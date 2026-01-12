Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Andrea: il lavoro in serie A e la mossa (storica) di Gerry Scotti L'emiliano Andrea si ferma all'ottava domanda e incassa 150mila euro: ecco cosa è successo nella sesta puntata di Chi vuol essere milionario dell'11 gennaio 2026.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Ieri, 11 gennaio, su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Anche questa volta il traguardo da 1 milione di euro non è stato raggiunto – l’ultima a riuscirci resta Vittoria Licari lo scorso 14 dicembre – ma la serata ha comunque regalato suspense, colpi di scena e un nuovo campione. A vincere è stato Andrea, da Reggio Emilia, che ha concluso la sua scalata fermandosi a 150mila euro, conquistando così la puntata e il titolo di campione in carica. Ecco com’è andata.

Chi vuol essere milionario: cosa è successo nella puntata di ieri (11 gennaio)

La nuova puntata di Chi vuol essere milionario si è aperta con Gerry Scotti che ha presentato i 10 aspiranti concorrenti impegnati nelle qualificazioni, accompagnando il tutto con una delle sue metafore diventate ormai iconiche:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Immaginate di essere all’Arc de Triomphe, il premio più prestigioso dei cavalli purosangue… e allora ditemi: siete ronzini o purosangue? Lasciate stasera gli asini e i ronzini che appartengono di più alla mia categoria. Io so che siete bravi, ma qui davanti a me c’è posto solo per tre di voi".

Le qualificazioni, divise in Q1, Q2 e Q3, hanno decretato il terzetto di concorrenti che si sarebbe giocato la scalata al milione:

Andrea e Giovanni , entrambi con 12 risposte esatte , ma con Andrea primo grazie al minor tempo impiegato

e , entrambi con , ma con Andrea primo grazie al Riccardo, terzo classificato

La struttura del gioco resta invariata: 10 domande, dai 10mila euro fino al milione, con i tre aiuti classici (50 e 50, esperto, switch).

La partita di Riccardo – Il primo a sedersi sulla celebre poltrona è Riccardo, da Palermo, professore di italiano e geostoria in un liceo di Torino. Fissa il suo traguardo intermedio a 70mila euro e supera senza difficoltà le prime sei domande. Il suo percorso si interrompe però alla settima domanda da 150mila euro, quando non riesce a rispondere correttamente al quesito su per quale cantante fossero state inizialmente scritte le canzoni "Come mai" e "Una canzone d’amore", poi portate al successo dagli 883 di Max Pezzali.

La risposta esatta era Massimo Ranieri.

Giovanni e il colpo di scena della riserva – Il secondo concorrente è Giovanni, ingegnere informatico napoletano che vive tra Napoli e Londra. Gerry Scotti lo definisce scherzosamente "un capoccione", ma la sua avventura dura pochissimo: si ferma alla terza domanda. Ed è qui che arriva il colpo di scena. "Colpo di scena, è la prima volta che accade", annuncia Scotti, spiegando un comma del regolamento: "Se uno dei tre ammessi perde entro la terza domanda, può giocare la riserva".

Entra così in gioco Nicolò da Pisa, quarto classificato alle qualifiche. Il concorrente ripescato vive a Milano e lavora per un’azienda informatica. Fissa il traguardo a 100mila euro, ma anche il suo percorso si rivela sfortunato: si ferma alla seconda domanda da 30mila euro, su un quesito legato al Vesper Martini tanto amato da James Bond.

La scalata vincente di Andrea – Si arriva quindi all’ultimo concorrente della puntata, Andrea, primo classificato nelle qualifiche. Nato a Reggio Emilia e residente a Bibbiano, lavora come tutor delle giovanili del Parma Calcio, club che milita nel campionato di calcio di serie A. Andrea strategicamente decide di piazzare la sua asticella a 70mila euro, la cifra raggiunta da Riccardo, che gli garantirebbe automaticamente la vittoria della puntata (avendo vinto le qualifiche). La sua scalata parte fortissimo. Risponde senza esitazioni alle prime domande, tra cui: il cameo illustre nel film Incontri ravvicinati del terzo tipo (François Truffaut) e il sequel de Le avventure di Tom Sawyer (Le avventure di Huckleberry Finn). La sua velocità colpisce anche Gerry Scotti: "Oh, tra un quarto d’ora dobbiamo andare a casa qui". Andrea continua con un filotto impressionante, rispondendo correttamente alle domande su Lucio Fontana, sul caso Dreyfus e sulla vittoria della Francia di Platini agli Europei, arrivando così a 70mila euro e conquistando la certezza matematica della vittoria. Ma non si ferma. Alla sesta domanda da 100mila euro indovina che l’Indonesia è attraversata dall’Equatore.

Alla settima domanda da 150mila euro, Gerry gli chiede:

"Stando a una sua dichiarazione, al primo posto tra i film preferiti da Donald Trump c’è…".

Dopo aver macinato risposte, stavolta Andrea ammette: "Non ne ho la più pallida idea". Però dopo aver chiesto l’aiuto della compagna Federica, ragiona e alla fine decidere di puntare su Quarto Potere, il capolavoro di Orson Welles che parla della scalata verso il potere di un magnate americano: "Anche se Trump, per l’opinione che ho di lui, potrebbe anche non sapere che esista questo film". Risposta esatta. Andrea sale a 150mila euro.

L’ottava domanda da 200mila euro è però decisiva:

"In quale particolare luogo del Vaticano nel 1845 Papa Gregorio XVI offrì un rinfresco in onore dello zar di Russia Nicola I?"

Le opzioni sono:

Cappella Sistina

Cripta di San Pietro

Palla dorata sopra il Cupolone

Cappella della Pietà di Michelangelo

Senza più aiuti, Andrea brancola nel buio e decide di fermarsi:

"In certi momenti bisogna sapersi fermare. Giocarsi 80mila euro mi sembra eticamente poco corretto. Ho troppi dubbi, mi fermo".

La risposta corretta era la Palla dorata sopra il Cupolone, un luogo che Andrea aveva persino visitato in passato. Ma la scelta prudente non rovina il finale: 150mila euro in tasca.

Chi è Andrea, nuovo campione di Chi vuol essere milionario e quanto ha vinto

Andrea è il nuovo campione di Chi vuol essere milionario. Tutor delle giovanili del Parma Calcio, segue quotidianamente ragazzi minorenni tesserati nel vviaio del club, spesso stranieri o italiani che vivono lontano da casa: "Devono essere tutelati e bisogna seguire la loro vita nel percorso scolastico ma soprattutto al di fuori – racconta – Al momento seguo 16 ragazzi". Vive una relazione con la compagna Federica da 15 anni, e Gerry Scotti scherza: "Lo posso dire? Lei vive a casa sua e lui vive a casa sua. Questo è il vero segreto del loro amore". Andrea sorride sornione e conferma: "Ci vogliamo benissimo".

Grande lettore – ‘divora’ tre quotidiani al giorno – il campione di Chi vuol essere milionario torna a casa con un ricco assegno da 150mila euro, diventando il protagonista assoluto della sesta puntata del game show di Canale 5.

Chi vuol essere milionario 2026, tutti i campioni di questa edizione

L’edizione 2025/2026 di Chi vuol essere milionario ha raggiunto la sua sesta emissione. Ecco chi sono i campioni delle puntate finora andate in onda su Canale 5 e quanto hanno vinto:

Potrebbe interessarti anche