Chi vince Sanremo 2026, la prima serata cambia tutto: Serena Brancale delude, boom di Arisa e nuovo favorito Una coppia scala le previsioni dei bookmakers e sorpassa la favorita alla vigilia. Salgono anche le quotazioni di Ditonellapiaga e Sal Da Vinci. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

La prima serata di Sanremo 2026 ha già cambiato le carte in tavola. Dopo aver ascoltato i trenta brani in gara, e scoperto la classifica parziale, i bookmaker hanno prontamente aggiornato le quote per la vittoria finale del Festival. E il quadro che emerge è sensibilmente diverso rispetto alle previsioni della vigilia. Ecco qui sotto tutti i dettagi.

Sanremo 2026, le nuove quote dopo la prima serata

La sorpresa più grande riguarda la coppia formata da Fedez e Marco Masini, che ha scalato le classifiche delle scommesse fino a conquistare il primissimo posto. Secondo gli esperti Sisal, la loro vittoria è ora offerta al momento a 2,75, mentre Serena Brancale si attesta appena dietro con 3,25. Per settimane la cantante pugliese era stata considerata la grande favorita, con quote tra le più basse del tabellone. La prima esibizione, però, sembra aver ridimensionato questa certezza, aprendo la corsa a scenari decisamente meno scontati. Anche se la Brancale resta comunque tra le prime candidate per la vittoria.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il boom di Arisa e gli outsider da tenere d’occhio

Un’altra novità arriva dalla risalita di Arisa, che con la sua "Magica favola" ha conquistato quota 6,00, inserendosi di diritto nel gruppo delle candidate (serie) alla vittoria finale. Subito dopo si apre un gruppetto di artisti che potrebbero sorprendere. Sal da Vinci, con la sua "Per sempre sì" (erede ideale di quel filone nazional popolare inaugurato con "Rossetto e caffè"), è offerto a 9,00. Mentre Ditonellapiaga, già entrata nella prima top 5, è data a 12,00 e sembra avere le carte in regola per dominare le prossime serate.

Da non sottovalutare anche Fulminacci, il vero outsider di questa edizione secondo i bookmakers. Quotato a 20,00, il cantautore romano potrebbe essere il "Lucio Corsi" di questa edizione, capace cioè di rimontare dalla retroguardia e piazzare il colpo in finale. E con l’apertura del televoto da questa sera, l’incognita del pubblico da casa potrebbe cambiare ancora una volta l’ordine delle cose.

L’elenco completo delle nuove quote di Sanremo 2026

Ecco la classifica attuale dei cantanti stilata in base alle quote, con in testa Fedez e Masini e sul podio le sorprendenti Arisa e Serena Brancale:

Potrebbe interessarti anche