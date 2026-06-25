Chi l’ha Visto, rivolta in diretta per l’addio di Sciarelli: “Chiudete Rai 3”. Il web sceglie Pino Rinaldi come “unico degno erede”, ma lui fa una gaffe La puntata andata in onda ieri sera dopo l’annuncio dell’addio della conduttrice ha scatenato la reazione dei social: “Insostituibile”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’annuncio dell’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha Visto? ha scatenato un vero e proprio terremoto in casa Rai 3. Nella giornata di ieri, infatti, è stato diffuso il comunicato ufficiale della Rai proprio a poche ore dalla diretta della consueta puntata del mercoledì e, durante quest’ultima, il pubblico ha iniziato a farsi ‘sentire’, soprattutto sui social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha Visto?: la reazione del web

Dopo oltre vent’anni le strade di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? si divideranno e – come detto – questo addio lascerà gli appassionati del programma (i cosiddetti #chilhavisters) orfani di colei che è diventata il vero e proprio simbolo del mercoledì di Rai 3. La notizia ha scatenato una vera e propria ‘rivolta’ sui social durante la puntata andata in onda ieri sera. I profili ufficiali della trasmissione sono infatti stati presi d’assalto da migliaia di telespettatori che hanno voluto esprimere affetto, gratitudine, ma soprattutto preoccupazione per il futuro di Chi l’ha Visto?.

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"Federica sei unica, non ci abbandonare", "L’unica giornalista che ammiro. Resta con noi", "Senza di te non ha senso", "No al cambio di conduzione! Protesto" si legge infatti sul web, dove in tanti chiedono a Federisa Sciarelli un dietrofront: "Chi l’ha visto senza la nostra Federica Sciarelli non è lo stesso, ripensaci", "Sciary, non andare via, tu sei insostituibile". L’inquietudine, come detto, è dettata anche da quello che sarà la conduzione del programma in futuro: "Non c’è nessun erede degno, il programma si sciuperebbe", "Che la Rai faccia attenzione a non dare questo programma in mani sbagliate", "Sono 22 anni che ti seguo e sarebbe un grande vuoto la tua uscita, resta Fefè, Chi l’ha visto non esiste se non con te", "Potete anche chiudere Rai 3 a questo punto", "Meglio chiudere definitivamente il programma".

Pino Rinaldi raccoglie l’eredità di Federica Sciarelli? Il lapsus in diretta

Se sull’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha Visto? il pubblico appare compatto, altrettanto netta sembra essere la posizione sul possibile successore. Tra i nomi più citati compare infatti quello di Pino Rinaldi, volto noto agli appassionati della trasmissione. Giornalista e autore storico, Rinaldi ha lavorato a Chi l’ha visto? dal 1990 al 2018 come autore e inviato. I commenti parlano chiaro: "Solo le inviate e i giornalisti del programma potrebbero sostituire la bravissima Federica Sciarelli", "Pino Rinaldi è l’unico che può renderti onore", "E Rinaldi? Uno storico del programma con tanta esperienza", "Almeno avessero la decenza di piazzare qualcuno all’altezza della Sciarelli, che ne so, un Pino Rinaldi per esempio", "Pino Rinaldi, professionale, il miglior sostituto", "Forse solo Pino Rinaldi", "Pino Rinaldi e stop!", "Dopo la Fede solo Pino Rinaldi", "Secondo me solo Rinaldi potrebbe sostituirla".

Proprio Rinaldi, che figura tra i nomi presi in considerazione per la successione (insieme a Eleonora Daniele e Francesca Fialdini, QUI tutte le ipotesi), nelle stesse ore è stato protagonista di un curioso lapsus durante Ignoto X. Nel commentare un caso trattato in trasmissione di La7, il giornalista ha infatti fatto riferimento a Chi l’ha visto? prima di correggersi immediatamente. Una gaffe che ha fatto sorridere il pubblico e che, per molti utenti social, è sembrata quasi un indizio involontario sul suo possibile approdo alla guida dello storico programma di Rai 3.

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