Chi deve vincere Sanremo 2026? Fedez-Masini, Sal Da Vinci, Arisa, Serena Brancale o una sorpresa: il sondaggio

Chi sarà il vincitore del Festival 2026? Vota il sondaggio di Libero Magazine in vista della finalissima di stasera 28 febbraio.

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La febbre per Il Festival di Sanremo 2026 è ormai arrivata al punto massimo: siamo alla vigilia della finale e, dopo classifiche parziali e ribaltamenti, la domanda è più viva che mai: chi vincerà questa edizione del Festival? Se nelle settimane precedenti si poteva solo ipotizzare uno scenario, oggi il quadro è più delineato, ma tutt’altro che definitivo. Negli anni abbiamo visto più volte pronostici clamorosamente smentiti dal palco dell’Ariston. E anche stavolta nulla è davvero scritto. Proprio per questo, vi invitiamo a dire la vostra votando il sondaggio in fondo alla pagina: secondo voi chi merita la vittoria?

Vincitore Sanremo 2026: i favoriti in vista della finale

Alla vigilia dell’ultima serata, Fedez e Marco Masini risultano tra i nomi più accreditati, con una quota di 2.50. Le loro esibizioni hanno acceso il dibattito e consolidato una posizione di vertice delle scommesse, ma questo non significa che la corsa sia chiusa. Mai come questa edizione risulta davvero difficile definire chi potrebbe vincere.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Subito dietro troviamo Sal Da Vinci a 3.00, distanza minima che racconta una sfida apertissima. Il suo percorso durante la settimana ha mostrato una crescita costante e una risposta importante da parte del pubblico. Ma sarà sufficiente per il sorpasso finale?

Serena Brancale, proposta a 5.00, resta pienamente in corsa. Se prima dell’inizio era indicata come una delle principali favorite, l’andamento delle serate ha reso la competizione più serrata. Tuttavia, proprio nelle finali di Sanremo abbiamo spesso assistito a rimonte sorprendenti.

Arisa segue a 7.00, confermandosi un nome solido. La sua esperienza e la capacità interpretativa potrebbero rivelarsi decisive nel momento clou. Tommaso Paradiso è a 11.00, mentre Sayf si attesta a 21.00. Più indietro Ditonellapiaga a 26.00 e Nayt a 36.00. Quote che non escludono da un possibile colpo di scena.

Sanremo 2026, il sondaggio definitivo sul vincitore

Il sistema di voto, che unisce televoto, sala stampa e radio, può ribaltare ogni previsione. Non sarebbe la prima volta che un artista dato per favorito venga superato all’ultimo, o che un nome considerato più defilato riesca a conquistare il podio. Proprio per questo, il vostro parere conta. Chi vi ha convinto di più? Chi ha saputo emozionarvi davvero? Partecipate al sondaggio in fondo alla pagina e fate sentire la vostra voce.

Niente è deciso fino all’ultima proclamazione. Quella di oggi sarà una delle finali più incerte degli ultimi anni, portando ad una corsa alla vittoria senza precedenti. Quindi ora tocca a voi: votate il sondaggio in fondo alla pagina e diteci chi, secondo voi, alzerà il trofeo di Sanremo 2026.

Personaggi

Sal Da Vinci

Serena Brancale

Marco Masini

Arisa

