Chi vuol essere milionario, trionfa Federico e Gerry Scotti show: "Si chiama cu*o". Poi la bordata a Maria De Filippi Il 43enne Federico conquista il torneo e vince 150mila euro: ecco cosa è successo nella terza puntata di Chi vuol milionari del 21 dicembre 2025

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La terza puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, andata in onda ieri, domenica 21 dicembre, ha incoronato il nuovo campione: Federico. Dopo le prime due serata di grande successo, in cui Filippo aveva vinto 100mila euro e Vittoria Licari aveva raggiunto il premio massimo di 1 milione di euro, la terza serata del quiz show di Canale 5 ha regalato emozioni e momenti divertenti grazie alla conduzione di Gerry Scotti e al meccanismo del torneo, che quest’anno ha introdotto nuove regole e qualificazioni serrate. Ecco cosa è successo.

Chi vuol essere milionario, cosa è successo nella puntata del 21 dicembre

Anche la puntata di ieri di Chi vuol essere milionario ha visto dieci aspiranti concorrenti sfidarsi nelle qualificazioni, con solo tre di loro che hanno guadagnato l’accesso alla scalata finale verso il montepremi della serata. I finalisti sono risultati Sara – prima classificata al termine di Q1, Q2 e Q3 – poi Mauro, secondo, e Federico, terzo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Federico, 43 anni, è stato il primo a sedersi davanti a Gerry Scotti per inaugurare il torneo della terza puntata. Ha scelto di fissare la sua asticella a 70mila euro e ha risposto correttamente alle prime sette domande. All’ottavo quesito, ha deciso di utilizzare lo "switch", trovandosi davanti questa domanda:

"Perché ancora negli anni ’30 del Novecento, nel West Side di Manhattan, prestava servizio un gruppo di cowboy?"

Federico ha chiesto l’aiuto del gemello che l’ha accompagnato in studio, un professore di Liceo Classico, ma anche lui dopo averci ragionato a lungo ha ammesso di non avere una risposta certa: "Non voglio fare il gradasso. Per me la risposta giusta potrebbe essere la C, ‘scortavano i treni merci’. Però finora hai giocato bene, hai rischiato, ora sarei cauto e mi fermerei". Il concorrente ha seguito il consiglio e ha deciso di non rispondere alla domanda, fermandosi così al settimo scalino della sua scalata (ma la sensazione del fratello era giusta). Dopo di lui ha giocato Mauro, che però è caduto alla sesta domanda, non riuscendo a riconoscere una frase di Martin Luther King (confondendolo con Malcom X). A chiudere la serata è stata Sara, prima classificata alle qualificazioni, ma anche lei si è bloccata a quota 100mila euro a causa di un quesito sul regista Alfred Hitchcock. A trionfare, quindi, è stato proprio Federico che ha incassato 150mila euro.

Lo show di Gerry Scotti: "Si chiama cu*o", poi la frecciata a Maria De Filippi

Durante la puntata non sono mancati un paio di siparietti simpatici messi in scena dal conduttore. Il primo durante le qualificazioni d’inizio puntata, quando l’aspirante concorrente Barbara ha ammesso di aver dato una risposta a caso (azzeccandola) a una domanda sul derby d’Italia (Inter-Juve), scatenando un commento colorito di Gerry Scotti: "Si chiama cu*o quello!". Poi, all’inizio della scalata di Federico, il conduttore lombardo ha ironizzato sul lavoro di Albert Einstein, facendo una frecciatina bonaria su Maria De Filippi:

"Sai che Einstein ha vissuto anche a Pavia, pare che si fosse invaghito di una Maria De Filippi giovanissima. Poi lui è andato in Svizzera e non si sono visti più".

Chi è Federico, il terzo campione di Chi vuol essere milionario

Federico, terzo campione di Chi vuol essere milionario 2025, è originario di Tricase (Lecce) ma vive da tempo a Civitanova Marche. Ha studiato Design al Politecnico di Torino e in passato ha lavorato alcuni anni come disegnatore automobilistico, ma ha scelto di cambiare percorso professionale per garantire maggiore stabilità alla famiglia. Attualmente lavora come archivista presso l’Archivio di Stato a Camerino e Macerata: "Cataloghiamo documenti molto antichi, dall’alto Medioevo al ‘900. Li proteggiamo, curiamo e facciamo modo che gli studiosi o i curiosi riescano ad avere le notizie che cercano" ha spiegato, scatenando l’ammirazione di Gerry Scotti: "Il tuo è un lavoro meraviglioso".

Federico è padre di quattro figli: Edoardo di 13 anni, Adriano di 12, Matilde di 8 e Ascanio di 4. In trasmissione era accompagnato dal fratello gemello, professore in un liceo classico. Prima di iniziare a giocare, ha raccontato di aver sempre sognato di sedersi sulla poltrona di Chi vuol essere milionario: un desiderio realizzato finalmente ieri, con una vittoria che gli permette di portare a casa un ricchissimo premio di 150mila euro.

Potrebbe interessarti anche