Chi vuol essere milionario: Valerio trionfa e fa un gesto commovente, Gerry Scotti scoppia a piangere con lui Il pugliese Valerio incassa 200mila euro e fa un annuncio che colpisce Gerry Scotti: ecco cosa è successo nella 14esima puntata di Chi vuol essere milionario del 15 marzo 2026.

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Una scalata brillante, piena di ironia ma anche di emozioni fortissime. La 14ª puntata di Chi vuol essere milionario, il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5, ha regalato uno dei momenti più intensi della stagione.

A trionfare è stato Valerio, partito quasi in sordina ma protagonista di una partita impressionante che lo ha portato a conquistare 200mila euro. Un percorso brillante, condito da battute e ragionamenti rapidi, ma anche da un momento particolarmente toccante che ha visto concorrente e conduttore commuoversi insieme in studio. Ancora una volta, però, il milione resta intatto: finora è stato conquistato solo da una concorrente, Vittoria, nella puntata del 14 dicembre. Ecco cosa è successo nella puntata in onda ieri sera, domenica 15 marzo 2026.

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Chi vuol essere milionario: cosa è successo nella puntata del 15 marzo

La serata si apre con la consueta energia di Gerry Scotti, che accoglie pubblico e aspiranti concorrenti con il suo stile inconfondibile:

"Lo sapete che farete ore piccole insieme a me? Lo sapete che uno di questi 10 potrebbe andare a casa con 1 milione di euro? Fatemeli guardare in faccia. Che siamo bravi me l’hanno assicurato i miei autori, ma solo tre si siederanno davanti a me per tentare la scalata".

Dopo le 15 domande delle qualifiche, accedono al gioco principale Eugenio, Roberta e Valerio. Il migliore è Eugenio con 12 risposte esatte, mentre Roberta e Valerio si fermano a 11.

LA SCALATA DI VALERIO. A sedersi per primo è Valerio, receptionist alberghiero di Taranto, che decide di fissare l’asticella della sua scalata alla settima domanda da 150mila euro. Fin dall’inizio dimostra lucidità e velocità. Lo stesso Gerry Scotti, a inizio puntata, invita i concorrenti a non tergiversare:

"Se sapete una risposta, datela subito e non tiratela per le lunghe, altrimenti la gente a casa si innervosisce".

Valerio prende il consiglio alla lettera e procede spedito come un treno, rispondendo rapidamente a domande su Homer Simpson, la Groenlandia, i Led Zeppelin, gli Utah Jazz, Sherlock Holmes e persino su un video generato con l’IA che coinvolge Tom Cruise e Brad Pitt. In pochi minuti arriva a 100mila euro. Scotti lo osserva divertito:

"Fa tutto lui, ha le idee chiare. Ed è anche molto simpatico. È un piacere anche per me che faccio questo lavoro da tanti anni assistere alla scalata di una persona brava e brillante come te".

Alla settima domanda, da 150mila euro, Valerio deve individuare il nome comune della Psychotria elata, pianta con infiorescenze rosse che ricordano labbra carnose. Decide di chiamare al suo fianco l’amico Marco e insieme scelgono "Labbra di Mick Jagger", risposta esatta.

Si passa così alla domanda da 200mila euro:

In quale film Marcello Mastroianni pronuncia la frase: "Piangere si può farlo anche da soli, ma ridere bisogna essere in due"?

Le opzioni:

La dolce vita

Divorzio all’italiana

Una giornata particolare

Otto e mezzo

Valerio sorride: "Il cinema, la mia grande passione. È una bellissima frase". Dopo aver ricordato la trama di Una giornata particolare, sceglie proprio quella risposta e vince 200mila euro. Subito dopo si commuove e con gli occhi rigati dalla lacrime svela:

"Cosa farei se vincessi una grossa cifra? Mi piacerebbe cambiare casa e fare qualcosa per il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale di Taranto, un gesto".

Il momento emoziona anche Scotti, che prima gli passa un fazzolettino e poi a sua volta è sul punto di piangere, quindi con gli occhi lucidi scherza:

"Cosa mi è venuto in mente di darti l’unico fazzolettino che avevo".

Alla domanda successiva, da 300mila euro, sul crollo del Campanile di San Marco nel 1902, Valerio preferisce fermarsi e portare a casa la cifra.

LE PARTITE DI ROBERTA ED EUGENIO. Dopo di lui gioca Roberta, giornalista nel settore dell’arredamento di Borgo Mantovano. Punta ai 200mila euro, ma la sua corsa si ferma alla sesta domanda: non riesce a ricordare che fu Pino Daniele ad aprire il concerto di Bob Marley a San Siro nel 1980.

Chiude la serata Eugenio, dermatologo 34enne di Torre del Greco che lavora a Milano. Anche lui fissa il traguardo a 200mila euro, ma l’avventura termina alla sesta domanda su un dettaglio del film Psycho di Alfred Hitchcock.

Chi è Valerio, nuovo campione di Chi vuol essere milionario e quanto ha vinto

L’errore degli avversari certifica il trionfo di Valerio, che diventa campione della 14ª puntata con 200mila euro.

Valerio ha 39 anni, è di Taranto e ha studiato lingue straniere. Oltre all’italiano parla inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Dopo essersi laureato in mediazione linguistica ha vissuto sette anni in Francia, lavorato nel settore dell’ospitalità a Parigi, prima come receptionist e poi come team leader in un hotel di una grande catena. Nella sua carriera ha lavorato anche in Messico e Grecia, mentre da giovane ha fatto esperienza nei villaggi turistici. Ha deciso di tornare in Italia per stare vicino alla madre, Mariaconcetta detta Titti, che non sta benissimo, come ha raccontato Gerry Scotti durante la puntata. Il padre si chiama Marcello e, scherzosamente, Valerio ha confessato che molti lo paragonano proprio al conduttore per la somiglianza fisica. Tra le sue passioni ci sono enigmistica, giochi da tavolo e cinema. In studio era accompagnato dall’amico Marco, conosciuto ai tempi dell’università. Valerio ha raccontato anche un dettaglio personale: non è sposato ed è felicemente single.

Il suo successo ha riscosso particolare apprezzamento sul web, soprattutto per il suo desiderio di aiutare il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale di Taranto. Sui X molti spettatori hanno commentato la sua partita entusiasmo: "Immagina vincere 200mila euro e volerli donare in parte ai bambini malati. Ce ne fossero di persone così" e ancora "Evvai! Felice per Valerio: sia perché ne ha più bisogno del dottore sia perché vuole devolvere parte della vincita. Bravo!".

Gerry Scotti e gli ascolti tv (in calo)

Nonostante il fascino intramontabile di Chi vuol essere milionario, gli ascolti dell’attuale stagione mostrano una flessione rispetto al debutto.

Ecco i dati delle ultime settimane:

8 marzo: 1.577.000 spettatori – 13,1% di share

1.577.000 spettatori – 13,1% di share 1 marzo: 1.781.000 spettatori – 14,3% di share

1.781.000 spettatori – 14,3% di share 15 febbraio: 1.682.000 spettatori – 13,6%

1.682.000 spettatori – 13,6% 8 febbraio: 1.876.000 spettatori – 14,5%

Numeri lontani da quelli della prima puntata stagionale del 7 dicembre, che aveva raccolto 3.003.000 spettatori con il 22,4% di share. Il calo dell’ultima domenica è legato anche alla forte concorrenza di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, tornata su Rai 1 con la quinta stagione.

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