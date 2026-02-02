Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Alberto: quanto ha vinto e perché ha fatto impazzire Gerry Scotti Il farmacista Alberto trionfa nella nona puntata di Chi vuol essere milionario e Gerry Scotti lo esalta: "Il concorrente ideale", ecco cosa è successo ieri 1 febbraio.

Nona puntata di Chi vuol essere milionario, il quiz show condotto da Gerry Scotti e in onda la domenica sera su Canale 5. Nonostante un lieve calo d’ascolti registrato nelle ultime due puntate, il programma resta uno dei punti di forza della domenica televisiva italiana. Anche l’appuntamento del 1 febbraio ha regalato una serata intensa, emozionante e combattuta fino all’ultima domanda.

Ancora una volta il milione di euro non è stato assegnato, un traguardo raggiunto in questa edizione solo da Vittoria Licari, vincitrice della seconda puntata. A fine serata, però, il conduttore ha staccato un assegno da 100mila euro, finito nelle mani di Alberto, giovane farmacista piemontese che ha sinceramente impressionato il conduttore per preparazione, lucidità e brillantezza.

Chi vuol essere milionario, cosa è successo nella puntata del 1 febbraio

Gerry Scotti apre la nuova puntata del suo quiz show con la solita verve:

"Grazie di cuore, un’altra domenica nelle vostre case, un’altra serata che resterà nei vostri ricordi e in quelli dei 10 protagonisti che sono qui con noi. Siete la quint’essenza di Chi vuol essere milionario. Perché il pubblico ce lo dice: belle le domande, bello lo spettacolo, più è interessante la persona che gioca, più interessante seguire la scalata. Ormai le Olimpiadi si avvicinano, siete pronti a questo slalom? O a questa discesa libera? Sapete che potete vincere o perdere per 1 solo centesimo?".

Poi, come già anticipato durante la puntata de La Ruota della Fortuna, annuncia che anche a Chi vuol essere milionario i premi non vorranno più liquidati in gettoni d’oro ma tramite bonifico: "Pensate che era una proposta che avevo fatto agli autori già nella prima edizione, ora siamo nel 2026 e finalmente hanno accettato la proposta. Siamo usciti dal Medioevo"

Come da tradizione, la puntata si apre con le qualifiche, necessarie a scremare il gruppo dei dieci aspiranti concorrenti. Le selezioni sono divise in tre manche – Q1, Q2 e Q3 – per un totale di 15 domande. Al termine emerge il trio che si siederà davanti al conduttore per tentare la scalata finale: primo Luigi con 13 risposte esatte, secondo Alberto con 12, terzo Michael con 12.

La partita di Manuel – Ad aprire la scalata è Michael, ingegnere aerospaziale e program manager in una grande industria italiana del settore, sposato con Milena e padre di due figli. Fissa il suo traguardo a 150mila euro e risponde esattamente a domande sulle unità di misura, Marlon Brando, Parco Nazionale di Yellowstone, aritmetica. Cade però alla quinta domanda, dedicata al combustibile che alimenta la fiaccola olimpica (Bio GPL).

