Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Riccardo: maxi-vincita e flop storico al Torneo Il videomaker Riccardo trionfa (senza rivali) e incassa 150mila euro: ecco cosa è successo nell’ottava puntata di Chi vuol milionario del 25 gennaio 2026.

L’ottava puntata di Chi vuol essere Milionario – Il Torneo, in onda domenica 25 gennaio 2026 su Canale 5, è stata una delle più particolari di questa edizione. Una serata anomala, segnata dall’eliminazione dei primi due concorrenti e da una scalata solitaria che ha portato il giovane Riccardo a conquistare 150mila euro e il titolo di ottavo campione stagionale. Ancora una volta, il traguardo del milione di euro resta irraggiunto: in questa edizione, finora, solo Vittoria Licari, nella seconda puntata, è riuscita nell’impresa. Ma la partita del 25 gennaio entrerà comunque nella storia del programma. Ecco com’è andata la serata.

La domenica televisiva di Gerry Scotti si apre, come di consueto, con La Ruota della Fortuna in access prime time, per poi proseguire con Chi vuol essere Milionario – Il Torneo. Un pubblico caloroso accompagna il conduttore fin dall’inizio, tanto che Scotti apre la puntata con un lungo ringraziamento:

"Grazie di cuore, vi voglio bene. Ma io so che questo applauso non è ad personam ma ad emotionem, perché a voi piace tutto ciò che si vive a Chi vuol essere Milionario – Il Torneo".

Poi l’ormai classico paragone sportivo:

"Seguite l’atletica leggera, la Diamond League? Vuol dire la lega dei migliori. E allora voi siete più bravi nella corsa o nel lancio del peso? La differenza è che per arrivare a sedervi davanti a me dovete essere bravi in tutte le specialità, altrimenti non ce la farete".

La formula delle qualifiche resta invariata: 10 aspiranti concorrenti, 15 domande suddivise in tre manches (Q1, Q2 e Q3). Solo i primi tre conquistano il diritto di sedersi davanti a Gerry Scotti per la scalata al milione. A vincere è Riccardo con 14 risposte esatte, seguito da Andrea (13) e Giulio (12).

La partita di Giulio – Si parte dal terzo classificato, Giulio, responsabile commerciale in un’azienda, capace di parlare fluentemente sette lingue. Fissa il suo traguardo personale a 150mila euro: "Se dobbiamo giocare, giochiamo". La sua scalata rischia però di interrompersi subito: alla prima domanda è costretto a usare il 50:50 per individuare l’origine del nome dell’Accademia della Crusca, che deriva dalla farina separata dalla crusca. Giulio si rimette in carreggiata con risposte brillanti su:

l’età dei Presidenti della Repubblica italiana

i cibi tipici del Ringraziamento USA

il Sistema Solare

la composizione chimica del mascara

Arriva così alla quinta domanda da 100mila euro, ma cade sul quesito relativo allo sport olimpico con il minor tasso di infortuni: punta sul tiro a segno, mentre la risposta corretta è canoa.

La delusione di Andrea – A chi vuol essere milionario è poi il turno di Andrea, da Prato, da dieci anni a Venezia per studio e poi per amore. Laureato in antropologia, oggi lavora come docente di italiano e storia. Anche lui punta la sua asticella ai 150mila euro, superando senza problemi le prime domande su Fantozzi, grammatica italiana e Giotto. Risolve con un lungo ragionamento anche i quesiti sull’abolizione della censura cinematografica e su Toy Story, ma si ferma alla sesta domanda.

Il tema è il primo utilizzo della "linea rossa" tra USA e URSS: "In quanto professore di storia questa devo saperla", scherza nervosamente il docente toscano. La replica ironica di Scotti non si fa attendere: "Se non sai questa non presentarti a scuola, trovati un altro lavoro".

Andrea però sbaglia clamorosamente: indica la crisi dei missili di Cuba (1962), mentre il primo utilizzo della linea telefonica riservata tra le due super potenze avvenne dopo l’assassinio di JFK (1963). Per lui la beffa è doppia, in virtù del suo lavoro da insegnante di storia, per questa la sua espressione mentre esce dallo studio è davvero delusa.

La scalata solitaria di Riccardo – A questo punto tocca a Riccardo, vincitore delle qualifiche. È un videomaker e docente di tecniche cinematografiche e storia del cinema ed in studio è accompagnato dall’amico ed ex compagno di scuola Alessandro. Confessa subito la sua grande paura: "Questa cosa mi spaventa, ho paura di sbagliare le domande di cinema". Fissa il suo traguardo alla quinta domanda da 70mila euro, in una situazione totalmente inedita nella storie del Torneo di Chi vuol essere milionario: giocherà senza rivali, dopo l’eliminazione dei primi due concorrenti. "Sarà come assistere a una vecchia, cara puntata del Milionario", osserva Gerry Scotti.

