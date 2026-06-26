Chi sono Marilina e Luana, vincitrici di Money Road 2: tutti i premi (e le polemiche)
Marilina Nardozza e Luana Vollero sis ono portate a casa il montepremi più alto in un finale al cardiopalma: cos’è successo e le news sulla terza stagione
Marilina e Luana sono le vincitrici di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Nessun concorrente di questa seconda edizione del reality show targata Sky e condotta da Fabio Caressa è rimasto a bocca asciutta, ma sono state Marilina Nardozza e Luana Vollero a portarsi a casa il bottino più consistente del montepremi totale di 168.150 euro. Scopriamo tutti i dettagli.
Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: chi ha vinto la seconda edizione del reality show Sky
Finale ricco di emozioni per Money Road 2. Il reality condotto da Fabio Caressa, infatti, ha visto Marilina e Luana conquistare il gradino più alto della classifica finale. Le due concorrenti hanno concluso il percorso con la quota più alta del montepremi rimasto (168.150 euro), portandosi a casa rispettivamente 31.125 euro e 26.800 euro al termine di un’edizione caratterizzata da strategie, sacrifici e inevitabili tensioni tra i partecipanti,arrivate al culmine durante l’ultimo, faticosissimo trekking all’interno del cratere di un vulcano spento (la stanchezza ha contribuito ad accendere gli animi, dando origine a pesanti discussioni, soprattutto tra Simona e Fabrizio). Marilina e Luana sono riuscite a distinguersi nel corso dell’esperimento televisivo per motivi sicuramente diversi ma altrettanto efficaci e il risultato finale ha premiato la strategia della ‘villain’ di questa edizione. Dopo settimane trascorse nella giungla malese tra prove fisiche, tentazioni e confronti, i concorrenti hanno infatti avuto la possibilità di raddoppiare il montepremi di 14.012,50 euro (28.025 euro) a discapito degli ultimi rimasti. Marilina ha scelto di prelevare la quota doppia, penalizzando di fatto Luana che, tuttavia, non è rimasta comunque a bocca asciutta essendosi assicurata il bonus per avere resistito la ‘tentazione’ del cronometro. Tra polemiche, spese condivise, scontri accesissimi e liti tra concorrenti accusati di aver pensato più ai propri bisogni personali che all’interesse collettivo, la seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è stata un altro successo e l’annuncio della terza edizione è già attesissimo e potrebbe arrivare alla presentazione ufficiale dei palinsesti Sky per la stagione 2026/27 il prossimo luglio.
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Le vincite di tutti i concorrenti: quanto hanno vinto Marilina e Luana
- Marilina: 31.125,00 euro
- Luana: 26.800 euro
- Adele: 21.312,50 euro
- Fabrizio: 18.812,50 euro
- Meryem: 18.812,50 euro
- Simona: 18.012,50 euro
- Camilla: 17.012,50 euro
- Roberto: 16.812,50 euro
- Marco: 15.812,50 euro
- Chiara: 15.012,50 euro
- Daniele: 14.012,50 euro
- Sebastiano: 14.012,50 euro
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