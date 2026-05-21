Chi l’ha Visto, Simona Ventura interviene in diretta con una segnalazione tra l’applauso dei social: “Una di noi” La conduttrice ha inviato una foto alla redazione di Federica Sciarelli riguardo il caso della scomparsa di Riccardo Branchini: cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Tutti seguono Chi l’ha visto?. Nella puntata di ieri mercoledì 20 maggio 2026, infatti, Federica Sciarelli ha potuto contare su un contributo ‘illustre’ come quello di Simona Ventura, intervenuta in diretta. La conduttrice ha inviato alla redazione una foto riguardo la scomparsa di Riccardo Branchini e il gesto ha ovviamente scatenato i social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Simona Ventura interviene in diretta a Chi l’ha visto?: perché e la reazione di Federica Sciarelli

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto? andata in onda ieri mercoledì 20 maggio 2026 in prima serata su Rai 3 si è tornati a parlare del caso di Riccardo Branchini, il diciannovenne di Acqualagna sparito nel 2024 nei pressi della diga del Furlo, in provincia di Pesaro. La famiglia del ragazzo ha chiesto di svuotare la diga ma ovviamente lo svuotamento è stato dichiarato incompatibile con la tutela della riserva naturale e la situazione è in fase di stallo. Ieri, tuttavia, a Chi l’ha visto? è arrivata una segnalazione ‘illustre’; Federica Sciarelli ha infatti mostrato una foto scattata a Roma di un ragazzo molto simile a Riccardo. La conduttrice ha quindi svelato un retroscena molto particolare: l’immagine è stata inviata da Simona Ventura. "Questa foto l’ha mandata lei" ha spiegato Sciarelli in diretta.

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Chi l’ha visto?, i social applaudono Simona Ventura

L’intervento di Simona Ventura a Chi l’ha Visto? non è ovviamente passato inosservato. Non si tratta certo della prima star che dimostra di essere una ‘fan’ del programma (qualche tempo fa anche Ilary Blasi aveva svelato sui social di essere un’assidua spettatrice di Federica Sciarelli), ma il contributo in diretta ha ricevuto l’applauso del web. Soprattutto i ‘chilhavisters’ – gli appassionati più accaniti della trasmissione – hanno fatto i complimenti Simona Ventura per il gesto. "La svolta che non ci aspettavamo: Simona Ventura è una di noi", "Pure Simone Ventura guarda Chi l’ha visto", "Oddio Simona Ventura una #chilhavisters" si legge sui social, e ancora: "Simona Ventura segue Chi l’ha visto. La sto rivalutando", "Immaginatevi camminare per strada e vedere la Ventura che vi fa delle foto", "Simona Ventura una di noi: grande Queen Simo".

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