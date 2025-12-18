Chi vince il Grande Fratello, Anita favorita ma spunta un rivale inatteso. Le quote sorprendenti Le quote per la vittoria finale danno in netto vantaggio la gieffina. Ma alle sue spalle si avvicina il fidanzato, che però dovrà superare lo scoglio del primo televoto.

La finale del Grande Fratello 2025 si annuncia più incerta del previsto, almeno a livello di quote. Le lavagne dei bookmaker confermano Anita come grande favorita per la vittoria, ma alle sue spalle, a sorpresa, Jonas sta guadagnando terreno. Mentre lo strano caso di Omer divide clamorosamente quotazioni e sondaggi web. Ecco tutti i dettagli.

Chi vince il Grande Fratello, il vantaggio di Anita e il rivale a sorpresa

Secondo le ultime quote proposte da Sisal, Anita è la concorrente da battere. La sua vittoria al Grande Fratello 2025 è proposta a 1,90, segnale di una fiducia altissima da parte degli analisti. La giovane concorrente, protagonista fin dalle prime settimane e sempre al centro delle dinamiche della Casa, ha costruito un percorso costante, con un seguito solido sia al televoto che sui social. Ma i giochi non sono comunque fatti.

Alle sue spalle, infatti, il primo inseguitore è Jonas. La sua quota, stabile a 3,50, lo conferma come il principale rivale nella corsa alla vittoria. Il modello, entrato con un profilo più basso, è cresciuto molto nelle ultime puntate, guadagnando consenso grazie ai rapporti instaurati nella Casa e alla love story proprio con Anita, che ha dato vita a una delle coppie simbolo di questa edizione.

Il caso Omer che divide il web

La vera sorpresa, guardando alle quote, è invece Omer. Sui social e nei sondaggi online è uno dei concorrenti più acclamati. E in diversi poll dedicati al vincitore del GF, il suo nome compare stabilmente tra i primi, spesso testa a testa con Anita o Jonas. Eppure, la quota di Omer resta relativamente alta. Sisal lo propone vincente a 9.00, nettamente dietro alla coppia Anita‑Jonas. Uno scarto che sorprende chi segue le dinamiche online, dove Omer viene spesso definito il più sincero e quello con più valori. Ma il distacco tra percezione social e pronostico dei bookmaker suggerisce che, pur essendo amatissimo in rete, Omer abbia ancora da colmare un gap nei blocchi di voto ‘organizzati’ che fanno la differenza nelle fasi finali. Se sarà in grado di farlo, lo scopriremo soltanto nella puntata di stasera.

Il primo televoto e la sfida immediata tra Omer e Jonas

Intanto, vale la pena di ricordare che la puntata di questa sera si aprirà subito con un verdetto pesantissimo. Il primo televoto della finale metterà di fronte proprio Omer e Jonas, con uno dei due destinato a fermarsi a un passo dal sogno. I sondaggi sul televoto mostrano un equilibrio quasi perfetto, con Jonas leggermente in vantaggio al momento. Chi passerà tra Omer e Jonas, oltre a giocarsi la vittoria, avrà anche un ruolo chiave nel ‘drenare’ consensi altrui: se restasse in gioco Jonas, ad esempio, potrebbe catalizzare una parte dei voti contrari ad Anita, mentre un Omer finalista potrebbe intercettare sia il tifo contro che una fetta di chi lo considera meritevole di riscatto. Staremo a vedere cosa accadrà.