La scalata di Alberto – Tocca poi ad Alberto, da Trecate, 34 anni, farmacista nell’attività di famiglia insieme alla madre. Ex istruttore di crossfit, oggi appassionato di corsa, si presenta citando Tiziano Terzani come suo "maestro laico" ed è accompagnato dall’amico Mattia, ingegnere. Decide di fissare il traguardo alla sesta domanda, a quota 100mila euro. La sua partita parte fortissimo: individua chi non è un cavaliere Jedi di Star Wars, spiega senza esitazioni la "supercazzola" e riconosce l’armadillo come coscienza del protagonista nei fumetti di Zerocalcare, raggiungendo rapidamente quota 30mila euro. "Tanto di cappello – dice sorpreso Gerry Scotti – ci sta spiegando tutto lui, bravissimo". Indovina poi il simbolo del Cammino di Santiago, la conchiglia, raccontando di aver percorso due volte il cammino fino a Santiago di Compostela. Alla quinta domanda, da 70mila euro, dedicata alla ricetta più cercata su Google in Italia nel 2025, ammette: "Non la so". Usa il 50:50 e risponde correttamente: il casatiello napoletano. "Veloce, bravo, sveglio. Il classico concorrente essenziale, quelli che piacciono a me. Sei il concorrente ideale del mio programma", continua a elogiarlo il conduttore. Alla sesta domanda individua correttamente l’origine del nome dei Pinguini Tattici Nucleari, ispirato a una birra scozzese, e raggiunge il traguardo prefissato. Prosegue, superando anche il quesito da 150mila euro sull’ispirazione de La persistenza della memoria di Dalí.

La sua scalata, quindi, arriva a quota 200mila euro:

"Nessun progresso, nessuna rivoluzione, nessuna guerra, potrà mai valere una singola lacrima di un bambino", è una citazione attribuita a…"

Queste le 4 opzioni:

Lev Tolstoj

Fedor Dostoevsky

John Lennon

Hannah Arendt

Alberto ragiona sul quesito. pensa di escludere i due scrittori russi e sembra orientato su John Lennon. Decide però di chiedere l’aiuto dell’amico Mattia, che prova a orientarlo sui Dostoevsky o Tolstoj ma alla fine il concorrente decide di puntare sul cantante dei Beatles, sbagliando risposta: l’autore di quel pensiero è stato Dostoevskij, quindi si ferma a 100mila euro.

Il flop di Luigi – A chiudere la puntata di Chi vuol essere milionario del 1 dicembre è Luigi, istrionico giornalista in pensione, che fissa il suo traguardo a quota 100mila euro che gli permetterebbe di eguagliare Alberto e laurearsi campione in virtù del primo posto conquistato nelle qualifiche. La sua scalata parte con risposte vincenti su Deus ex machina, sul gol di mano di Maradona ai Mondiali 1986 e sul film A qualcuno piace caldo e su George Orwell. Poi risolve con l’aiuto dell’amica Egle un quesito sulle missioni Apollo, che lo porta a quota 70mila euro. Luigi però si ferma alla sesta domanda sulla canzone cantata da Laura Pausini a tre anni (Ramaya di Afric Simone). Il campione della nona puntata di Chi vuol essere milionario è quindi Alberto, vincitore dell’assegno finale da 100mila euro.

Chi è Alberto, nuovo campione di Chi vuol essere milionario

Nato nel 1991, Alberto vive in provincia di Novara e gestisce la farmacia di famiglia insieme alla madre Piera. È fidanzato con Silvia e pratica la corsa a livello amatoriale, dopo un passato da istruttore di crossfit. Durante la puntata ha raccontato la sua profonda passione per le opere di Tiziano Terzani, che considera il suo "maestro laico". Nel corso della serata ha condiviso anche un momento personale molto intenso, legato al Cammino di Santiago, che ha percorso due volte.

"Un’esperienza che ti cambia la vita, la consiglio a tutti. Perché l’ho fatto? È stato un segno del destino. Un giorno ero sul lago di Como e ho ricevuto una telefonata in cui mi è stata annunciata la morte di mia nonna. Sono entrato in una chiesa per dedicarle un pensiero e ho visto che era la chiesa di San Giacomo, che è Santiago in spagnolo. Quindi avevo già questa idea e ho detto: partiamo, è ora di andare. È stato bello e commovente"

Chi vuol essere milionario, campioni e vincite dell’edizione 2026

Iniziata lo scorso 7 dicembre, la nuova edizione di di Chi vuol essere milionario di Gerry Scotti ha raggiunto ieri sera la sua nona emissione. Ecco chi sono i campioni delle puntate finora andate in onda su Canale 5 e quanto hanno vinto:

