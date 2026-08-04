“Devi essere meno buona coi cattivi”, Federica Sciarelli scrive all’erede Raffaella Griggi: cosa cambierà nella nuova edizione

Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli scrive a Raffaella Griggi: “Meno buona coi cattivi”. Il consiglio all’erede (e cosa cambierà)
La nuova conduttrice di Chi l'ha visto racconta come affronterà la nuova avventura e svela il consiglio ricevuto dalla storica conduttrice.
La nuova era di Chi l’ha visto? si prepara a voltare pagina senza rinunciare alla propria identità. Dopo l’annuncio ufficiale della Rai, sarà Raffaella Griggi a raccogliere l’eredità di Federica Sciarelli alla guida dello storico programma di Rai 3. Una scelta maturata all’interno della redazione, dove la giornalista lavora da anni come inviata, conoscendo da vicino i casi, il linguaggio e soprattutto la missione della trasmissione.
Raffaella Griggi debutta a Chi l’ha visto?: la promessa al pubblico
Nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Griggi ha voluto subito rassicurare gli spettatori, spiegando che non ci saranno rivoluzioni ma una naturale continuità con il lavoro svolto finora.
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"Gli autori sono al lavoro… È la trasmissione degli scomparsi e non deve cambiare… È servizio pubblico…Ricerca di persone e attenzione alle storie ‘minori’…"
Parole che confermano la volontà di preservare lo spirito di un programma che, in oltre trent’anni di storia, è diventato un punto di riferimento per la ricerca delle persone scomparse e per il racconto della cronaca italiana. Non si tratta di una scelta inattesa, comunque. La decisione di promuovere una giornalista interna alla redazione per colmare il vuoto lasciato da Federica Sciarelli, infatti, è stata presa dalla Rai proprio per garantire continuità al format evitando rivoluzioni non necessarie nella filosofia del programma.
Il sostegno di Federica Sciarelli e il consiglio per il futuro
Genovese, 53 anni, Raffaella Griggi nell’intervista ha anche descritto il proprio modo di intendere la conduzione: "La mia conduzione? Generosa, umana, educata…". E ha aggiunto che il nuovo corso continuerà a valorizzare il lavoro dell’intera squadra: "Ci sarà spazio anche per i colleghi…"
Tra i passaggi più significativi dell’intervista c’è quello dedicato al rapporto con Federica Sciarelli. La storica conduttrice avrebbe accolto con entusiasmo la scelta della Rai, manifestando il proprio affetto nei confronti della collega.
"Federica Sciarelli mi ha scritto che è contenta della scelta interna…Poi mi ha mandato tanti cuori…"
Un messaggio che assume il valore simbolico di un vero passaggio di testimone. Ma insieme ai complimenti è arrivato anche un consiglio destinato ad accompagnare Griggi nella nuova avventura televisiva che partirà a settembre:
"Mi ha detto di restare come sono ma di provare a essere un pizzico meno buona con i ‘cattivi’…"
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