l’acquisto di una macchina nuova. Visto l’assegno da 150mila euro incassato a fine puntata, potrà senz’altro riuscirci.

Le polemiche del web sulle domande storiche

La puntata di Chi vuol essere milionario è stata come sempre commentatissima sul web, ma stavolta sono fioccate anche le polemiche. Diversi utenti, infatti, hanno fatto presente che a Matteo sono capitate diverse domande a tema storico, proprio la materia in cui è laureato. C’è chi ha scritto: "Lui e’ bravo però ha anche una fortuna sfacciata: tutte domande a carattere storico", oppure: "É laureato in storia e gli stanno facendo principalmente domande di storia", e ancora: "Su 6 domande 4 erano di storia", "Vabbè fategliela una domanda di storia", "Altre 4 domande di storia e si porta a casa il milione", "Lui molto bravo, assolutamente. ma ca**o tutte di storia". In realtà, le domanda di Chi vuol essere milionario che vengono presentate ai concorrenti vengono estratte da un software dedicato, secondo uno schema prestabilito (progressione di difficoltà) che non prevede l’intervento umano. Quindi è da escludere qualsiasi forma di favoritismo. Matteo, inoltre, ha incassato anche tantissimi complimenti sul web grazie alla sua preparazione: "Bisogna ammettere che è davvero bravo", si legge in un commento su X. E un altro utente osserva: "Questo è un genio".

Potrebbe interessarti anche