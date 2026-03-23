Chi vuol essere milionario, la disoccupata Leyla sbanca: vincita clamorosa, Gerry Scotti incredulo (ma ha un grande rimpianto) Nella puntata del 22 marzo di Chi vuol essere milionario, la ricercatrice disoccupata Leyla incanta il pubblico e diventa la nuova campionessa sfiorando il milione.

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La quindicesima puntata di Chi vuol essere milionario, andata in onda domenica 22 marzo e condotta da Gerry Scotti, ha incoronato una nuova campionessa. Si tratta di Leyla, giovane pisana che ha conquistato il pubblico grazie a una preparazione enciclopedica fuori dal comune.

La sua vincita ha colpito non solo per l’importo, ma anche per la sua storia personale: studiosa di letteratura, ha lavoato per diverse università prestigiose in giro per il mondo ma al momento è disoccupata. Leyla è riuscita addirittura a leggere la domanda da 1 milione di euro, senza però centrare il montepremi massimo, un’impresa riuscita finora solo a Vittoria nella puntata del 14 dicembre. Ecco com’è andata.

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Chi vuol essere milionario, cosa è successo nella puntata del 22 marzo

Scotti apre la puntata con la consueta verve e ironia, stavolta mandandosi addirittura un’autofrecciata relativa all’orario d’inizio del programma, che segue La Ruota della fortuna, anch’esso condotto da lui:

"Amici della notte, io comincio tardi perché quello che fa il programma prima mi dà la linea tardi. Io un giorno o l’altro gli metto le mani addosso se lo incontro qui nel parcheggio. Ma è vero che il pubblico ci ha preso gusto, vuole vedere come vanno i concorrenti e perché no, vedere la gioia di vincere 1 milione di euro".

La formula delle qualifiche resta invariata: dieci aspiranti concorrenti si confrontano in tre manches – q1, q2, q3 – per un totale di 15 domande. Al termine delle sfide conquistano l’accesso alla fase finale Enrico, Jean Louis e Leyla.

L’IMPRESA DI LEYLA. È proprio Leyla, 38 anni, ricercatrice universitaria di Pisa, a iniziare la scalata. La concorrente sceglie un traguardo ambizioso: 200mila euro. "Perché loro (gli altri due concorrenti) sono avvantaggiati e bravi, rischio il tutto per tutto". Una decisione che entusiasma Scotti: "E andiamo! Finalmente una che esce da 150mila. Andiamo a 200mila. Guardali, non sorridono più sono spaventati". Prima di iniziare, il conduttore lancia anche un appello: "Quando le domande sono facili e le sapete, per non scocciare il pubblico a casa date la risposta e via". Leyla raccoglie l’invito e inanella una serie impressionante di risposte corrette, spaziando tra cultura pop e conoscenze accademiche: da Beautiful a Dostoevskij, passando per New Orleans e gli shogun giapponesi, fino a raggiungere rapidamente quota 100mila euro. "È forte, è forte, io starei qui a sentirla tutta la sera", commenta Scotti.

Il percorso prosegue senza esitazioni: indovina la tradizione introdotta dalla Regina Vittoria (l’abito bianco per la sposa) e centra il traguardo dei 200mila euro riconoscendo le moeche veneziane.

Arriva quindi la domanda da 300mila euro:

Nel blu dipinto di blu, nota come ‘Volare’, fu scritta da Franco Migliacci che, svegliandosi dopo aver bevuto un buon Chianti, vide un’opera di…

Leyla riflette pochi istanti, esclude Picasso e De Chirico e sceglie tra Magritte e Chagall, puntando su quest’ultimo: risposta esatta. "Ha un bel coraggio la ragazza", sottolinea Scotti.

Il momento clou arriva con la domanda da 1 milione di euro:

Quale di questi avvenimenti capitò a San Francesco d’Assisi prima di diventare poeta e Santo

Fu accusato di praticare l’usura

Fu rapito e liberato dopo 8 mesi

Accoltellò lo zio per un debito di gioco

Finì in carcere a Perugia per un anno

"Sono una medioevista, quindi dovrei saperla, ma non è così", ammette Leyla. Chiama accanto a sé il compagno Alessandro e insieme analizzano le opzioni con lucidità, senza però arrivare a una conclusione definitiva. "Io non me la sento, perché non siamo arrivati a qualcosa di solido. Quindi io mi fermo qui".