Riccardo parte con sicurezza: risponde correttamente alla domanda sull’esultanza di Mbappé (braccia incrociate sul petto), poi su Grisù il draghetto pompiere, dando a Scotti lo spunto per un aneddoto divertente delle sua vita privata:

"A me l’ultimo cretino che me l’ha fatto era al distributore, giuro eh. Stavo facendo la benzina, è arrivato lì con la sigaretta e mi fa: "L’accendiamo?". Volevo chiamare i vigili"

Supera anche la domanda di matematica (30mila euro) e quella sulle opere di John Grisham, arrivando a 50mila euro dopo aver usato 50:50 e aiuto dell’esperto. Al quinto quesito – Quale di questi tornei non è necessario vincere per conquistare il Grande Slam? – Riccardo è sereno: "Sono più tranquillo su questa". La risposta corretta è Indian Wells: il traguardo dei 70mila euro è assicurato.

Lo step successivo (da 100mila euro) riguarda il nome dello smoking negli USA, quindi il concorrente si affida alla sua passione per il cinema: "Mi sembra di ricordare che in film e serie tv ho sentito il termine Tuxedo". Risposta esatta.

Gerry lo provoca: "Non sei emozionato? E sfido, sei da solo, non c’è nessuno da battere, hai ancora un aiuto, sai che cadi torni a casa con 70mila… Vorrebbero tutti essere al tuo posto".

Alla settima domanda da 150mila euro, il conduttore gli chiede:

Nel 2021 le poste tedesche stamparono un francobollo dedicato ad Audrey Hepburn, ma il figlio non autorizzò l’emissione perché nell’immagine l’attrice…

Tra le quattro opzioni, Riccardo restringe subito il campo a due sole possibilità – "era troppo anziana" e "fumava" – scartando le altre. Dopo qualche minuto di riflessione decide quindi di puntare sulla risposta D, "perché fumava", che si rivela corretta.

L’ottava domanda, da 200mila euro, è quella decisiva:

1974. Il grande fisico Stephen Hawking perse una scommessa su un buco nero con l’amico Kip Thorne. Cosa fu costretto a pagare al collega?

Le opzioni sono:

5000 mila dollari

Un abbonamento a Penthouse

Un soggiorno in Messico

Una fornitura di marmellata all’arancia

Senza aiuti, Riccardo brancola per qualche istante nel buio e poi decide di fermarsi:

"Sono a 150mila euro. Se provo e sbaglio torno a 70mila, meno della metà. Mi sembrerebbe un rischio esagerato, quasi una mancanza di rispetto".

Gerry applaude e lo elogia: "Hai fatto una scalata difficile all’inizio, ma poi molto coraggiosa. Hai avuto l’opportunità di non lottare con nessuno perché gli altri due sono usciti di scena: una partita che entra nella storia di Chi vuol essere Milionario. Anche se lo spettacolo impone altre logiche, quando incontro persone rispettose del denaro le ammiro sempre".

Il concorrente emiliano svela poi che, se fosse stato costretto a proseguire, avrebbe indicato "un abbonamento a Penthouse" come risposta. La puntata si chiude così con un pizzico di rammarico, dal momento che proprio quello era il premio pattuito da Stephen Hawking per la scommessa persa.

Chi è Riccardo, ottavo campione di Chi vuol essere Milionario

Riccardo è l’ottavo campione di questa edizione di Chi vuol essere Milionario. Videomaker e docente di cinema, è nato a Voghera e vive a Piacenza. Durante la puntata racconta di avere una compagna, alla quale dedica un pensiero speciale: "Se vincessi una cifra importante, la prima cosa che farei è portarla a fare un bel viaggio, in Giappone o in Sudamerica". Parlando con Gerry Scotti, confessa anche il desiderio di investire nel mattone: "Mi piacerebbe comprare una casa, magari come investimento iniziale". biare concretamente i suoi progetti di vita.

Chi vuol essere milionario 2026, tutti i campioni di questa edizione

Iniziata lo scorso 7 dicembre 2025, la nuova edizione di Chi vuol essere Milionario è arrivata alla sua ottava emissione. Ripercorriamo i protagonisti che hanno conquistato il titolo nelle serate finora trasmesse su Canale 5 e le cifre portate a casa da ciascun campione:

