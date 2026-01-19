Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Luigi: l'intervento (decisivo) di Gerry Scotti e della moglie L’ingegnere Luigi si ferma alla sesta domanda e incassa 70mila euro: ecco cosa è successo nella settima puntata di Chi vuol essere milionario del 18 gennaio 2026.

La settima puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, andata in onda domenica 18 gennaio su Canale 5, non ha consegnato il milione di euro, ma ha comunque regalato una serata ricca di tensione, scelte coraggiose e momenti memorabili. È stata, paradossalmente, la puntata con la vincita più bassa dell’edizione iniziata lo scorso dicembre – "appena" 70mila euro – ma anche una delle più combattute. A trionfare è stato Luigi, nuovo campione del game show condotto da Gerry Scotti. Ecco com’è andata la serata.

Chi vuol essere milionario, cosa è successo nella puntata del 18 gennaio

Anche nel settima appuntamento con Chi vuol essere milionario non è stato centrato il bersaglio grosso: l’ultimo vincitore del milione di euro resta Vittoria Licari, protagonista della seconda puntata. Prima di entrare nel vivo del gioco, Gerry Scotti ha voluto celebrare il lavoro degli autori del programma, protagonisti di una lunga fase di selezione in tutta Italia.

"Bentornati al Milionario, il… torneo! Eccomi qua con i miei gioielli, siete coloro che mi hanno segnalato i miei autori che hanno girato l’Italia. Vorrei fare un ringraziamento a loro, hanno fatto casting per oltre sei mesi: Milano, Roma, Napoli, Ancona, Brindisi, Cagliari, Udine, Torino… e salutiamoli, grazie! Quasi 20mila persone intervistate, messe alla prova e se hanno scelto voi questa sera, dovete dimostrare di valere".

Come da regolamento, la puntata si apre con le qualifiche tra i 10 aspiranti concorrenti, articolate in tre blocchi (Q1, Q2 e Q3), ciascuno composto da cinque domande. Al termine dell’ultima fase vengono selezionati i tre concorrenti che accedono al gioco principale. A staccare il pass sono Anna, prima con 12 risposte corrette, Luigi, secondo con 11, e Corinne, terza con 11 risposte ma con un tempo più alto rispetto a Luigi.

La partita di Corinne – Ad accomodarsi per prima sulla celebre poltrona di Chi vuol essere milionario è Corinne, agente di viaggio di Barletta, sposata con Michele, che lavora a Padova. La concorrente confessa con ironia di avere un debole per Gerry Scotti fin da quando era ragazza e decide di fissare il suo paracadute a quota 70mila euro. La sua scalata parte bene, con risposte corrette su Torre Eiffel, grandi felini, Donald Trump e Keanu Reeves, ma si interrompe bruscamente alla quinta domanda: sull’aspettativa di vita media all’inizio del Novecento (39 anni), Corinne risponde 53 e viene eliminata.

La scalata vincente di Luigi – Il testimone passa quindi a Luigi di Bologna. Ingegnere energetico, è sposato da 28 anni con Isabella, presente in studio. Lui sceglie una strategia più audace, piazzando il traguardo di sicurezza a quota 100mila euro, scelta che entusiasma il conduttore.

"Ehila, questi sono i concorrenti che mi piacciono. E perbacco, una volta nella vita ti capita di sederti davanti a me e te la devi godere tutta"

L’inizio è fulminante: in pochi secondi individua Palazzo Chigi come non residenza del Presidente della Repubblica, poi supera senza difficoltà una domanda di calcolo matematico. Il primo vero brivido arriva alla terza domanda, dedicata alla Formula Uno: "chi è il più giovane tra Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Max Verstappen e Charles Leclerc?". Luigi oscilla tra Verstappen e Leclerc e, fedele al suo motto, sembra pronto a rischiare. "Siccome vale only the brave, sprecare un aiuto in questa fase sarebbe un peccato, un po’ bisogna rischiare: quindi io voterei per Verstappen".

Gerry Scotti però interviene e lo ‘salva’ chiamando in causa sua moglie: "Signora, è dura fargli cambiare idea quando si fissa, vero?". L’osservazione – pronunciata dal conduttore con aria dubbiosa – fa scattare l’incertezza decisiva che evita il disastro: Luigi torna sui suoi passi, utilizza il 50 e 50 e arriva alla risposta corretta, Charles Leclerc. Poco dopo, un altro momento chiave grazie a un nuovo aiuto: su una domanda relativa alla fibra della Sacra Sindone, chiede l’aiuto della moglie che lo convince a puntare giustamente sul lino, opzione che l’ingegnere sembrava orientato a scartare. "Viva le donne, questo è un bellissimo utilizzo dell’aiuto, quando tu sei nel buio e arriva una luce", commenta Scotti. Luigi prosegue il suo percorso senza esitazioni e raggiunge quota 70mila euro, indovinando che Marlon Brando, alla cerimonia degli Oscar del 1973, si fece sostituire sul palco da una nativa americana.

Alla sesta domanda, quella da 100mila euro, Gerry Scotti gli chiede:

"Quale parola fu coniata dallo scrittore John Milton nel poema ‘Paradiso Perduto’ per indicare la capitale dell’Inferno?"

Le opzioni sono:

Putiferio

Sarabanda

Baraonda

Pandemonio

"L’ho studiato in quinta liceo, ma a volo d’uccello. Ho il rammarico di non averlo letto dopo", confessa Luigi. "E ho anche il rimpianto di non aver messo il paracadute alla domanda cinque". Dopo un lungo ragionamento, il concorrente decide di non rischiare: "L’unica lucina che mi si accende è su Pandemonio, ma mi fermo". La scelta conservativa gli vale 70mila euro, anche se la risposta corretta sarebbe stata proprio Pandemonio.

Il flop di Anna – Resta in gara Anna, da Verbania, anche lei ingegnere energetico e mamma di due bambini. La giovane concorrente fissa il suo paracadute a 70mila euro, cifra che le garantirebbe la vittoria di puntata in virtù del primo posto ottenuto nelle qualifiche. L’inizio è incerto: alla prima domanda sull’argomento della terza pagina di un quotidiano esclude subito "cultura", ma viene salvata dall’intervento della madre, che la guida verso la risposta corretta e le evita l’onta dell’eliminazione lampo. Supera poi le domande su raggi X, Taylor Swift e Alaska, arrivando fino a 50mila euro. Il suo cammino si arresta però alla quinto step della sua scalata, dedicata al Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, il quadro più caro mai venduto all’asta (450 milioni di dollari). Anna sceglie Jeff Bezos come acquirente, ma la risposta corretta è il principe saudita Mohammed Bin Salman. L’errore consegna la vittoria a Luigi, che diventa il campione della settima puntata con un assegno da 70mila euro.

Chi è Luigi, il nuovo campione di Chi vuol essere milionario

L’ingegnere energetico Luigi è il settimo campione dell’edizione Il Torneo di Chi vuol essere milionario. Nato a Bologna, vive da anni a Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna. È sposato con Isabella da 28 anni ("felicemente", precisa), una relazione che dura da quasi 40 anni, e ha tre figli: Nicola, Mattia e Luca, di 26, 24 e 18 anni. Nicola, il primogenito, è laureato in management sportivo; Mattia ha seguito le orme del padre diventando ingegnere; Luca frequenta l’ultimo anno di liceo. A completare la famiglia c’è un Border Collie, "anche lui maschio". Durante la puntata Luigi ha spiegato che un’eventuale vincita importante sarebbe destinata soprattutto ai figli. La sua grande passione – condivisa con Gerry Scotti – è la musica rock.

A questo link è possibile vedere il video integrale della sua partita

Chi vuol essere milionario 2026, tutti i campioni di questa edizione

Partita lo scorso 7 dicembre, la nuova edizione di di Chi vuol essere milionario ha raggiunto la sua settima emissione. Ecco chi sono i campioni delle puntate finora andate in onda su Canale 5 e quanto hanno vinto:

