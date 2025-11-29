Chi vince Ballando con le stelle 2025, sorpresa Fialdini: la quota (spiazzante) e la vera rivale di Barbara D’Urso Stando ai numeri dei bookmaker Fialdini sarebbe ancora la terza favorita nonostante il ritiro (momentaneo?) per infortunio. Ecco chi sono le prime due papabili vincitrici.

Manca meno di un mese alla finale di Ballando con le Stelle e l’attesa tra i fan del talent show di Milly Carlucci è altissima. Stasera, 29 novembre 2025, andrà in onda la quartultima puntata, un appuntamento che potrebbe già fornire indizi importanti sui possibili vincitori. Come sempre, tra colpi di scena, emozioni e voti del pubblico, nulla è scontato. I bookmakers hanno già stilato una classifica provvisoria dei favoriti, ma gli eventi recenti e alcune vicende personali dei concorrenti rendono la corsa alla vittoria ancora apertissima. Tra i nomi più quotati ci sono Andrea Delogu e Barbara d’Urso, ma attenzione anche a Francesca Fialdini, attualmente out per infortunio, che potrebbe rientrare in gara grazie al ripescaggio e sorprendere tutti.

Chi vince Ballando con le stelle 2025, le favorite: Delogu e D’Urso

Secondo le quote aggiornate fornite da Sisal, le due principali favorite alla vittoria di Ballando con le stelle 2025 sono Andrea Delogu e Barbara d’Urso, entrambe quotate a 2.50. Per Andrea Delogu, l’edizione è stata particolarmente difficile: la tragedia familiare che ha colpito la conduttrice, con la morte del fratello 18enne Evan in un incidente stradale, aveva inizialmente fatto pensare a un suo ritiro. Dopo aver saltato due puntate, la conduttrice di La Porta magica è tornata in pista insieme al maestro Nikita, riuscendo a conquistare il pubblico grazie al coraggio dimostrato e all’empatia suscitata dalla sua vicenda personale. La simpatia e il sostegno degli spettatori hanno contribuito a far crescere le sue quotazioni, rendendola una delle principali candidate al trionfo finale. Barbara d’Urso, dall’altro lato, mantiene una posizione di forza grazie alla sua esperienza televisiva e alla costanza nelle performance, ma anche grazie alla sua capacità di tenere banco in ogni puntata con la sua presenza scenica e le immancabili polemiche con la giudice Selvaggia Lucarelli. Inoltre, sua capacità di coinvolgere il pubblico la rendono una rivale temibile, in grado di giocarsi il titolo fino all’ultima puntata.

Francesca Fialdini, l’infortunio e la possibili sorpresa

Alle spalle delle favorite, troviamo Francesca Fialdini, quotata a 3.50. La conduttrice di Da Noi a Ruota Libera si è ritirata sabato scorso a causa di un infortunio alle costole e al piede, suscitando diverse polemiche: alcuni concorrenti l’hanno accusata di aver simulato il problema fisico per poter uscire dalla competizione e rientrare successivamente grazie al ripescaggio previsto nella terzultima puntata. Da lì è nato il cosiddetto lastra-gate che ha monopolizzato l’attenzione negli ultimi giorni, tra accuse, polemiche e l’intervento di Milly Carlucci che proprio stasera potrebbe far chiarezza sulla vicenda. Se il suo rientro dovesse concretizzarsi, Fialdini potrebbe rimescolare le carte e diventare una delle principali contendenti alla vittoria.

Dietro a questo terzetto troviamo poi Fabio Fognini, quotato a 6.00, e concorrenti come Martina Colombari, Filippo Magnini e Paolo Belli, che al momento sembrano avere meno chance di trionfare. Rosa Chemical, quotato a 66.00, appare invece il meno favorito secondo le scommesse. Tuttavia, Ballando con le Stelle ha spesso riservato sorprese, e l’ultima parte della stagione potrebbe regalare colpi di scena inattesi.

Barbara D’Urso 2.50

Andrea Delogu 2.50

Francesca Fialdini 3.50

Fabio Fognini 6.00

Martina Colombari 12.00

Filippo Magnini 16.00

Paolo Belli 20.00

Rosa Chemical 66.00

Nancy Brilli 300.00

Beppe Convertini 500.00

Marcella Bella 500.00

Signora Ciriandoli 500.00

