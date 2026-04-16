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Chi sarà il nuovo James Bond, Amazon lancia la bomba: "007 degno della leggenda"

Chi prenderà il posto di Daniel Craig come nuovo 007? Amazon ha rotto il silenzio spiegando i piani per continuare la celeberrima saga

Chi sarà il nuovo James Bond? Se lo chiedono tutti, ma Amazon MGM Studios non ha nessuna intenzione di correre. Durante l’ultimo CinemaCon, lo studio ha messo le cose in chiaro: l’erede di Daniel Craig sarà un grande 007.

Il nuovo James Bond sta arrivando: Amazon rompe il silenzio sul prossimo film

Courtenay Valenti, che guida la divisione cinema di Amazon MGM, è stata molto onesta con il pubblico: "Sappiamo che non vedete l’ora, ma ci stiamo prendendo tutto il tempo necessario", ha spiegato. La missione è delicata, perché rilanciare un’icona come 007 dopo i cinque film di Daniel Craig (culminati con No Time to Die nel 2021) è una responsabilità enorme. Al momento circolano diversi nomi – si parla di giovani attori come Jacob Elordi, Callum Turner o Louis Partridge – ma non c’è ancora nulla di ufficiale. Solo speculazioni.

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Se il nome del protagonista è ancora un mistero, quello di chi starà dietro la macchina da presa fa già sognare i fan. La squadra creativa è composta da veri pesi massimi, a partire dalla regia di Denis Villeneuve (Dune), continuando con la sceneggiatura affidata a Steven Knight (il papà di Peaky Blinders) mentre alla produzione abbiamo Amy Pascal e David Heyman. Grazie a questi nomi, "si creano le premesse per qualcosa che è davvero degno dell’eredità di Bond. – ha aggiunto Valenti, spiegando che il nuovo film – sta arrivando, e quando sarà il momento giusto avremo molto altro da condividere con tutti voi."

Il progetto di Amazon per continuare la saga

L’idea è quella di unire un marchio storico a una qualità cinematografica di altissimo livello, per creare qualcosa che sia davvero all’altezza del mito di Bond. Per Amazon non è solo una questione di cinema, ma anche di affari. Dopo aver comprato gli studi MGM nel 2022 per ben 8 miliardi di dollari, James Bond è diventato il loro "gioiello di famiglia". Il prossimo film, che per ora chiamano tutti Bond 26, dovrà essere un successo clamoroso per giustificare l’investimento. Non resta, dunque, che attendere questo fatidico e ormai attesissimo nome.

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