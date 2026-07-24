Chi l’ha visto? verso il nuovo conduttore: quattro nomi in corsa, sarà un volto interno alla trasmissione La Rai avrebbe ristretto la scelta a quattro profili già legati a Chi l’ha visto?. Il successore di Federica Sciarelli potrebbe arrivare dalla redazione.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il futuro di Chi l’ha visto? sembra essere sempre più vicino a una svolta. Dopo l’addio di Federica Sciarelli, volto simbolo del programma di Rai 3 per oltre vent’anni, la Rai è al lavoro per individuare il nome che raccoglierà un’eredità particolarmente importante. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, la scelta sarebbe ormai arrivata alla fase finale: in corsa sarebbero rimasti quattro professionisti, tutti già interni alla trasmissione. L’ipotesi più accreditata è dunque quella di puntare sulla continuità, affidando la conduzione a una persona che conosca profondamente il mondo di Chi l’ha visto?.

Chi l’ha visto? chi condurrà dopo Federica Sciarelli: i quattro nomi in corsa

La ricerca del nuovo volto di Chi l’ha visto? ha rappresentato una delle sfide più delicate per la Rai in vista della prossima stagione televisiva. La partenza di Federica Sciarelli, annunciata dopo anni alla guida dello storico programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti, ha lasciato un vuoto difficile da colmare. La giornalista era infatti diventata molto più di una semplice conduttrice: il suo stile, il rapporto diretto con il pubblico e la capacità di gestire momenti complessi in diretta hanno contribuito a costruire l’identità stessa della trasmissione. Non sorprende quindi che la scelta del successore abbia generato grande attenzione anche tra i telespettatori più affezionati, i cosiddetti "chilhavisters", che sui social hanno espresso più volte il desiderio di vedere al timone un volto già conosciuto.

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Nelle ultime settimane erano circolate numerose indiscrezioni su possibili candidati esterni. Tra i nomi accostati alla conduzione erano comparsi professionisti Rai e volti televisivi già affermati, tra cui Giorgia Cardinaletti, Eleonora Daniele, Francesca Fagnani, Pino Rinaldi e anche Stefano Coletta. Secondo le ultime informazioni raccolte dall’Adnkronos, però, la Rai avrebbe progressivamente abbandonato l’ipotesi di un arrivo dall’esterno. La rosa finale sarebbe composta da quattro candidature interne alla trasmissione: Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga. Si tratta di figure già conosciute dal pubblico di Rai 3, con una lunga esperienza sul campo come inviati e collaboratori del programma.

Il nuovo volto di Chi l’ha visto? potrebbe garantire continuità al programma di Rai 3

La scelta di affidarsi a una persona già inserita nella squadra risponderebbe a una precisa esigenza della Rai: mantenere intatta l’anima di Chi l’ha visto? anche dopo il cambio alla conduzione. Il programma, infatti, non è soltanto una trasmissione televisiva, ma una macchina molto complessa che vive del rapporto quotidiano con segnalazioni, familiari delle persone scomparse e storie particolarmente delicate.

Un volto interno avrebbe quindi il vantaggio di conoscere già dinamiche, tempi televisivi e sensibilità necessarie per gestire una diretta di questo tipo. Una soluzione che, inoltre, sembra andare incontro alle richieste arrivate proprio dagli spettatori più fedeli, che hanno chiesto alla Rai di evitare una rivoluzione troppo distante dalla tradizione del format. La decisione finale spetterebbe al direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini, che sarebbe vicino alla scelta definitiva. I tempi sono ormai stretti: il programma dovrebbe infatti tornare in onda il prossimo 23 settembre con la nuova conduzione.

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