Una scelta prudente ma corretta: la risposta esatta – finì in carcere a Perugia per 1 anno – era proprio quella inizialmente scartata.

IL FLOP DI JEAN LOUIS. Dopo la brillante prova di Leyla, tocca a Jean Louis, insegnante di italiano e storia di Aosta e appassionato di corsa in montagna. Imposta il traguardo a 300mila euro nel tentativo di scalzare la campionessa. La sua partita parte bene ed è arricchita da grande simpatia, ma si interrompe bruscamente alla sesta domanda: sbaglia infatti a indicare l’oggetto che Luigi XIV si faceva portare appena sveglio.

LA SCALATA DI ENRICO. Ultimo concorrente è Enrico, di origini siciliane ma residente a Padova. Ha studiato legge e lavora come funzionario tributario. Anche lui punta ai 300mila euro. La sua scalata, però, non decolla mai davvero: si ferma alla sesta domanda da 100mila euro, non riuscendo a rispondere correttamente a un quesito su un gesto storico compiuto nel 2025 dagli astronauti della stagione spaziale cinese.

Chi è Leyla, nuova campionessa e quanto ha vinto

Leyla, quindi, chiude la puntata con una maxi-vincita di 300mila euro. Laureata in italianistica e con un dottorato in letteratura medievale, la nuova campionessa di Chi vuol essere milionario ha lavorato come ricercatrice in diversi Paesi, tra cui Inghilterra, Irlanda, Svizzera, Germania e Stati Uniti.

"Adesso è tornata a Pisa, ma c’è una situazione particolare all’università e dopo un percorso come il tuo fatto di sacrifici e passione tu ti trovi a essere disoccupata", racconta Scotti. "È così – conferma lei – continuo a fare ricerca, ora ci sono possibilità che potrebbero aprirsi, vediamo". "Questa è una delle immagini dell’Italia così come va. I nostri ragazzi si impegnano con passione e invece…", osserva sconsolato il conduttore.

Da dieci anni Leyla è fidanzata con Alessandro, anche lui studioso e fisico teorico. Sul suo nome, Scotti ha svelato un aneddoto curioso a inizio untata: "Il papà ha voluto omaggiare una delle più belle canzoni di Eric Clapton, ma poi ha scoperto che si chiamava Layla, ma ormai ti avevano chiamato Leyla".

A fine serata, mentre la incoronava come campionessa, Gerry Scotti ha speso parole bellissime all’indirizzo della ragazza: "Vieni qui a prederti l’applauso. La donna che ci ha fatto leggere la domanda da 1 milione. Che ci ha stupito con la sua bravura, la sua preparazione, il sorriso. Te lo meriti. E ti meritavi anche il milione. Questa ricercatrice merita anche di ritrovare il lavoro al più presto".

Prima di salutare tutti, Leyla ha voluto mostrare il suo portafortuna: la medaglia che ho avuto per la lectura dantis che ho fatto alla società dantesca italiana. Mi ha portato bene".

Gerry Scotti e il calo d’ascolti

Nonostante il richiamo storico di Chi vuol essere milionario, la stagione attuale evidenzia un calo negli ascolti rispetto all’esordio. Nelle settimane più recenti, in particolare con il debutto della fiction Imma Tataranni 5 su Rai 1, il programma di Canale 5 ha registrato una perdita di pubblico, con percentuali di share sensibilmente inferiori rispetto a quelle iniziali.

Ecco i dati delle ultime settimane:

15 marzo: 1.679.000 spettatori – 13,6% di share

8 marzo: 1.577.000 spettatori – 13,1% di share

1 marzo: 1.781.000 spettatori – 14,3% di share

15 febbraio: 1.682.000 spettatori – 13,6% di share

8 febbraio: 1.876.000 spettatori – 14,5% di share

Si tratta di risultati ben distanti da quelli della puntata inaugurale del 7 dicembre, che aveva ottenuto 3.003.000 spettatori con il 22,4% di share. Il calo registrato nell’ultima domenica è dovuto anche alla forte competizione rappresentata da Imma Tataranni – Sostituto procuratore, tornata su Rai 1 con la sua quinta stagione.

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