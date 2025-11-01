Chi muore in Stranger Things 5, gli spoiler del trailer annunciano un finale dolorosissimo: urla e lacrime Quale personaggio morirà in Stranger Things 5? Il trailer (e non solo) fornisce spoiler e indizi che annunciano un finale dolorosissimo

Netflix

Stranger Things 5 è sempre più vicina e il primo trailer ufficiale di Netflix non solo ci ha regalato un assaggio delle grandi emozioni che vivremo con gli ultimi episodi della serie, ma ci ha anche dato qualche spoiler importante su ciò che vedremo a partire da fine novembre. La domanda che tutti i fan si pongono è: chi morirà in questa attesa stagione finale? Le ipotesi non mancano, anche se quattro sono i nomi più accreditati.

Stranger Things 5, gli spoiler svelati del trailer

Prima di capire chi sarà a morire in Stranger Things 5, partiamo dagli spoiler arrivati attraverso il trailer, che risultano determinanti per arrivare alla risposta che tutti cercano. Sono molte le scene interessanti che arrivano da questi due minuti, a partire dalla scena nella quale Undici scatena una potente energia rossa. La nostra eroina ha ritrovato i suoi poteri e non solo è capace di volare, ma ha anche acquisito una forza ancor più grande. Nel trailer si comprende che è nel sottosopra insieme a Hopper per una missione che richiede una grande energia, probabilmente per distruggere o liberare qualcosa. Che la loro volontà sia abbattere gli strani muri che circondano il sottosopra? D’altronde, un altro indizio arriva dalla scena in cui Hopper sembra sganciare delle bombe.

Il trailer ci svela inoltre che i Demogorgoni attaccheranno Hawkins su più fronti. In una scena si comprende che prenderanno d’assalto l’ospedale in cui è ricoverata Max, e che starà a Lucas salvarla. In un’altra, invece, sono la madre e la sorellina di Will ad essere sotto attacco: che Vecna abbia deciso di rapirle per avere un’arma contro il gruppo?

E a proposito di gruppo, in una scena del trailer vediamo il team quasi al completo organizzarsi per entrare in azione. Al comando c’è Mike, che pare aver organizzato una vera e propria campagna in stile Dungeons & Dragons. È probabile che, mentre Undici e Hopper scenderanno nel sottosopra, loro agiranno nel mondo reale per infiltrarsi in qualche luogo proibito. Nella stessa scena in cui Will parla col gruppo, si vede Dustin col volto tumefatto. In un momento precedente, Dustin è a scuola e indossa la maglia dell’Hellfire Club, chiaro riferimento a Eddie, che è però creduto uno dei colpevoli delle morti capitate a Hawkins. È probabile che Dustin abbia voluto difendere la memoria dell’amico dagli insulti di qualche compagno di scuola e sia stato per questo picchiato.

Chi muore in Stranger Things 5? Tre possibili morti dolorosissime

Dopo queste premesse, arriviamo alla domanda fatidica: chi morirà in Stranger Things 5? Sono proprio gli spoiler trapelati dal trailer a darci qualche importante indizio su chi rischia di dirci addio.

Una delle scene più drammatiche del trailer di Stranger Things 5 ci mostra Nancy disperata e in lacrime mentre inveisce contro Vecna, dicendo: "Vecna vuole distruggere il nostro mondo e non si fermerà finché non avrà spremuto ogni goccia di dolore". In un’altra scena, la vediamo poi lavarsi via il sangue dalle mani, ancora in lacrime, come se avesse appena perso qualcuno. Ebbene, in una scena precedente ma chiaramente accaduta nello stesso lasso temporale, Nancy è insieme a Jonathan e i due piangono insieme, come se si stessero salutando. Mettendo insieme i punti, pare proprio che possa essere lui a morire in questa stagione, anche se l’idea più diffusa è che Nancy stia invece piangendo per la morte di Steve.

Altra ipotesi molto accreditata è che la morte più drammatica e dolorosa in Stranger Things 5 sarà quella di Will. È ormai chiaro che ci sono cose del ragazzo che non sappiamo ma che vanno avanti, in segreto, sin dalla prima stagione. A confermarlo è la frase di Vecna che chiude il trailer: "Mi aiuterai un’ultima volta", il che presuppone che Will abbia aiutato il mostro anche in precedenza. Ma quante volte e per fare cosa? In altre immagini della quinta stagione, Will urla e soffre mentre sembra gli stia accadendo qualcosa di importante a livello fisico: e se si stesse trasformando in qualcosa di potente e spaventoso? Se fosse lui il mostro più forte, sfruttato da Vecna, e dunque il nemico finale che il gruppo dovrà sconfiggere? Un’ipotesi spaventosa che potrebbe portare ad un finale ancor più drammatico: il sacrificio di Will.

Concludiamo con la terza ipotesi, e forse più scontata: la morte di Undici. Il sacrificio dell’eroina è qualcosa che molti si aspettano in questa stagione, d’altronde alcune immagini del trailer ne danno indizio. Come la frase che la ragazza dice a Mike in un momento in cui sono da soli: "Questa non è come una delle tue campagne, non puoi scriverne la fine", parole che sembrano preannunciare un grande dolore al fidanzato. E forse un indizio sulla morte di Undici e la fine della coppia arriva anche dalla canzone scelta per il trailer, Who Wants to Live Forever dei Queen, un brano che dice "Non c’è tempo per noi" e "Il nostro destino è già stato deciso… Chi desidera amare per sempre? Quando l’amore deve morire".

