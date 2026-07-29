Chi l’ha Visto?, Raffaella Griggi nuova conduttrice: “Nessuno sostituisce Federica Sciarelli”. Le sue prime parole Sarà la giornalista genovese a raccogliere la pesante eredità del prime time del mercoledì di Rai 3: “Una grande responsabilità”, le sue prime parole

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Chi l’ha Visto? tornerà e lo farà nel segno della continuità. Sarà infatti Raffaella Griggi a raccogliere la pesante eredità di Federica Sciarelli, giunta all’addio dopo oltre vent’anni alla conduzione del programma simbolo del prime time del mercoledì di Rai 3. La scelta della giornalista genovese, da anni nella redazione della trasmissione, rappresenta – come detto – una successione nel segno della continuità; l’esordio della nuova conduttrice è fissato per il prossimo 23 settembre, quando Chi l’ha Visto? tornerà in onda. Scopriamo tutti i dettagli.

Raffaella Griggi sostituisce Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?: la nuova era al via il 23 settembre

Dal prossimo 23 settembre sarà Raffaella Griggi a guidare Chi l’ha visto?, lo storico programma di Rai 3 dedicato alla cronaca e ai casi di persone scomparse. La giornalista, già volto della trasmissione dal 2017 come inviata, raccoglie il testimone da Federica Sciarelli, protagonista e simbolo del format per oltre due decenni. L’annuncio è stato accolto con grande emozione dalla stessa Griggi, che ha raccontato di aver vissuto ore particolarmente intense dopo la comunicazione ufficiale della Rai. "Nessuno sostituisce nessuno" ha dichiarato la giornalista genovese al portale Ansa, ricordando il ruolo centrale avuto da Federica Sciarelli nella storia del programma. "Confesso che sento una grande responsabilità nel raccogliere questo testimone. Spero di non deludere il pubblico, la Rai che ha creduto in me e soprattutto Federica, che mi ha insegnato tanto, dal linguaggio del corpo alla capacità di entrare in punta di piedi nelle case degli italiani, senza mai essere inopportuna".

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Le parole della nuova conduttrice su Federica Sciarelli e la scelta Rai

Genovese classe 1973, Raffaella Griggi porta con sé un’esperienza di oltre vent’anni nella cronaca nera. Dopo gli inizi in varie emittenti locali e il lavoro nella redazione genovese de La Repubblica, ha collaborato con Sky Tg24, La7, Mediaset e Rai, seguendo alcuni dei casi più rilevanti della cronaca italiana. Durante gli anni trascorsi a Chi l’ha visto? ha costruito un rapporto diretto con le famiglie delle persone scomparse, lavorando prevalentemente sul territorio. "Sono stata sempre inviata: lo studio lo sentivo in cuffia quando Federica mi dava la linea, ma con i familiari degli scomparsi sono quasi sempre riuscita a instaurare rapporti di fiducia, grazie al rispetto, al pudore e a un pizzico di intuito da buona genovese" ha spiegato Griggi.

Anche il direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini ha spiegato che la scelta di Griggi nasce dalla volontà di garantire continuità, valorizzando il lavoro della redazione. Accanto alla nuova conduttrice continueranno infatti ad avere un ruolo di primo piano Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re e Chiara Cazzaniga, che saranno maggiormente coinvolti anche negli spazi in studio dedicati alle inchieste e ai servizi realizzati sul territorio. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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