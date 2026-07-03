Chi l’ha visto senza conduttore anche dopo la presentazione dei palinsesti Rai: Stefano Coletta conferma di averlo rifiutato Dopo la presentazione Rai dei palinsesti tv, cresce il disappunto per l'assenza di una guida per Chi l'ha Visto, tra un’eredità pesante e una scelta ancora lontana.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Tra conferme, ritorni e novità annunciate durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027, c’è un dettaglio che non è passato inosservato agli addetti ai lavori e agli spettatori più attenti. Se gran parte dei programmi della prossima stagione ha già una collocazione definita e una conduzione certa, Chi l’ha visto? rappresenta al momento l’eccezione più evidente. La storica trasmissione di Rai 3 tornerà regolarmente in onda, ma resta ancora senza un volto ufficiale dopo l’addio annunciato da Federica Sciarelli. Una situazione particolare, soprattutto considerando che si parla di uno dei programmi più riconoscibili del servizio pubblico, legato da oltre vent’anni alla stessa conduttrice. Ed è proprio questa identificazione quasi totale tra format e volto a rendere la successione particolarmente complessa.

Palinsesti Rai: la conferma di Coletta sulla proposta ricevuta

Negli ultimi giorni uno dei nomi più chiacchierati era stato quello di Stefano Coletta. L’ipotesi non appariva affatto campata in aria: prima della sua carriera dirigenziale, infatti, Coletta ha lavorato per oltre dieci anni come autore del programma, contribuendo anche al suo rilancio insieme a Federica Sciarelli. Interpellato direttamente durante la presentazione dei palinsesti, il dirigente Rai ha confermato che la proposta gli è stata realmente avanzata: "Per me la Rai è cosa seria e noi del comitato editoriale cerchiamo di fare un lavoro attento e serio, è vero che me l’hanno chiesto ma perché per più di dieci anni ho scritto quel programma, lo ho nel cuore e l’ho rilanciato insieme a Federica Sciarelli". Tuttavia, nonostante il forte legame personale e professionale con la trasmissione, Coletta ha scelto di non accettare.

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Chi l’ha Visto?, il no convinto di Stefano Coletta

Lo stesso dirigente non ha nascosto che la proposta lo abbia toccato, ammettendo come si trattasse probabilmente del programma più vicino alla sua sensibilità professionale: "Desideravo farlo perché è il programma che è più nelle mie corde, ma credo che ciascuno debba fare il suo". Una riflessione maturata anche alla luce del ruolo che oggi ricopre all’interno dell’azienda. Coletta ha spiegato di sentirsi ancora utile nella posizione dirigenziale che occupa e di ritenere più corretto proseguire lungo quel percorso piuttosto che trasformarsi nel volto della trasmissione. Una rinuncia che sembra essere stata presa con convinzione, ma non senza un certo dispiacere, come lui stesso ha lasciato intendere durante il suo intervento.

La speranza di un ritorno di Federica Sciarelli

Se il nome di Coletta esce ufficialmente dalla corsa, il quadro resta ancora molto incerto. Anche altre ipotesi circolate nelle scorse settimane sembrano essersi raffreddate. Chiara Cazzaniga avrebbe escluso la possibilità di assumere la conduzione, mentre Francesca Fagnani avrebbe dovuto rinunciare per incompatibilità con gli impegni di Belve e Belve Crime. Nel frattempo continuano a far discutere le parole con cui Coletta ha descritto Federica Sciarelli, definendola di fatto una figura irripetibile: "È una conduttrice inimitabile, chiunque la sostituirà cambierà il racconto", ha spiegato, aggiungendo anche di non escludere completamente un possibile ripensamento.

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