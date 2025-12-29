Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Antonio: la vincita faraonica e il rimprovero di Gerry Scotti Il medico 30enne Antonio vince il torneo e incassa 150mila euro: ecco cosa è successo nella quarta puntata di Chi vuol milionari del 28 dicembre 2025

La quarta puntata di Chi vuol essere milionario, andata in onda ieri 28 dicembre in prime time su Canale 5, ha regalato al pubblico una serata ricca di emozioni, colpi di scena e una vittoria importante. Il quiz show, rilanciato da Gerry Scotti nella nuova versione a torneo, si è chiuso con la maxi-vincita di Antonio, nuovo campione che torna a casa con 150mila euro. Una cifra importante, accompagnata però da un pizzico di rimpianto: con un po’ di coraggio in più, il concorrente avrebbe potuto tentare l’assalto al milione, come fatto da Vittoria Licari nella puntata del 14 dicembre.

Chi vuol essere milionario (28 dicembre): cosa è successo

La serata si apre con il saluto del conduttore: "Bentrovati a Chi vuol essere milionario il torneo. Il caro vecchio milionario, ma con quel pizzico di adrenalina in più che una gara sa dare". Il meccanismo è quello del torneo: 10 aspiranti concorrenti affrontano 15 domande di cultura generale, ma solo i tre migliori accedono alla scalata finale.

A qualificarsi sono Antonio, Matteo e Costanza. La prima a sedersi davanti a Gerry Scotti è Costanza, farmacista di Subiaco, mamma di due bambini. La concorrente fissa il traguardo a 100mila euro, lo raggiunge e decide di proseguire. Dopo aver superato la settima domanda, arriva all’ottavo quesito da 200mila euro: "Era una notte calma e piatta quella del 14 aprile 1912, buia, brumosa, senza luna e le vedette del Titanic non avevano i binocoli perché…". Costanza risponde "non erano stati imbarcati", ma la risposta corretta è "mancava la chiave dell’armadietto". La sua corsa si ferma così a quota 100mila euro.

Il secondo a giocare è Matteo, impiegato a Milano e papà di un bambino di tre anni e mezzo. Anche lui fissa il traguardo a 100mila euro, ma la sua scalata termina presto: alla quarta domanda da 50mila euro sbaglia il nome della navicella che portò Yuri Gagarin nello spazio, la Vostok 1. Gerry Scotti commenta sorpreso: "Non ci posso credere, un ragazzo bravo e deciso. Sono i colpi di scena del nostro torneo, so quanto eri preparato".

La scena passa infine ad Antonio, primo nelle qualificazioni. Anche lui piazza l’asticella a quota 100mila euro che gli permetterebbero di eguagliare e battere Costanza grazie alla miglior posizione ottenuta nelle qualificazioni (con 13 risposte esatte su 15). Il concorrente parte con un brivido: alla prima domanda sull’opera La Traviata di Giuseppe Verdi viene "salvato" dal padre, usando l’aiuto. Da lì in poi ingrana lo raggiunge rapidamente il target dei 100mila euro, diventando campione di puntata. Alla settima domanda utilizza lo switch su "Di cosa parlano esattamente i londinesi quando nominano The Gherkin" e risponde correttamente alla nuova domanda: "Nel 1987 una compagnia aerea americana risparmiò 40mila dollari in un anno facendo cosa?". La risposta giusta, "tolse un’oliva dall’insalata", gli vale 150mila euro. Alla soglia dei 200mila euro, Gerry Scotti legge ad Antonio una delle domande più delicate della serata:

"Rudolf Nureyev nacque il 17 marzo del 1938 mentre sua madre si trovava…".

Il concorrente prova a ragionare ad alta voce, mostrando lucidità ma anche prudenza: "Nureyev è stato un grande ballerino, ma di lui non so molto altro". Poi aggiunge, lasciando trasparire il dubbio che lo blocca: "Mi sarei buttato se avessi avuto un minimo appiglio, ma non ne ho e quindi dovrei buttarmi". Prima ancora di conoscere la soluzione, Antonio confessa però quale sarebbe stata la sua scelta istintiva: su un treno della Transiberiana. Una sensazione che, a posteriori, si rivelerà corretta. Dopo la decisione di fermarsi e incassare l’assegno da 150mila euro, Gerry Scotti svela infatti la risposta esatta, confermando proprio quella ipotizzata dal concorrente: Nureyev nacque su un treno della Transiberiana, mentre la madre era in viaggio per raggiungere suo marito, arruolato nell’esercito russo. Un momento che accresce il pizzico di rammarico per Antonio, consapevole di aver "sentito" la risposta giusta senza però trovare il coraggio di rischiare. Scotti lo sottolinea nel suo commento finale, tra complimenti e bonaria reprimenda: "Sei stato bravissimo, ma potevi osare di più. Saresti arrivato a 200mila o 300mila".

Antonio è il quarto campione dell’edizione 2025 di Chi vuol essere milionario. Questa la lista completa:

Chi è Antonio, il nuovo campione di Chi vuol essere milionario

Antonio, nuovo campione di Chi vuol essere milionario, ha 30 anni ed è un medico anestetista. Nato a Erice, in provincia di Trapani, si è spostato spesso per il lavoro del padre, militare di carriera: dopo la Sicilia ha vissuto in Spagna e poi ad Anzio. Ha studiato Medicina a Pisa e oggi lavora all’ospedale Niguarda di Milano. È fidanzato con Valentina e non ha figli. Durante la puntata racconta: "Ho comprato casa da poco ma è vuota, devo arredarla. Se vinco mi toglierei sfizi vari, soprattutto viaggi. C’è chi mi dice che devo sposarmi e io uso sempre la scusa dei soldi". Pronta la replica ironica del conduttore: "E ma ora penso che lei ti abbia visto, non ha più scuse amico mio…". Una vittoria che potrebbe quindi cambiare non solo il suo conto in banca, ma anche i suoi piani di vita.

