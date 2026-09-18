'Chi l’ha visto?', la promessa di Raffaella Griggi dopo l’addio di Federica Sciarelli: “Non ci fermiamo”. E spunta il retroscena su Francesca Fagnani
A pochi giorni dal debutto la nuova conduttrice ha parlato della nuova era del programma e dell’eredità di Federica Sciarelli, poi la rivelazione di Corsini
Il passaggio di testimone da Federica Sciarelli a Raffaella Griggi segna l’inizio di una nuova era per Chi l’ha visto?. Dopo oltre dieci anni da inviata, Griggi si prepara infatti a guidare il programma di Rai 3, che non perderà la sua storica identità. Non mancheranno ovviamente un po’ di emozione, responsabilità e alcune novità. Durante la presentazione della nuova stagione, la giornalista ha raccontato il suo stato d’animo, il rapporto con Sciarelli e il legame con la squadra, mentre il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini ha svelato anche un retroscena sulla scelta della nuova conduttrice. Scopriamo tutti i dettagli.
Raffaella Griggi, l’emozione per il debutto e la promessa: "Chi l’ha visto? non cambia"
A pochi giorni dalla prima puntata Raffaella Griggi non nasconde la tensione per un incarico che arriva dopo anni trascorsi sul campo. «Per me è un onore e un orgoglio, spero di essere all’altezza della situazione» ha raccontato la giornalista alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Chi l’ha visto?. La nuova conduttrice ha ribadito soprattutto la volontà di preservare il DNA della trasmissione: "Chi l’ha visto? non cambia, è un patrimonio prezioso. Tutto sta in quel punto interrogativo: noi non ci fermiamo". L’obiettivo resterà quello di sostenere le famiglie e occuparsi delle persone scomparse, senza trasformare il programma in una trasmissione esclusivamente dedicata alla cronaca nera: "Non è un programma di cronaca nera e non lo diventa". Griggi ha poi parlato di Federica Sciarelli, con cui ha mantenuto i rapporti dopo l’addio alla conduzione: «Mi è dispiaciuto tanto il suo addio. Scherzando dicevamo: bisogna riportarla a casa, ma non è stato così». E ancora: "Lei è contenta, si gode le sue pattinate. L’ho sentita e mi ha mandato un cuore". Tra le novità della stagione ci saranno uno spazio dedicato alle scomparse legate al mondo digitale e un segmento affidato agli inviati storici, mentre lo studio è stato ampliato e rinnovato.
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Il retroscena: prima di Griggi fu valutata anche Francesca Fagnani
La successione a Federica Sciarelli, tuttavia, non sarebbe stata una scelta immediata. Paolo Corsini ha infatti rivelato che, dopo la decisione definitiva della conduttrice di non proseguire, la Rai ha valutato diversi profili. Tra questi anche Francesca Fagnani: "Francesca Fagnani è un talento che abbiamo valutato, ha grande esperienza ed è una figura di punta con un background di giornalista che si occupa di crime". Alla fine, però, la scelta è ricaduta su una professionista cresciuta proprio all’interno di Chi l’ha visto?. Corsini ha rivendicato la decisione come parte di una più ampia valorizzazione delle risorse interne.
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