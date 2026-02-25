Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Chi vince Sanremo 2026, la prima serata cambia tutto: Serena Brancale delude, boom di Arisa e nuovo favorito

Una coppia scala le previsioni dei bookmakers e sorpassa la favorita alla vigilia. Salgono anche le quotazioni di Ditonellapiaga e Sal Da Vinci. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

La prima serata di Sanremo 2026 ha già cambiato le carte in tavola. Dopo aver ascoltato i trenta brani in gara, e scoperto la classifica parziale, i bookmaker hanno prontamente aggiornato le quote per la vittoria finale del Festival. E il quadro che emerge è sensibilmente diverso rispetto alle previsioni della vigilia. Ecco qui sotto tutti i dettagi.

Sanremo 2026, le nuove quote dopo la prima serata

La sorpresa più grande riguarda la coppia formata da Fedez e Marco Masini, che ha scalato le classifiche delle scommesse fino a conquistare il primissimo posto. Secondo gli esperti Sisal, la loro vittoria è ora offerta al momento a 2,75, mentre Serena Brancale si attesta appena dietro con 3,25. Per settimane la cantante pugliese era stata considerata la grande favorita, con quote tra le più basse del tabellone. La prima esibizione, però, sembra aver ridimensionato questa certezza, aprendo la corsa a scenari decisamente meno scontati. Anche se la Brancale resta comunque tra le prime candidate per la vittoria.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il boom di Arisa e gli outsider da tenere d’occhio

Un’altra novità arriva dalla risalita di Arisa, che con la sua "Magica favola" ha conquistato quota 6,00, inserendosi di diritto nel gruppo delle candidate (serie) alla vittoria finale. Subito dopo si apre un gruppetto di artisti che potrebbero sorprendere. Sal da Vinci, con la sua "Per sempre sì" (erede ideale di quel filone nazional popolare inaugurato con "Rossetto e caffè"), è offerto a 9,00. Mentre Ditonellapiaga, già entrata nella prima top 5, è data a 12,00 e sembra avere le carte in regola per dominare le prossime serate.

Da non sottovalutare anche Fulminacci, il vero outsider di questa edizione secondo i bookmakers. Quotato a 20,00, il cantautore romano potrebbe essere il "Lucio Corsi" di questa edizione, capace cioè di rimontare dalla retroguardia e piazzare il colpo in finale. E con l’apertura del televoto da questa sera, l’incognita del pubblico da casa potrebbe cambiare ancora una volta l’ordine delle cose.

L’elenco completo delle nuove quote di Sanremo 2026

Ecco la classifica attuale dei cantanti stilata in base alle quote, con in testa Fedez e Masini e sul podio le sorprendenti Arisa e Serena Brancale:

  • Fedez e Masini – 2,75
  • Serena Brancale – 3,25
  • Arisa – 6,00
  • Sal da Vinci – 9,00
  • Ditonellapiaga – 12,00
  • Tommaso Paradiso – 16,00
  • Sayf, Fulminacci – 20,00
  • Nayt, Enrico Nigiotti – 50,00
  • Ermal Meta, Bambole di pezza, Maria Antonietta e Colombre – 66,00
  • Malika Ayane, Tredici Pietro, Eddie Brock, Levante, Luché, Michele Bravi, Lda e Aka 7even – 100,00
  • Mara Sattei, Chiello – 200,00
  • Patty Pravo, Dargen D’Amico, Raf, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, J-Ax, Leo Gassman, Samurai Jay – 300,00.

Potrebbe interessarti anche

Sanremo 2026, la prima serata del Festival - anticipazioni, ospiti, conduttori e scaletta

Sanremo 2026, la prima serata del Festival: anticipazioni, ospiti, scaletta ufficiale e chi canta stasera

Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman aprono la prima serata della kermesse: Tizian...
Carlo Conti

Chi deve vincere il Festival di Sanremo 2026? Da Fedez ad Arisa e le alternative (sorprendenti): il sondaggio

Tra quote, pareri social e percezione del pubblico, non è semplice capire potrebbe v...
Fedez - Serena Brancale

Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop

Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Cont...
Carlo Conti

Sanremo 2026, Carlo Conti al Tg1 svela la lista dei Big: da Patty Pravo a Serena Brancale, chi ci sarà

Carlo Conti ha comunicato la lista dei 30 big in gara a Sanremo 2026 tra grandi sorp...
Carlo Conti e Laura Pausini - Sanremo 2026

Sanremo 2026, anticipazioni seconda serata: ospiti, scaletta, orari e chi canta stasera

Affiancato da Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, Carlo Conti conduce il secondo ...
Carlo Conti

FantaSanremo al via: iscrizioni aperte e svelate tutte le cifre (con sorpresa Fedez). Come si gioca

Oggi mercoledì 7 gennaio inizia ufficialmente il fantasy game del Festival della can...
Chi vince Sanremo 2026

Chi vince Sanremo 2026, quote (e polemiche). Fedez, Arisa e Raf: il favorito e il flop già scritto

Dopo l’annuncio ufficiale dei cantanti in gara al prossimo Festival sono già emerse ...
Sanremo 2026 chi vince secondo i social: Fedez, Lamborghini, Brancale

Sanremo 2026, chi vince secondo i social: pronostici ribaltati e Fedez in pole (con sorpresa Lamborghini)

Se a contare per la vittoria fossero i follower su Instagram non ci sarebbero dubbi:...
Tony Pitony e Francesca Fagnani

Sanremo 2026, i duetti ufficiali: sorpresa Tony Pitony, Fagnani spiazza, canta anche Renato Pozzetto

Carlo Conti, in diretta dal Tg1 ha svelato i duetti della serata cover di Sanremo 20...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Serena Brancale

Serena Brancale
Arisa

Arisa
Fulminacci

Fulminacci
fedez

Fedez

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963